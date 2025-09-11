México

Aseguran más de 500 mil litros de agua que era sustraída de manera ilegal en Hidalgo

La Conagua presentó una denuncia que derivó en la realización de un cateo en Actopan

Por Luis Contreras

Guardar
El inmueble inspeccionado (FGR)
El inmueble inspeccionado (FGR)

Agentes de seguridad realizaron un cateo en Hidalgo que resultó en el aseguramiento de miles de litros de agua luego de que las autoridades recibieron información de actividades de despojo del líquido.

El inmueble revisado está ubicado en el municipio de de Actopan, específicamente en la comunidad El Boxtha y donde los uniformados hallaron una bomba hidráulica, cuatro fragmentos de manguera y un compresor de aire tipo estacionario.

Además, en el lugar había dos filtros de agua, cuatro tanques, diversos documentos y alrededor de 520 mil litros de agua, según refiere el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) compartido el 10 de septiembre.

Parte de las acciones en
Parte de las acciones en el lugar (FGR)

Los registros indican que la revisión al predio es resultado de una investigación fechada el 11 de junio de 2025 (aunque el informe refiere 20205) por una denuncia que fue interpuesta por la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

La parte denunciante señaló que desde un predio había sustracción de agua de forma ilegal con el uso de un pozo, “llevándose el uso y control de aguas nacionales sin permiso alguno”, informa la FGR.

Es por ello que al sitio acudieron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que participaron en la revisión conducida por el Ministerio Público Federal.

Lo hallado en el lugar (FGR)
Lo hallado en el lugar (FGR)

Al final, el inmueble quedó bajo resguardo de las instituciones federales y lo hallado en el sitio fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que continúen las averiguaciones en el caso. No fueron reportadas personas detenidas tras el cateo al inmueble localizado en la comunidad El Boxtha.

Imágenes compartidas por la FGR muestran parte de las labores de los agentes en el sitio, además de las estructuras y el material halaldo en el mismo.

“La #FGR realizó un cateo por el delito de despojo de aguas y aseguró más de 500 mil litros de agua”, compartió la FGR Hidalgo a través de sus redes sociales.

Explotación ilegal de agua y grupos criminales

Cabe recordar que la explotación ilegal de agua ha sido identificada como un problema, principalmente para las entidades del norte del país, donde han sido registradas sequias.

Ante esta situación, reportes de la organización dedicada a investigar actividades del crimen organizado, InSight Crime, señalan que grupos como Los Chapitos del Cártel de Sinaloa han implementado un sistema ilegal de cobros en Culiacán, Sinaloa, para las distribuidoras de agua.

Lo anterior provoca que la estructura criminal tenga el control sobre la redistribución del recurso.

Temas Relacionados

HidalgoActopanConaguaAguamexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los riesgos de utilizar aceite de coco como desmaquillante

Aunque es conocido por ser un gran aliado para eliminar el maquillaje más resistente, existen algunos efectos adversos

Cuáles son los riesgos de

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: reabren la autopista México-Puebla a la altura del Puente de la Concordia

El vehículo transportaba gas, volcó e hizo explosión cerca del Puente de la Concordia

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Los habitantes viven la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Qué pasa si aplico aceite de almendras en el rostro todos los días

Este ingrediente natural aporta diversos beneficios a la piel debido a sus propiedades altamente humectantes

Qué pasa si aplico aceite

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

El cuadro universitario negocia contrarreloj con un atacante internacional que busca minutos tras perder protagonismo en Europa

Un delantero con pasado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a agente del Ministerio

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

Conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos deja más de mil detenidos y 1,600 toneladas de precursores incautadas

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Fernando Delgadillo prepara transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan: “Habrá sorpresas”

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

La Casa de los Famosos México 2025: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes

¿Un retiro espiritual? José Eduardo Derbez aclara por qué se fue del país dejando a su esposa y bebé

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez