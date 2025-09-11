Aseguran más de 500 mil litros de agua que era sustraída de manera ilegal en Hidalgo

El inmueble inspeccionado (FGR)

Agentes de seguridad realizaron un cateo en Hidalgo que resultó en el aseguramiento de miles de litros de agua luego de que las autoridades recibieron información de actividades de despojo del líquido.

El inmueble revisado está ubicado en el municipio de de Actopan, específicamente en la comunidad El Boxtha y donde los uniformados hallaron una bomba hidráulica, cuatro fragmentos de manguera y un compresor de aire tipo estacionario.

Además, en el lugar había dos filtros de agua, cuatro tanques, diversos documentos y alrededor de 520 mil litros de agua, según refiere el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) compartido el 10 de septiembre.

Parte de las acciones en el lugar (FGR)

Los registros indican que la revisión al predio es resultado de una investigación fechada el 11 de junio de 2025 (aunque el informe refiere 20205) por una denuncia que fue interpuesta por la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

La parte denunciante señaló que desde un predio había sustracción de agua de forma ilegal con el uso de un pozo, “llevándose el uso y control de aguas nacionales sin permiso alguno”, informa la FGR.

Es por ello que al sitio acudieron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que participaron en la revisión conducida por el Ministerio Público Federal.

Lo hallado en el lugar (FGR)

Al final, el inmueble quedó bajo resguardo de las instituciones federales y lo hallado en el sitio fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que continúen las averiguaciones en el caso. No fueron reportadas personas detenidas tras el cateo al inmueble localizado en la comunidad El Boxtha.

Imágenes compartidas por la FGR muestran parte de las labores de los agentes en el sitio, además de las estructuras y el material halaldo en el mismo.

“La #FGR realizó un cateo por el delito de despojo de aguas y aseguró más de 500 mil litros de agua”, compartió la FGR Hidalgo a través de sus redes sociales.

Explotación ilegal de agua y grupos criminales

Cabe recordar que la explotación ilegal de agua ha sido identificada como un problema, principalmente para las entidades del norte del país, donde han sido registradas sequias.

Ante esta situación, reportes de la organización dedicada a investigar actividades del crimen organizado, InSight Crime, señalan que grupos como Los Chapitos del Cártel de Sinaloa han implementado un sistema ilegal de cobros en Culiacán, Sinaloa, para las distribuidoras de agua.

Lo anterior provoca que la estructura criminal tenga el control sobre la redistribución del recurso.