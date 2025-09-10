México

¿Qué pasa si tu estancia en EEUU supera el tiempo aprobado? estas son las consecuencias para los mexicanos

Autoridades han endurecido sus políticas de seguridad en los últimos meses

Por Jorge Contreras

Aumentar tu estancia en EU
Aumentar tu estancia en EU sin permiso tiene castigos severos (usembassymex/Instagram)

Viajar a Estados Unidos con visa de turista, estudiante o trabajo implica cumplir estrictamente con las condiciones migratorias que establece la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Uno de los errores más comunes entre visitantes es el llamado Overstay, es decir, permanecer en el país más tiempo del autorizado en el Formulario I-94, documento que se genera en el momento de ingresar.

¿Qué es un Overstay?

El Overstay ocurre cuando una persona rebasa la fecha límite de estadía indicada en su I-94, conocida como Admit Until Date.

Es importante subrayar que esta fecha no es la misma que aparece en la visa. Mientras que la visa funciona como un permiso para solicitar entrada, el periodo real de estadía lo define el oficial de CBP al momento del arribo.

Por lo cual debes estar consciente de estos datos para evitar violar la ley y que sus consecuencias sean mayores.

Cómo revisar tu I-94

Si no cumples con la
Si no cumples con la estancia que te marcan las autoridades, tu visa podría ser cancelada (usembassymex/Instagram)

Para evitar confusiones, cualquier viajero puede consultar su estatus migratorio en línea:

  1. Ingresar a i94.cbp.dhs.gov.
  2. Seleccionar la opción “Get Most Recent I-94.”
  3. Verificar la fecha de salida autorizada.
  4. Registrar la fecha en un calendario para asegurarse de salir antes del vencimiento.

Las sanciones por exceder el tiempo autorizado son severas y pueden tener repercusiones de largo plazo:

  1. Cancelación inmediata de la visa vigente.
  2. Deportación y registro en el sistema migratorio.
  3. Prohibición para tramitar nuevas visas por un periodo que puede ir de tres a diez años.
  4. En casos graves, bloqueo permanente para ingresar a Estados Unidos.

Cómo evitar problemas

La recomendación principal es respetar la fecha establecida en el I-94. Si por alguna razón se necesita más tiempo en territorio estadounidense, es posible solicitar una extensión de estadía antes de que el documento venza.

No hacerlo puede complicar futuros viajes, incluso a otros países que verifican el historial migratorio.

Por ello, el Overstay no solo afecta al viajero en el corto plazo, sino que también compromete cualquier intento de volver a Estados Unidos en el futuro.

Mantener en orden la información del I-94 y cumplir con la fecha de salida es clave para evitar consecuencias legales y administrativas.

