México

Reportan 16 mineros atrapados tras accidente en mina de carbón en Sabinas, Coahuila

Las autoridades activaron el protocolo de emergencia y confirmaron que los trabajadores cuentan con oxígeno

Por Anayeli Tapia Sandoval

Al menos 16 mineros quedaron
Al menos 16 mineros quedaron atrapados. (X/@JLMNoticias)

La tarde del lunes 8 de septiembre de 2025, un accidente en una mina de arrastre del ejido El Mezquite, en el municipio de Sabinas, Coahuila, dejó atrapados a 16 trabajadores.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas, cuando una falla mecánica provocó la ruptura del malacate, mecanismo compuesto por una cuerda de acero empleada para la extracción de carbón y traslado de los mineros. La unidad cayó al fondo del socavón, obstruyendo la salida y dejando a los mineros sin posibilidad inmediata de salir a la superficie.

Las primeras informaciones indicaron que en el sitio se encontraban laborando 11 mineros en el momento del accidente, de los cuales cinco lograron salir por sus propios medios. Más tarde, el número de atrapados fue confirmado en 16, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila. La mina siniestrada pertenece a la empresa DUMAC.

Operativo de rescate y situación de los mineros

Operativo de rescate y situación de los mineros
Autoridades trabajan para rescatar a los mineros atrapados. (Captura de pantalla)

Autoridades, personal especializado en rescate minero y cuerpos de auxilio activaron el protocolo de emergencia para este tipo de eventos. Brigadistas y equipos de Protección Civil arribaron a la zona, resguardada por corporaciones de seguridad.

El operativo se realiza con precaución debido a las condiciones técnicas del pozo, de aproximadamente cuatro metros de diámetro y entre cuatro y cinco metros de profundidad.

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán, confirmó que el percance ocurrió por la ruptura del sujetador del contenedor destinado a la extracción del mineral, lo que generó la obstrucción total en el ducto de salida.

Detalló que los mineros atrapados se encuentran estables y con suministro de oxígeno, además de que se mantiene comunicación con ellos.

Hasta el momento, se descartan lesiones graves o pérdidas humanas. Ambulancias se encuentran en el sitio para brindar atención médica en cuanto los trabajadores sean rescatados.

Minería en la región: antecedentes y riesgos

Minería en la región: antecedentes y riesgos
Autoridades trabajan para rescatar a los mineros atrapados. (Captura de pantalla)

El ejido El Mezquite ha sido escenario previo de percances similares, por tratarse de una zona dedicada a la explotación carbonífera a través de pozos y minas de arrastre, método que implica riesgos frecuentes como derrumbes o fallas en mecanismos de extracción.

A raíz del accidente, familiares de los trabajadores se concentraron en las inmediaciones de la mina, y las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada del sitio para facilitar las labores de rescate.

Además, se mantiene reserva sobre la identidad de los mineros atrapados, a la espera de información oficial más detallada.

Se espera que los mineros atrapados puedan ser liberados en el transcurso de las horas.

