Cómo aliviar el dolor de muelas con este eficaz remedio

El dolor de muelas puede tratarse provisionalmente, aunque es necesario acudir a un profesional. Foto: (iStock)

La aparición repentina de un dolor de muelas puede alterar la rutina diaria y generar una sensación de urgencia difícil de ignorar. Entre las causas más frecuentes se encuentran las caries, infecciones, inflamación de encías o el hábito de apretar los dientes durante la noche conocido como bruxismo.

Aunque la consulta con un odontólogo es indispensable para identificar el origen y recibir el tratamiento adecuado, existen alternativas domésticas que pueden proporcionar un alivio temporal hasta acceder a la atención profesional.

El enjuague con agua salada tibia se posiciona como el método casero más recomendado para mitigar el dolor dental de forma provisional. La preparación resulta sencilla: basta con calentar un vaso de agua hasta alcanzar una temperatura tibia, añadir una cucharadita de sal —preferentemente sal de mar o sal gruesa— y mezclar hasta su completa disolución.

Este remedio casero sirve como ayuda provisional en lo que se busca atención profesional. Foto: (iStock)

Se aconseja realizar buches con esta solución durante 30 segundos, concentrándose en la zona afectada, para luego escupirla. Este procedimiento puede repetirse varias veces al día. Este remedio contribuye a limpiar el área, desinfectar pequeñas heridas o infecciones y reducir tanto la presión como el dolor en la encía.

Además del enjuague salino, existen otros recursos caseros que pueden ser útiles en situaciones de urgencia. El clavo de olor, gracias a su contenido de eugenol, actúa como analgésico natural. Puede colocarse un clavo entero sobre la muela afectada o aplicar una gota de aceite esencial de clavo diluido en algodón, aunque se recomienda precaución en su uso debido a su potencia.

Por otro lado, la aplicación de compresas frías —una bolsa de hielo envuelta en un paño sobre la mejilla— ayuda a disminuir la inflamación y adormecer la zona, proporcionando un alivio temporal.

En casos más severos y persistentes es necesario acudir a atención profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de menta también ofrece propiedades calmantes y antisépticas; se puede preparar una infusión con hojas de menta, dejarla enfriar y utilizarla como enjuague, o bien colocar la bolsita húmeda directamente en la zona dolorida. El ajo, conocido por su acción antibacteriana, puede aplicarse machacado sobre la muela, aunque su sabor intenso limita su popularidad.

Si el dolor persiste más de 48 horas, se acompaña de fiebre, hinchazón considerable, dificultad para engullir o mal aliento persistente, es imprescindible acudir al dentista sin demora. Estos síntomas pueden indicar una infección que requiere tratamiento con antibióticos o incluso una intervención más compleja.

El enjuague con agua salada tibia destaca por su eficacia, facilidad de preparación y capacidad desinfectante como remedio casero para el dolor de muelas. No obstante, los demás métodos mencionados pueden ser de utilidad en situaciones puntuales, siempre recordando que la atención odontológica profesional y la prevención constituyen la mejor estrategia para la salud bucal.