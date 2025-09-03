Reportan un militar muerto y varios heridos tras volcadura de vehículo oficial en Baja California

Al sitio llegaron autoridades (Facebook/Noticias B.C)

Por la tarde del 3 de septiembre fue reportada la muerte de un militar así como varios heridos por la volcadura de un vehículo oficial en Baja California. Sin embargo, ninguna autoridad ha compartido información respecto a las víctimas.

Reportes de medios locales indican que el accidente habría sucedido alrededor de la 1:00 de la tarde en inmediaciones de la carretera Ensenada-San Felipe, a la altura del poblado de Ojos Negros.

Periodistas locales como Daniel Andrade y Rafael Colorado señalan que como consecuencia del siniestro habría muerto un elemento del Ejército, lo que coincide con los reportes del portal Zeta Tijuana.

Los primeros informes indican que el accidente sucedió en inmediaciones de Rancho Aguacaliente. Una llamada al número de emergencias 911 alertó a los agentes sobre la volcadura de la unidad militar.

Unidad militar habría sido golpeada por otro vehículo

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran a diversos agentes de seguridad en la zona. Los problemas de conexión en el sitio obstaculizaron las comunicaciones.

Por su parte, el noticiero Dejando Huella señala que el vehículo militar habría sido impactada por otra unidad sin que haya más detalles de está última ni de la situación de sus tripulantes.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...