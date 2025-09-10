Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La joven fue vista por última vez el pasado 9 de septiembre en Tecozautla, de acuerdo con reportes de autoridades locales. (@fabiolacampomanes, Instagram)

La actriz y conductora Fabiola Campomanes recurrió a sus redes sociales para solicitar apoyo en la búsqueda de Mariana Morán Trejo, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de septiembre en Tecozautla, Hidalgo.

De acuerdo con información preliminar, Mariana Morán Trejo formaría parte del círculo más cercano de la actriz y su hija Sofía, quien también compartió el boletín en sus plataforma digitales.

La desaparición de Mariana Morán

Durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre, Campomanes compartió en su cuenta de Instagram el boletín de búsqueda emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en el que se informa que desde ese día se desconoce el paradero de su familiar.

El documento describe que Mariana Moran Trejo, de 37 años de edad, fue vista por última vez en el municipio de Tecozautla. Al momento de su desaparición vestía pants y chamarra gris, gorra blanca y llevaba una mochila cruzada al pecho. Como seña particular, tiene tatuada una estrella de cinco picos en la muñeca izquierda.

“Se le vio por última vez en Tecozautla el 9 de septiembre de 2025, desde entonces se desconoce su paradero”, se lee en el comunicado.

La publicación, originalmente difundida por Sofía Campomanes, prima de la actriz, fue replicada por Fabiola ante sus más de dos millones de seguidores. La actriz de El Juego de las Llaves y Teresa expresó su preocupación y pidió apoyo para viralizar la información: “Compartir por favor, mi prima está desaparecida”, escribió en su historia de Instagram.

Fabiola Campomanes compartió en Instagram el boletín de la Fiscalía de Hidalgo. (@fabiolacampomanes, Instagram)

Un momento difícil para la actriz

La desaparición ocurre en un periodo complicado para la actriz, quien recientemente enfrentó problemas de salud. A finales de agosto, Fabiola reapareció públicamente desde un hospital, donde explicó que tomó decisiones importantes respecto a su bienestar.

“Me ausenté porque mi salud me lo pidió”, declaró en un video compartido en redes sociales. La artista detalló que estuvo hospitalizada debido a un proceso inflamatorio que la llevó a reflexionar sobre la importancia de atender las señales de su cuerpo.

“Llevo meses con un tema de inflamación, miles de cosas, y había escuchado de la enfermedad de los implantes (rechazo del cuerpo a los implantes)”, dijo al explicar que evalúa cambios drásticos en su estilo de vida.

Campomanes explica que su ausencia pública se debió a problemas de salud relacionados con la 'enfermedad de los implantes' (IG)

¿Quién es Fabiola Campomanes?

Fabiola Campomanes, de 53 años, es una reconocida actriz mexicana con una destacada trayectoria en televisión. Se hizo popular como conductora del programa Incognito y posteriormente brilló en telenovelas como Hasta que el dinero nos separe, Las tontas no van al cielo y Amorcito corazón.

En años recientes, ha protagonizado la serie El Juego de las Llaves y fue participante de MasterChef Celebrity México en 2023.

Ahora, además de enfrentar su proceso de recuperación, la actriz busca el apoyo del público para encontrar a Mariana Morán Trejo y reunirla con su familia.