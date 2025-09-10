México

Conoce “Bienestar Online” 2025: así puedes recibir atención psicológica gratuita del Instituto Nacional de Psiquiatría

El INPRFM impulsa esta solución digital para quienes enfrentan afectaciones en su salud mental, como la ansiedad y la depresión

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Facebook (Psiquiatría Inprfm)
CRÉDITO: Facebook (Psiquiatría Inprfm)

En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Inprfm) y un consorcio de universidades de América Latina y Europa han puesto en marcha un servicio de atención psicológica online gratuita, se trata de “Bienestar Online”, para abordar la ansiedad y la depresión en población adulta de México, Ecuador, Chile, Brasil, Perú, Holanda y España.

La iniciativa, busca apoyar a la población que enfrenta problemas de ansiedad y depresión mediante una intervención autoaplicada y 100% digital, sin costo alguno y libre de publicidad.

CRÉDITO: Facebook (Psiquiatría Inprfm)
CRÉDITO: Facebook (Psiquiatría Inprfm)

En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Inprfm) y un consorcio de universidades de América Latina y Europa han puesto en marcha un servicio de atención psicológica online gratuita, se trata de “Bienestar Online”, para abordar la ansiedad y la depresión en población adulta de México, Ecuador, Chile, Brasil, Perú, Holanda y España.

La iniciativa, busca apoyar a la población que enfrenta problemas de ansiedad y depresión mediante una intervención autoaplicada y 100 % digital, sin costo alguno y libre de publicidad.

La intervención se encuentra disponible en la plataforma www.bienestaronline.net y está compuesta por 10 módulos interactivos, creados por investigadores y terapeutas, enfocados en el bienestar, con los que los usuarios aprenderán a:

  • Aprender a identificar y regular las emociones.
  • Superar patrones repetitivos de desánimo.
  • Aplicar técnicas de atención plena en la vida cotidiana.
  • Fomentar la gratitud y mejorar el equilibrio personal.
  • Evitar retrocesos y promover una sensación estable de tranquilidad.

¿Cómo participar?

Debemos prestarle atención al buen
Debemos prestarle atención al buen uso de los signos de interrogación y exclamación. (Freepik)

El proceso de ingreso es sencillo: los interesados deben registrarse con un correo electrónico y llenar una evaluación inicial en línea, que consiste en cuestionarios psicométricos con una duración aproximada de 45 minutos.

Si cumplen los criterios de inclusión, podrán acceder de manera gratuita a la intervención, que puede realizarse en dos modalidades:

  • Grupo intervención: sesiones en una plataforma web interactiva.
  • Grupo control: sesiones a través de un documento PDF descargable.

Cada sesión tiene una duración de 20 a 30 minutos, y los usuarios son asignados de manera aleatoria a alguno de los dos grupos. La participación es voluntaria y puede interrumpirse en cualquier momento, sin consecuencias ni costos para el participante.

Protección y confidencialidad

Aquellas personas que presenten condiciones más graves de salud mental serán referidas a números telefónicos y correos electrónicos especializados, donde podrán contactar a terapeutas de instituciones en su respectivo país que ofrecen atención gratuita vía telefónica o videollamada.

Además, la plataforma habilitó el correo contacto@bienestaronline.net para que los usuarios que sientan que requieren más apoyo puedan ser canalizados a servicios profesionales. En estos casos, serán dados de baja de la intervención en línea y sus datos no formarán parte de los análisis estadísticos.

Toda la información proporcionada por los participantes se maneja de forma anónima y confidencial.

De acuerdo con los especialistas, esta plataforma busca brindar una alternativa flexible y basada en evidencia para atender la ansiedad y la depresión, problemas de salud mental que afectan a millones de personas en el mundo. Al ser gratuita, autoaplicada y libre de publicidad, Bienestar Online permite que cualquier persona mayor de 18 años con acceso a internet pueda beneficiarse de sus contenidos.

Temas Relacionados

Salud mentalInstituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñizmexico-noticias

Más Noticias

México: cotización de cierre del dólar hoy 10 de septiembre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: fans del programa señalan supuesto fraude en la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Brugada llama a “escuchar y acompañar” a personas en crisis de salud mental en Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio impulsa la movilización social y el diálogo sobre salud mental

Infobae

FGR y Defensa aseguran 31 mil litros de hidrocarburo en Tototlán, Jalisco, no hay detenidos

El hallazgo se registró durante un patrullaje de rutina, no arrojó personas detenidas en el lugar, afirmó la Secretaría de la Defensa

FGR y Defensa aseguran 31

Clausuran megagranja porcícola tras años de contaminación y daños a la comunidad maya Santa María Chi, en Yucatán

La clausura de Pecuaria Peninsular responde a varios años de protestas y denuncias de habitantes de Santa María Chi, quienes reportaron afectaciones a la salud y recursos naturales por malas prácticas de la granja

Clausuran megagranja porcícola tras años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Declaran culpable al exgobernador de

Declaran culpable al exgobernador de Nayarit por falsificación de documentos; continuará proceso por lavado de dinero

Juez ordena detener a “El Señor de los Buques” y más socios implicados en red de huachicol fiscal de Semar

Cae sacristán por presunta extorsión a sacerdote en Morelia: llamadas amenazantes y un operativo encubierto

Desaparición forzada en Sinaloa: 5 mil velas iluminaron el Palacio de Gobierno de Culiacán para exigir justicia y paz | VIDEO

Reportan que “La Diabla”, acusada de una red tráfico de bebés de México a EEUU, fue liberada por presunta corrupción

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Mamá de Aarón Mercury encara a Facundo luego de que le ‘deseara la muerte’ por matar insectos

Patrick Watson regresa a la Ciudad de México con un concierto inmersivo: fecha, sede, preventa y todos los detalles

Así reaccionó Emiliano Aguilar cuando le pidieron una colaboración con Christian Nodal o Pepe Aguilar

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 3? Fecha de la gran final

DEPORTES

Chinguamiga sorprende a sus fans

Chinguamiga sorprende a sus fans tras aparecer en la previa del México vs Corea del Sur

¿Se despide de Costa Rica? Miguel Herrera reacciona a las críticas de la afición tica de cara al Mundial 2026

Esta es la marca que buscará el América para reafirmar su dominio sobre Chivas en el Clásico Nacional

NFL analiza regreso al Estadio Azteca con dos equipos populares en México: ¿Cuáles serían?

Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana