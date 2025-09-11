México

Las propiedades medicinales de la Artemisa annua, la hierba estrella de la medicina tradicional china

Esta hierba es pieza clave de tratamientos efectivos contra la malaria

Por Abigail Gómez

Guardar
Su uso terapéutico se remonta
Su uso terapéutico se remonta a tiempos milenarios. (Wikipedia)

A pesar de que su uso en la medicina tradicional China se remonta a varios años en el pasado, para muchos aún sigue siendo desconocida esta planta y sus propiedades curativas.

Nos referimos a la planta Artemisia annua la cual es una hierba anual originaria de Asia que se conoce principalmente por contener artemisinina, un compuesto utilizado en el tratamiento de la malaria.

Además, los medicamentos basados en artemisinina son considerados de primera línea para combatir el paludismo causado por Plasmodium falciparum.

Además, la planta ha sido investigada por sus posibles propiedades antiinflamatorias, antivirales y anticancerígenas; sin embargo, estas aplicaciones no cuentan con la misma contundencia científica que el uso antipalúdico.

En la medicina tradicional china, la Artemisia annua (llamada qinghao) se ha empleado durante siglos para tratar la fiebre y otras afecciones.

Su uso actual como fuente
Su uso actual como fuente de artemisinina resulta de investigaciones modernas iniciadas durante la segunda mitad del siglo XX. (maison-artemisia.org)

Cuáles son las propiedades curativas de la planta artemisa annua

Como mencionamos antes, las principales propiedades curativas atribuidas a la planta Artemisia annua se relacionan con su contenido de artemisinina y otros compuestos activos.

Los estudios y la evidencia científica respaldan de manera clara su eficacia en el tratamiento de la malaria; sin embargo, también se han documentado otros posibles beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:

  • Antipalúdica (antimalárica): La artemisinina, extraída de Artemisia annua, es el principio activo fundamental en tratamientos modernos contra la malaria severa producida por Plasmodium falciparum. Se utiliza en combinación con otros fármacos para prevenir resistencias.
  • Antiviral: Algunos estudios preliminares han explorado el potencial de la planta frente a virus como la hepatitis B, el VIH y más recientemente el SARS-CoV-2.
  • Antiinflamatoria y antioxidante: Ciertos compuestos presentes en Artemisia annua han mostrado actividad antiinflamatoria y antioxidante en modelos celulares y animales.
  • Antiparasitaria: Más allá de la malaria, se ha analizado su posible efectividad ante otros parásitos, como algunas especies de leishmanias y tripanosomas, aunque sus resultados aún son limitados a estudios de laboratorio.
  • Antitumoral: Existen investigaciones sobre el potencial de la artemisinina para afectar el crecimiento de células cancerígenas en estudios in vitro.
Sus propiedades para reducir el
Sus propiedades para reducir el crecimiento de células tumorales se encuentra en investigación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si bien en la actualidad, la farmacopea oficial de China incluye a esta hierba seca dentro de sus remedios aprobados para fiebre y malaria la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo reconoce oficialmente el uso de medicamentos derivados de artemisinina para el tratamiento de la malaria.

En este sentido, la misma institución desaconseja el consumo de la planta como infusión o extracto para otras afecciones no está avalado por autoridades sanitarias y puede presentar riesgos.

El uso tradicional consiste en preparar infusiones con hojas secas, pero la concentración de artemisinina en la planta varía mucho, lo que puede llevar a ineficacia o toxicidad.

Por su parte, en cuanto a los suplementos en polvo o psulas, estos productos no están regulados y la dosis de los compuestos activos suele ser incierta. No cuentan con recomendaciones médicas oficiales.

Temas Relacionados

plantashierbasremedios naturalesremedios caserosBienestarmexico-noticias

Más Noticias

CFE Fibra E logra récord al colocar bono internacional por 725 millones de dólares

La fuerte demanda internacional llevó la colocación del bono a un nivel superior, aumentando recursos para modernizar la transmisión eléctrica y consolidar la confianza del mercado

CFE Fibra E logra récord

Estos cinco alimentos que tienes en la cocina se pueden aplicar en el cabello

Conoce estas alternativas naturales para la salud del pelo

Estos cinco alimentos que tienes

Cae en CDMX integrante del Grupo mafioso Clan Pillera–Puntina de Italia, era buscado por la Interpol

El hombre identificado como Daniele Pulía de 41 años de edad fue detenido por agentes de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc

Cae en CDMX integrante del

Diputado morenista, Manuel Espino, sufre derrame cerebral

Manuel Espino Barrientos, de 65 años y originario de Durango, ha tenido una larga trayectoria política y formado parte de diversos partidos

Diputado morenista, Manuel Espino, sufre

Sheinbaum se reúne con el director del Banco Interamericano: abordan el panorama económico de México

“Hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país”, dijo la presidenta

Sheinbaum se reúne con el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en CDMX integrante del

Cae en CDMX integrante del Grupo mafioso Clan Pillera–Puntina de Italia, era buscado por la Interpol

Cae en Morelos Brayan Camilo “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana y originario de Colombia

Centro Prodh denuncia opacidad en el proceso para la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Capturan en el AICM a Oscar “N”, identificado como principal operador financiero del CJNG

Huachicol fiscal en México: reportan 555 empresas y 8 puertos vinculados con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Papás de Christian Nodal estarían

Papás de Christian Nodal estarían “furiosos” por la actitud del cantante con Cazzu y su hija Inti

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: termina prueba de robo de salvación y ya hay finalistas

Shakira en Puebla: horarios, clima, objetos prohibidos y todo sobre ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Festival del Queso y Chocolate 2025: cuánto cuesta y dónde será el delicioso evento gastronómico

Poncho de Nigris advierte que podría salir alguien del Team Noche y explica su estrategia para sacar a Dalilah

DEPORTES

Mazatlán vs Pumas, IA revela

Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?

David Faitelson y Andrés Vaca aplauden la llegada de Memo Ochoa al Limassol de Chipre: “Imposible juzgarlo”

Este es el salario de Anthony Martial, posible nuevo delantero de los Rayados de Monterrey

Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”