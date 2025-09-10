México

Oasis inicia su llegada a México: Bonehead comparte FOTO y desata emociones en redes sociales

La aparición del emblemático guitarrista en la ciudad movilizó a la comunidad de seguidores, quienes inundaron las redes sociales con muestras de afecto y propuestas para compartir la cultura local

Por Luis Angel H Mora

Oasis. (Instagram)
Oasis. (Instagram)

A menos de una semana del esperado concierto de Oasis en la Ciudad de México, la emoción de los seguidores se intensificó con la llegada del guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs a la capital.

El músico dio el primer indicio de su presencia mediante una fotografía tomada desde un vehículo en el acceso de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se observa el famoso letrero colorido con la palabra “México” y la leyenda “Wee Haaaa”, compartida en su cuenta de Instagram.

La imagen desató una ola de mensajes de bienvenida y celebraciones entre admiradores de la banda británica y la emoción de todos aquellos que asistirán a sus conciertos este próximo fin de semana.

El arribo de Bonehead marca así el inicio de una serie de gestos de cercanía entre la banda y los seguidores mexicanos. En la publicación del guitarrista, los comentarios incluyeron invitaciones para disfrutar la gastronomía mexicana, ofrecimientos de bebidas y muestras de cariño que destacan el arraigo del grupo en la comunidad musical del país.

paul bonehead arthurs llega a
paul bonehead arthurs llega a México. (Instagram)

“Bonehead hermano ya eres mexicano”, señala el comentarios más likeado de en la caja de opiniones. Otros fans le piden al guitarrista que no se acerque para nada por el programa matutino Venga la Alegría, un chiste local entre seguidores de la música y el mundo del espectáculo.

“Te quiero mucho Bonehead tu eres igual de importante que los Gallagher”, “Ciudad Nezahualcóyotl los ama”, “Bienvenidos Padres Santos”, “Bonehead te invito a los tacos”, “Vamos por tacos”, “Te llevo a los taquitos de la nopa mi Sebastián”, “Te invito a cenar pozolito el 15 de septiembre a mi casa, va a haber tinga y toda la cosa”, dicen varios comentarios.

La euforia colectiva se ve reflejada también en iniciativas llenas de simbolismo. Fans han acudido al monolito de Tláloc, en la entrada principal del Museo Nacional de Antropología, para depositar pulseras elaboradas con cuentas, solicitando buen clima el fin de semana de los conciertos.

La expectativa se mantiene alta de cara a las dos presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros para el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre. Los preparativos y la efervescencia no solo abarcan a asistentes locales, sino también a quienes llegan desde otros países.

¿Quién es Bonehead?

Paul "Bonehead" Artur se encargó
Paul "Bonehead" Artur se encargó de ayudar a los hermanos Gallagher a "bajar las armas" lo que resultó en el reencuentro de Oasis (Instagram/@boneheadspage)

Paul “Bonehead” Arthurs es reconocido internacionalmente como uno de los miembros fundadores de Oasis, la agrupación británica que marcó a toda una generación dentro del movimiento britpop. Nacido en Mánchester, Reino Unido, Bonehead formó parte esencial de la alineación original de la banda, donde se desempeñó como guitarrista rítmico y colaborador en el desarrollo del sonido característico del grupo desde sus inicios en la década de los noventa.

Arthurs participó activamente en la composición y grabación de los álbumes más emblemáticos de Oasis, como Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory?, discos que impulsaron a la banda a la fama global. Su estilo directo y su presencia sobre el escenario aportaron identidad a los conciertos y contribuyeron al éxito de temas que se mantienen vigentes entre el público. Además de su labor como guitarrista, Bonehead ha sido parte relevante de la dinámica creativa que distinguió a la agrupación liderada por los hermanos Gallagher.

Después de su salida de Oasis en 1999, Paul Arthurs se ha mantenido activo en la música, participando en diversos proyectos y colaboraciones. Con el paso del tiempo, su figura ha sido reconocida no solo por su papel dentro de la banda, sino también por la conexión especial que mantiene con los fanáticos, quienes consideran a Bonehead uno de los pilares fundamentales del legado de Oasis.

