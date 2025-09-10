Así fue el encuentro entre Aarón Mercury y su mamá en La Casa de los Famosos: “Estoy muy orgullosa”

La mamá de Aarón Mercury entró a la casa tras una nueva dinámica propuesta por La Jefa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Una de las galas más emotivas de La Casa de los Famosos México 2025 se vivió recientemente con la inesperada implementación de la dinámica de “Congelados”, una mecánica nunca antes realizada en esta edición y que regaló uno de los momentos más conmovedores de la temporada.

El protagonista fue Aarón Mercury, quien recibió una visita muy especial: su madre, Nancy, sorprendió al influencer con un mensaje lleno de amor y orgullo que conmovió no solo a él, sino a todos los habitantes y espectadores del reality.

Todo ocurrió justo después de las actividades de la tradicional Noche de Cine. Una alarma resonó por toda la casa, indicando que era momento de que todos los habitantes se quedaran inmóviles, en la posición en la que se encontraban. Nadie sabía lo que estaba por pasar, pero el ambiente de expectativa era evidente. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió y entró Nancy, la mamá de Aarón, quien caminó directamente hacia su hijo.

El influencer se mostró emocionado tras recibir la visita de su mamá, quien le dedicó unas emotivas palabras. Foto: (Captura de pantalla)

Aunque los participantes debían permanecer completamente quietos como parte de la dinámica, Aarón no pudo evitar romper en llanto apenas vio a su mamá frente a él. Ella, visiblemente emocionada, le habló directamente mientras le pedía que no se moviera.

“Por favor no se mueva nadie y menos tú, Aarón. Estoy muy orgullosa de ti, sabes que desde hace 24 años te amo mucho. Eres maravilloso, lo estás haciendo medianamente bien, dices, pero para mí eres lo mejor que me ha pasado. Siempre voy a estar a tu lado. Desde hace 24 años soy tu fan. Te amo mucho, no te vayas a mover”, expresó con ternura.

El mensaje de doña Nancy tocó el corazón de Aarón, quien con lágrimas en los ojos escuchó cada palabra con atención. El joven influencer no dijo nada en ese momento, pero su rostro reflejaba una mezcla de alegría, alivio y emoción, después de varias semanas de aislamiento y competencia dentro de la casa.

Antes de marcharse, Nancy también se dirigió brevemente a los demás habitantes. En particular, agradeció a Alexis Ayala por el apoyo brindado a su hijo y dedicó unas palabras a todos los participantes.

Los habitantes brindaron su acompañamiento a Aarón Mercury al mostrarse conmovido por la visita de su mamá. Foto: (Televisa Univisión)

“Muchas gracias Alexis por todo. Todos, de verdad, increíbles. Merecen todo lo que les está pasando, son increíbles, luchen hasta el final”, expresó.

Una vez finalizada la dinámica y tras la salida de Nancy, los habitantes rodearon a Aarón para abrazarlo y reconfortarlo. El ambiente se volvió cálido y emotivo. Dalílah Polanco le dijo con cariño: “Felicidades, Aarón”, mientras que Alexis Ayala, notoriamente conmovido, comentó: “Qué gran día, qué hermoso momento, gracias Jefa”.

Este momento se convirtió en uno de los más entrañables de la temporada, recordándole a todos que, más allá de la competencia, La Casa de los Famosos México también es un espacio donde la familia, los afectos y las emociones más sinceras tienen un lugar especial.