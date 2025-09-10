México

“Claudia Sheinbaum reclamó captura de ‘El Mayo’ Zambada en lugar de celebrar”, dice Lilly Téllez por violencia en Sinaloa

Colectivos que han marchado en Culiacán piden no realizar celebración de las fiestas patrias en el estado, buscan reunión con la presidenta de México

Por Jaqueline Viedma

Lilly Téllez retó a Claudia
Lilly Téllez retó a Claudia Sheinbaum a recibir a las 40 organizaciones que realizaron la Marcha por la Paz en Sinaloa. (Foto: Senadores PAN)

Acompañada con representantes de las 40 organizaciones ciudadanas que convocaron a la Marcha por la Paz en Sinaloa, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, ofreció una conferencia de prensa en la que condenó la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la aprehensión deEl Mayo” Zambada.

La senadora destacó la visita al recinto legislativo de la ciudadanía que ha estado al frente de las marchas en el estado sinaloense, como la que se llevó a cabo el fin de semana en la que se manifestaron más de 58 mil personas.

Lilly Téllez reprochó al gobernador Rocha Moya porque en sus palabras, “se burló de ellos, se puso a felicitarlos y aplaudirles como si fuera él una porra cuando él es quien tiene la responsabilidad de actuar”.

Pidió que en caso de que el gobernador de Sinaloa deje el cargo, haya una investigación de por medio, “que no salga Claudia Sheinbaum con el pretexto de que la situación en Sinaloa se agravó porque el gobierno de Estados Unidos capturó al Mayo Zambada”.

También comentó que la situación se agravó debido a que el gobierno no captura a los criminales. Asimismo, reprochó a la mandataria que “ella reclamó enojada al gobierno estadounidense porque capturaron al Mayo Zambada en lugar de haberlo celebrado”.

Representantes de organizaciones en Sinaloa piden reunión con Claudia Sheinbaum

La primera en tomar la palabra fue Marta Reyes, representante de la COPARMEX en Sinaloa, quien dijo que la ciudadanía se encuentra molesta por la respuesta de Rocha Moya ante sus exigencias, aseguró que miles de familias viven con el miedo:

“En Sinaloa la violencia no es una estadística fría, es la ausencia de un hijo que no regresó, es el negocio que tuvo que cerrar por extorsión, es el empleo que se perdió porque la inseguridad no permitió crecer”.

Hizo una invitación para que el día de mañana, 11 de septiembre de 2025, medios de comunicación les acompañen, “nos vamos a ir a manifestar también al Palacio porque si no nos quieren recibir nos vamos a hacer escuchar mañana a las 6 de la mañana”.

Información en desarrollo...

