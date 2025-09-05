México

Paco Ignacio Taibo II pide investigar a Adán Augusto López por presuntos nexos criminales

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE) instó a Morena a investigar los señalamientos sobre el senador Adán Augusto López y el exsecretario de Seguridad tabasqueño Hernán Bermúdez

Por Miguel Flores

Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, pidió a Morena investigar las acusaciones contra Adán Augusto López. EFE/José Méndez

El director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, exigió al senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, responder públicamente sobre sus presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora” en el estado de Tabasco.

Durante una entrevista en el programa Largo Aliento, conducido por la periodista y escritora Sabina Berman, el escritor pidió que el partido guinda abra una investigación formal sobre las acusaciones que involucran al legislador. Las críticas también alcanzaron al exsecretario de Seguridad tabasqueño Hernán Bermúdez, actualmente prófugo de la justicia, señalado como presunto cabecilla de una organización delictiva.

“Que dé respuestas: cómo no te enteraste de que tenías como jefe de seguridad a uno de los capos del narco. Y si no te enteraste, demuestra que no te enteraste. Explícate o renuncia”, declaró Taibo II.

El también novelista recordó que nunca ha sido cercano a Adán Augusto López y que incluso, como “acto de maldad”, lo apodó “El Conde Drácula”. Sin embargo, aseguró que no emitirá juicios sin pruebas contundentes.

Las declaraciones las realizó en una entrevista con la periodista Sabina Berman. EFE/ Grupo Planeta /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En la entrevista, Taibo II también cuestionó lo que denominó “impulsos de la prensa canalla” que, dijo, buscan atacar al oficialismo con llamados a condenar sin investigaciones previas. “Creo que somos responsables de nuestro pasado, nuestro presente y nuestros actos. Donde siembras dudas, creas la idea de que alguien te está protegiendo”, sostuvo.

Aunque negó que Morena esté considerando una “Comisión de Investigación del Pasado”, insistió en que cualquier denuncia debe ser investigada. “Pero, ¿quién soy yo para pedirlo?”, planteó.

Sobre la austeridad republicana, Taibo II criticó los gastos excesivos de algunos funcionarios y cuestionó la ostentación dentro del partido en el poder. Afirmó que, como él, hay sectores de la Cuarta Transformación que mantienen un estilo de vida austero.

“Hay que fiscalizar: de dónde sale el dinero que ganan los funcionarios y los miembros de Morena. Y eso no es perseguir. Los funcionarios estamos obligados a presentar nuestras cuentas: qué tenemos, qué propiedades”, dijo el autor de Temporada de Zopilotes.

Mientras el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, permanece prófugo y señalado como líder del grupo criminal La Barredora, la dirigencia de Morena asegura que no habrá impunidad y descarta investigaciones contra Adán Augusto López Hernández, exgobernador del estado. (CUARTOSCURO)

Taibo II reprobó el contraste entre los principios de austeridad que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum y los gastos de algunos militantes. Criticó especialmente que haya quienes destinen 8 mil pesos en desayunos, acción que consideró contraria al lema “primero los pobres”.

Para ejemplificar su postura, recordó que Benito Juárez solo poseía dos trajes durante su mandato presidencial. “No se necesita más para ser Presidente de la República”, apuntó.

Pco Ignacio Taibo IIAdán Augusto LópezLa BarredoraHernán BermúdezTabascomexico-noticias

