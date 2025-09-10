Filtran la razón por la que Álvaro Morales saldrá de ESPN después de 20 años de trayectoria

Álvaro Morales estaría por dejar ESPN (IG/ @alvaritomorales)

Una era en la televisión deportiva está por concluir, Álvaro Morales tiene los días contados en ESPN pues está a punto de salir; luego de más de 20 años como reportero y conductor estelar de los programas de debates, el Brujo terminaría su etapa en la cadena norteamericana.

A falta del anuncio oficial por parte del controversial analista deportivo, se ha filtrado los motivos por los cuales Álvaro Morales ya no seguirá en ESPN. Cabe precisar que actualmente el conductor sigue teniendo participación con la cadena y estará cubriendo la pelea de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas.

Pero, a finales de este año, el “top de la industria” rompería relaciones laborales con la cadena norteamericana, así que de cara a la Copa Mundial 2026, Álvaro tendría que buscar una nueva televisora.

Álvaro Morales dedicó un enigmático mensaje por los rumores que lo ponen fuera de ESPN. (Crédito: X/ @AlvaritoMorales)

¿Por qué Álvaro Morales saldrá de ESPN?

En días recientes surgió el rumor de que Alvarito dejaría ESPN y que habría recibido una oferta de una nueva cadena que recientemente ha contratado a figuras de la narración deportiva.

De acuerdo con diferentes reportes, la razón por la que Álvaro Morales saldría de ESPN es porque la misma compañía le habría negado la renovación del contrato. El Brujo estaba contratado hasta diciembre de 2025, por lo que estaba a la espera de su renovación para 2026 y seguir con la cobertura de la Copa Mundial.

Sin embargo, la compañía decidió no darle continuidad a su personaje más polémico de Futbol picante y Generación F, de acuerdo con el Francotirador de Récord y reportes de Mediotiempo, la decisión se debió por un error que cometió Alvarito en una transmisión en vivo.

Álvaro Morales saldría de ESPN es porque la misma compañía le habría negado la renovación del contrato (Foto: captura ESPN)

El comentarista omitió mencionar una película que Disney estaba promocionando en ESPN, debido a los acuerdos comerciales con la compañía, a los directivos les molestó la actitud que tomó el Brujo, por lo que habrían solicitado que no se le renueve su contratación.

¿Álvaro Morales llega a FOX?

Con la inminente salida de Álvaro Morales de ESPN, surgió el rumor de que FOX Corporation estaría interesado en contratar al Brujo, por ello le habría ofrecido un contrato. Según la columna del Francotirador de Récord, la empresa dirigida por Carlos Martínez estaría realizando gestiones para incorporar a Morales a su plantilla.

Con la inminente salida de Álvaro Morales de ESPN, surgió el rumor de que FOX Corporation estaría interesado en contratarlo (Foto: Instagram/@alvaritomorales)

FOX habría presentado una oferta atractiva para persuadir al comunicador de cambiar de canal y con ello sumarlo a figuras como Raúl Orvañanos, Fernando Cevallos, Rafa Puente y más.

El Brujo se ha consolidado como una figura central en programas de debate como Futbol Picante y Generación F, donde su estilo directo y polémico ha polarizado a la audiencia, sumando tanto seguidores como detractores.