México

Así fue el encuentro entre Aarón Mercury y su mamá en La Casa de los Famosos: “Estoy muy orgullosa”

La señora Nancy dirigió unas emotivas palabras a todos los participantes y mostró su apoyo al influencer, lo que le motivó a seguir adelante en el reality

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La mamá de Aarón Mercury
La mamá de Aarón Mercury entró a la casa tras una nueva dinámica propuesta por La Jefa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Una de las galas más emotivas de La Casa de los Famosos México 2025 se vivió recientemente con la inesperada implementación de la dinámica de “Congelados”, una mecánica nunca antes realizada en esta edición y que regaló uno de los momentos más conmovedores de la temporada.

El protagonista fue Aarón Mercury, quien recibió una visita muy especial: su madre, Nancy, sorprendió al influencer con un mensaje lleno de amor y orgullo que conmovió no solo a él, sino a todos los habitantes y espectadores del reality.

Todo ocurrió justo después de las actividades de la tradicional Noche de Cine. Una alarma resonó por toda la casa, indicando que era momento de que todos los habitantes se quedaran inmóviles, en la posición en la que se encontraban. Nadie sabía lo que estaba por pasar, pero el ambiente de expectativa era evidente. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió y entró Nancy, la mamá de Aarón, quien caminó directamente hacia su hijo.

El influencer se mostró emocionado
El influencer se mostró emocionado tras recibir la visita de su mamá, quien le dedicó unas emotivas palabras. Foto: (Captura de pantalla)

Aunque los participantes debían permanecer completamente quietos como parte de la dinámica, Aarón no pudo evitar romper en llanto apenas vio a su mamá frente a él. Ella, visiblemente emocionada, le habló directamente mientras le pedía que no se moviera.

“Por favor no se mueva nadie y menos tú, Aarón. Estoy muy orgullosa de ti, sabes que desde hace 24 años te amo mucho. Eres maravilloso, lo estás haciendo medianamente bien, dices, pero para mí eres lo mejor que me ha pasado. Siempre voy a estar a tu lado. Desde hace 24 años soy tu fan. Te amo mucho, no te vayas a mover”, expresó con ternura.

El mensaje de doña Nancy tocó el corazón de Aarón, quien con lágrimas en los ojos escuchó cada palabra con atención. El joven influencer no dijo nada en ese momento, pero su rostro reflejaba una mezcla de alegría, alivio y emoción, después de varias semanas de aislamiento y competencia dentro de la casa.

Antes de marcharse, Nancy también se dirigió brevemente a los demás habitantes. En particular, agradeció a Alexis Ayala por el apoyo brindado a su hijo y dedicó unas palabras a todos los participantes.

Los habitantes brindaron su acompañamiento
Los habitantes brindaron su acompañamiento a Aarón Mercury al mostrarse conmovido por la visita de su mamá. Foto: (Televisa Univisión)

“Muchas gracias Alexis por todo. Todos, de verdad, increíbles. Merecen todo lo que les está pasando, son increíbles, luchen hasta el final”, expresó.

Una vez finalizada la dinámica y tras la salida de Nancy, los habitantes rodearon a Aarón para abrazarlo y reconfortarlo. El ambiente se volvió cálido y emotivo. Dalílah Polanco le dijo con cariño: “Felicidades, Aarón”, mientras que Alexis Ayala, notoriamente conmovido, comentó: “Qué gran día, qué hermoso momento, gracias Jefa”.

Este momento se convirtió en uno de los más entrañables de la temporada, recordándole a todos que, más allá de la competencia, La Casa de los Famosos México también es un espacio donde la familia, los afectos y las emociones más sinceras tienen un lugar especial.

Temas Relacionados

Aaron MercuryLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué es el huachicol fiscal? El delito que provoca grandes pérdidas a México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones contundentes para combatir el fraude en la importación de hidrocarburos

¿Qué es el huachicol fiscal?

Guana se corona de nuevo como líder en ‘La Casa de los Famosos México’ tras una final de infarto

El comediante tuvo el poder de elegir quien le acompañará en la suite de la casa, además de que gozará de inmunidad en las nominaciones

Guana se corona de nuevo

Cuáles son los mejores destinos para pasar el 15 de septiembre en CDMX

Estos lugares pueden ser opción ideal para quienes buscan llevar la fiesta mexicana más allá de la rutina

Cuáles son los mejores destinos

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.0 de magnitud

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 16 millones

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Pérez explota contra la

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

Critican a Jezzini por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

DEPORTES

Faitelson señala a Javier Aguirre

Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur