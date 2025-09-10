México

Agua sin IVA, la propuesta del PAN para el Paquete Económico 2026

El blanquiazul acusó a Morena de proponer “más impuestos, más deuda y menos apoyo en salud, seguridad y economía familiar”

Por Jaqueline Viedma

Diputados del PAN presentan propuesta
Diputados del PAN presentan propuesta ante la llegada del Presupuesto Económico 2026. (Foto: @LilianaOrtiz01)

Ante la llegada a la Cámara de Diputados del Paquete Económico 2026, el diputado Elías Lixa Abimerhi perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer seis propuestas realizadas por su bancada, señalan que buscan “cuidar la economía familiar y denuncian endeudamiento histórico de la economía”.

En su primer posicionamiento acera de este tema destacó una propuesta que en su perspectiva va en sintonía al alza de impuesto a refrescos y en este caso sería el Agua sin IVA, buscando eliminar este impuesto en cualquier presentación de este líquido.

“Este gobierno duplicó la deuda de toda la historia de México. Con la propuesta entregada el día de ayer alcanzará 20 billones de pesos y la gente sigue sin medicinas, sin seguridad y con más impuestos”, señaló el coordinador Elías Lixa.

El blanquiazul presentó en total seis problemas, a las que se sumaron:

  • Fondo Nacional de Salud, en donde pretenden que todo lo recaudado por IEPS sea usado por hospitales, medicinas y atención médica.
  • Buscan quitar el ISR en sueldos no mayores a 16 mil 728 pesos.
  • Que todo trabajador reciba su aguinaldo completo, sin descuentos.
  • También quieren topar la gasolina en 20 pesos como máximo, reduciendo el IEPS para garantizar el precio.
  • Por último, quieren que las familias puedan deducir lo que gastan en medicamentos.

Según lo dicho por Elías Lixa para el PAN es claro que “se va a mantener el irresponsable y galopante endeudamiento en nuestro país, que lleva ya a cifras de por encima de los 20 billones de pesos. En solo ocho años de este régimen se va a ver duplicada la deuda de toda la historia del país”.

De igual forma, el diputado y vicecoordinador Héctor Saúl Téllez denunció que se trata de un presupuesto hipotecario, “porque más que planeación responsable, lo que hay es deuda y gasto discrecional con Morena, la deuda pública se volvió el sello de este sexenio”.

“Morena prefiere un tren sin pasajeros y refinerías contaminantes antes que hospitales con medicinas o policías que cuiden a la gente”, así lo manifestó la vicecoordinadora Annia Gómez, además de calificar al Tren Maya o Pemex como proyectos fracasados.

Ector Jaime Ramírez Barba explicó que en materia de salud el caso es más grave: “Estamos peor que nunca en salud porque el gobierno destina menos del 2.6% del PIB, recorta medicamentos gratuitos de 86 mil a 32 mil millones y elimina programas básicos de prevención. Eso significa más enfermedades sin atender y más familias abandonadas”.

Finalmente, el diputado Elías Lixa comentó, ”Hoy vemos un Paquete Económico débil y que descuida las verdaderas demandas sensibles de la ciudadanía come ta atención a la salud, la mejora a la economía familiar y la segundad”, razón por la que mencionó que su partido presentó estas seis propuestas.

