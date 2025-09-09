México

The Weeknd dará conciertos en Ciudad de México en 2026: estos son los precios oficiales de los boletos

El astro canadiense confirma dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde celebrará sus tres discos más recientes y estará acompañado en el escenario por la brasileña Anitta

Por Luis Angel H Mora

The Weeknd anunció dos shows de su exitosa gira mundial After Hours Til Dawn en la Ciudad de México, como parte de la extensión que llevará su espectáculo a escenarios destacados de América Latina y Europa el próximo año. El artista canadiense se presentará el 20 y 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado al poniente de la capital mexicana.

Este regreso de The Weeknd coincide con el momento de mayor crecimiento de su carrera musical. La gira After Hours Til Dawn celebra la trilogía de discos que redefinieron el R&B contemporáneo: After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2025). En cada presentación, el público disfrutará de un repertorio que abarca desde “Blinding Lights” y “Starboy” hasta temas recientes y éxitos globales.

Reconocido por su innovadora producción escénica y por las cifras récord de asistencia en los recintos más importantes del mundo, The Weeknd continúa consolidando su impacto internacional. La etapa original de la gira agotó más de 40 conciertos en Norteamérica y Europa, con una puesta en escena futurista, visuales envolventes y un despliegue tecnológico que busca ofrecer una experiencia inmersiva al público.

En esta ocasión, Anitta será la invitada especial para los conciertos realizados en México y Brasil. La artista brasileña, destacada por fusionar ritmos urbanos y pop, ha logrado colocarse entre las voces más importantes de la música latina, y su presencia suma atractivo al espectáculo para el público mexicano. La estrella de canciones como “Envolver” y “BELLAKEO” (con Peso Pluma) compartirá escenario en un contexto de colaboración internacional. Por su parte, Playboi Carti acompañará la gira en los shows de Europa y Reino Unido.

La extensión de la gira por estadios posiciona a After Hours Til Dawn como una de las giras más exitosas de la historia reciente del pop y el R&B. Entre los últimos logros de The Weeknd destacan sus récords de oyentes mensuales en Spotify y la certificación de diamante para el sencillo “Blinding Lights”, título que también es la canción número uno de todos los tiempos por su desempeño en el Billboard Hot 100.

Además, el artista mantiene un compromiso social a través de su asociación con Global Citizen y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, donando un dólar en moneda local de cada boleto vendido a iniciativas de lucha contra el hambre y la educación.

¿Cuándo será la preventa de boletos?

En cuanto a la venta de boletos, la preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC se realizará los días 8 y 9 de septiembre a partir de las 14:00 horas.

La venta general iniciará un día después, tanto en taquillas como en Ticketmaster. Aquí podrás consultar los precios de las diversas localidades y servicios que se ofrecerán para estos esperados shows.

¿Cuánto cuestan los boletos para The Weeknd en CDMX?

  • General: $2 mil 754 pesos mexicanos
  • Zona GNP: $3 mil 746 pesos mexicanos
  • Verde B: $3 mil 2 pesos mexicanos
  • Naranja B: $2 mil 258 pesos mexicanos
  • Verde C: $1 mil 762 pesos mexicanos
  • Naranja C: $1 mil 266 pesos mexicanos

