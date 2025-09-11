Las propiedades medicinales de la Artemisa annua, la hierba estrella de la medicina tradicional china

Su uso terapéutico se remonta a tiempos milenarios. (Wikipedia)

A pesar de que su uso en la medicina tradicional China se remonta a varios años en el pasado, para muchos aún sigue siendo desconocida esta planta y sus propiedades curativas.

Nos referimos a la planta Artemisia annua la cual es una hierba anual originaria de Asia que se conoce principalmente por contener artemisinina, un compuesto utilizado en el tratamiento de la malaria.

Además, los medicamentos basados en artemisinina son considerados de primera línea para combatir el paludismo causado por Plasmodium falciparum.

Además, la planta ha sido investigada por sus posibles propiedades antiinflamatorias, antivirales y anticancerígenas; sin embargo, estas aplicaciones no cuentan con la misma contundencia científica que el uso antipalúdico.

En la medicina tradicional china, la Artemisia annua (llamada qinghao) se ha empleado durante siglos para tratar la fiebre y otras afecciones.

Su uso actual como fuente de artemisinina resulta de investigaciones modernas iniciadas durante la segunda mitad del siglo XX. (maison-artemisia.org)

Cuáles son las propiedades curativas de la planta artemisa annua

Como mencionamos antes, las principales propiedades curativas atribuidas a la planta Artemisia annua se relacionan con su contenido de artemisinina y otros compuestos activos.

Los estudios y la evidencia científica respaldan de manera clara su eficacia en el tratamiento de la malaria; sin embargo, también se han documentado otros posibles beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:

Antipalúdica (antimalárica): La artemisinina, extraída de Artemisia annua, es el principio activo fundamental en tratamientos modernos contra la malaria severa producida por Plasmodium falciparum. Se utiliza en combinación con otros fármacos para prevenir resistencias.

Antiviral: Algunos estudios preliminares han explorado el potencial de la planta frente a virus como la hepatitis B, el VIH y más recientemente el SARS-CoV-2.

Antiinflamatoria y antioxidante: Ciertos compuestos presentes en Artemisia annua han mostrado actividad antiinflamatoria y antioxidante en modelos celulares y animales.

Antiparasitaria: Más allá de la malaria, se ha analizado su posible efectividad ante otros parásitos, como algunas especies de leishmanias y tripanosomas, aunque sus resultados aún son limitados a estudios de laboratorio.

Antitumoral: Existen investigaciones sobre el potencial de la artemisinina para afectar el crecimiento de células cancerígenas en estudios in vitro.

Sus propiedades para reducir el crecimiento de células tumorales se encuentra en investigación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si bien en la actualidad, la farmacopea oficial de China incluye a esta hierba seca dentro de sus remedios aprobados para fiebre y malaria la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo reconoce oficialmente el uso de medicamentos derivados de artemisinina para el tratamiento de la malaria.

En este sentido, la misma institución desaconseja el consumo de la planta como infusión o extracto para otras afecciones no está avalado por autoridades sanitarias y puede presentar riesgos.

El uso tradicional consiste en preparar infusiones con hojas secas, pero la concentración de artemisinina en la planta varía mucho, lo que puede llevar a ineficacia o toxicidad.

Por su parte, en cuanto a los suplementos en polvo o psulas, estos productos no están regulados y la dosis de los compuestos activos suele ser incierta. No cuentan con recomendaciones médicas oficiales.