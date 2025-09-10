México

Por qué Adán Augusto López no ha sido citado para declarar sobre el tema de La Barredora: esto dijo Gertz Manero

El ahora senador y ex gobernador de Tabasco ha sido cuestionado sobre la participación de su exsecretario de Seguridad, sin embargo, este no ha rendido declaraciones

Por Guadalupe Fuentes

El fiscal general de República
El fiscal general de República fue cuestionado sobre la falta de declaraciones del senador Adán Augusto López Foto: Gabriel Monroy /Presidencia

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), aseguró que el ex gobernador de Tabasco, y ahora senador de Morena, Adán Augusto López, no ha sido citado para declarar por el caso del exsecretario de Seguridad del estado, Hernán Bermúdez Requena, porque no está directamente vinculado en el caso.

“No puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa”, dijo el secretario ante el cuestionamiento, durante su participación de este martes 9 de septiembre en “La Mañanera”, la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Por otra parte, el fiscal aseguró que es necesario aprehender a Bermúdez Requena para que sea este quien revele los nombres de las personas vinculadas con el grupo criminal conocido como La Barredora.

Además, detalló que uno de los integrantes de este grupo criminal, que fue capturado recientemente, ha aportado información relevante para la captura de Bermúdez Requena, quien actualmente cuenta con una ficha roja de la Interpol (una alerta de localización y detención provisional). “Nos está dando información muy valiosa que nos ha permitido primero establecer ficha roja, hablando con la Interpol y estamos trabajando para localizar a esta persona”.

Asimismo, reiteró que las investigaciones del caso están centradas únicamente en los excolaboradores de Bermúdez Requena.

¿Qué ha hecho el grupo criminal La Barredora?

El grupo de Hernán Bermúdez
El grupo de Hernán Bermúdez surgió desde el interior de las corporaciones policiacas en Tabasco. (ANAYELI TAPIA/Infobae)

La Barredora es un grupo criminal dedicado a extorsión, cobro de piso y robo de combustible en Tabasco. Actualmente se sabe que en ella han participado exelementos policiales y mandos oficiales, que sirvieron para expandirse y llevar a cabo sus operaciones.

El ascenso de La Barredora en el panorama criminal de Tabasco se consolidó tras una serie de fracturas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que marcó su transformación definitiva en 2023.

Según informes oficiales filtrados por Guacamaya Leaks, la estructura original de este grupo se remonta a la figura de Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “El Abuelo”, y que además ejerció como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Se le atribuye a Bermúdez Requena el diseño de la transición de la organización desde su origen policial hacia el control de delitos de alto impacto. Aprovechando su posición institucional, para facilitar la expansión del grupo mediante la asignación de plazas, la liberación de operadores y protección de actividades ilícitas.

Detención de El Pinto Foto:
Detención de El Pinto Foto: SSPC

Junto a Requena, Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, ocupaba el segundo puesto de liderazgo en la estructura delictiva, además, este desempeñaba el papel de jefe de escoltas de Bermúdez y formó parte de las fuerzas de seguridad estatal.

Ambos fundaron la célula conocida como “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, considerada la primera versión organizada del grupo. Esta alianza inicial sentó las bases para la posterior evolución de la organización, que tras distanciarse del CJNG, adoptó la denominación de La Barredora.

“El Pinto” fue detenido el pasado 23 de julio en el estado de Jalisco, y se presume que este actualmente colabora con la Fiscalía para la captura de Requena.

