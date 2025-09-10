Conoce “Bienestar Online” 2025: así puedes recibir atención psicológica gratuita del Instituto Nacional de Psiquiatría

CRÉDITO: Facebook (Psiquiatría Inprfm)

En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Inprfm) y un consorcio de universidades de América Latina y Europa han puesto en marcha un servicio de atención psicológica online gratuita, se trata de “Bienestar Online”, para abordar la ansiedad y la depresión en población adulta de México, Ecuador, Chile, Brasil, Perú, Holanda y España.

La iniciativa, busca apoyar a la población que enfrenta problemas de ansiedad y depresión mediante una intervención autoaplicada y 100% digital, sin costo alguno y libre de publicidad.

CRÉDITO: Facebook (Psiquiatría Inprfm)

En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Inprfm) y un consorcio de universidades de América Latina y Europa han puesto en marcha un servicio de atención psicológica online gratuita, se trata de “Bienestar Online”, para abordar la ansiedad y la depresión en población adulta de México, Ecuador, Chile, Brasil, Perú, Holanda y España.

La iniciativa, busca apoyar a la población que enfrenta problemas de ansiedad y depresión mediante una intervención autoaplicada y 100 % digital, sin costo alguno y libre de publicidad.

La intervención se encuentra disponible en la plataforma www.bienestaronline.net y está compuesta por 10 módulos interactivos, creados por investigadores y terapeutas, enfocados en el bienestar, con los que los usuarios aprenderán a:

Aprender a identificar y regular las emociones.

Superar patrones repetitivos de desánimo.

Aplicar técnicas de atención plena en la vida cotidiana.

Fomentar la gratitud y mejorar el equilibrio personal.

Evitar retrocesos y promover una sensación estable de tranquilidad.

¿Cómo participar?

Debemos prestarle atención al buen uso de los signos de interrogación y exclamación. (Freepik)

El proceso de ingreso es sencillo: los interesados deben registrarse con un correo electrónico y llenar una evaluación inicial en línea, que consiste en cuestionarios psicométricos con una duración aproximada de 45 minutos.

Si cumplen los criterios de inclusión, podrán acceder de manera gratuita a la intervención, que puede realizarse en dos modalidades:

Grupo intervención: sesiones en una plataforma web interactiva.

Grupo control: sesiones a través de un documento PDF descargable.

Cada sesión tiene una duración de 20 a 30 minutos, y los usuarios son asignados de manera aleatoria a alguno de los dos grupos. La participación es voluntaria y puede interrumpirse en cualquier momento, sin consecuencias ni costos para el participante.

Protección y confidencialidad

Aquellas personas que presenten condiciones más graves de salud mental serán referidas a números telefónicos y correos electrónicos especializados, donde podrán contactar a terapeutas de instituciones en su respectivo país que ofrecen atención gratuita vía telefónica o videollamada.

Además, la plataforma habilitó el correo contacto@bienestaronline.net para que los usuarios que sientan que requieren más apoyo puedan ser canalizados a servicios profesionales. En estos casos, serán dados de baja de la intervención en línea y sus datos no formarán parte de los análisis estadísticos.

Toda la información proporcionada por los participantes se maneja de forma anónima y confidencial.

De acuerdo con los especialistas, esta plataforma busca brindar una alternativa flexible y basada en evidencia para atender la ansiedad y la depresión, problemas de salud mental que afectan a millones de personas en el mundo. Al ser gratuita, autoaplicada y libre de publicidad, Bienestar Online permite que cualquier persona mayor de 18 años con acceso a internet pueda beneficiarse de sus contenidos.