México

Cómo aliviar el dolor de muelas con este eficaz remedio

Aunque es necesario recibir atención profesional, existen técnicas que ayudan a tratar temporalmente este malestar, en lo que se busca ayuda

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El dolor de muelas puede
El dolor de muelas puede tratarse provisionalmente, aunque es necesario acudir a un profesional. Foto: (iStock)

La aparición repentina de un dolor de muelas puede alterar la rutina diaria y generar una sensación de urgencia difícil de ignorar. Entre las causas más frecuentes se encuentran las caries, infecciones, inflamación de encías o el hábito de apretar los dientes durante la noche conocido como bruxismo.

Aunque la consulta con un odontólogo es indispensable para identificar el origen y recibir el tratamiento adecuado, existen alternativas domésticas que pueden proporcionar un alivio temporal hasta acceder a la atención profesional.

El enjuague con agua salada tibia se posiciona como el método casero más recomendado para mitigar el dolor dental de forma provisional. La preparación resulta sencilla: basta con calentar un vaso de agua hasta alcanzar una temperatura tibia, añadir una cucharadita de sal —preferentemente sal de mar o sal gruesa— y mezclar hasta su completa disolución.

Este remedio casero sirve como
Este remedio casero sirve como ayuda provisional en lo que se busca atención profesional. Foto: (iStock)

Se aconseja realizar buches con esta solución durante 30 segundos, concentrándose en la zona afectada, para luego escupirla. Este procedimiento puede repetirse varias veces al día. Este remedio contribuye a limpiar el área, desinfectar pequeñas heridas o infecciones y reducir tanto la presión como el dolor en la encía.

Además del enjuague salino, existen otros recursos caseros que pueden ser útiles en situaciones de urgencia. El clavo de olor, gracias a su contenido de eugenol, actúa como analgésico natural. Puede colocarse un clavo entero sobre la muela afectada o aplicar una gota de aceite esencial de clavo diluido en algodón, aunque se recomienda precaución en su uso debido a su potencia.

Por otro lado, la aplicación de compresas frías —una bolsa de hielo envuelta en un paño sobre la mejilla— ayuda a disminuir la inflamación y adormecer la zona, proporcionando un alivio temporal.

En casos más severos y
En casos más severos y persistentes es necesario acudir a atención profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de menta también ofrece propiedades calmantes y antisépticas; se puede preparar una infusión con hojas de menta, dejarla enfriar y utilizarla como enjuague, o bien colocar la bolsita húmeda directamente en la zona dolorida. El ajo, conocido por su acción antibacteriana, puede aplicarse machacado sobre la muela, aunque su sabor intenso limita su popularidad.

Si el dolor persiste más de 48 horas, se acompaña de fiebre, hinchazón considerable, dificultad para engullir o mal aliento persistente, es imprescindible acudir al dentista sin demora. Estos síntomas pueden indicar una infección que requiere tratamiento con antibióticos o incluso una intervención más compleja.

El enjuague con agua salada tibia destaca por su eficacia, facilidad de preparación y capacidad desinfectante como remedio casero para el dolor de muelas. No obstante, los demás métodos mencionados pueden ser de utilidad en situaciones puntuales, siempre recordando que la atención odontológica profesional y la prevención constituyen la mejor estrategia para la salud bucal.

Temas Relacionados

Dolor de muelasRemedios caserosSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 10 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 10 de septiembre

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Predicción del clima en México:

Temblor en Jalisco: se registra sismo de 4.5 en Puerto Vallarta

El temblor ocurrió a las 23:14 horas, a una distancia de 344 km de Puerto Vallarta y tuvo una profundidad de 10 km

Temblor en Jalisco: se registra

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este martes 9 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alanzas que ocurren dentro del reality más popular de México

La Casa de los Famosos

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 9 de septiembre

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 16 millones

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Pérez explota contra la

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

Critican a Jezzini por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

DEPORTES

Faitelson señala a Javier Aguirre

Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur