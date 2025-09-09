Multivitamínicos: qué tipos existen, beneficios y riesgos de su consumo

Multivitamínicos, tipos y cuidados a tomarlos (Freepik)

En un contexto donde el ritmo acelerado de vida y los hábitos alimenticios poco saludables afectan cada vez más a la población, los multivitamínicos se han convertido en una alternativa popular para complementar la dieta y reforzar el bienestar general.

Sin embargo, médicos y nutriólogos coinciden en que su consumo debe hacerse de manera informada y, preferentemente, bajo supervisión profesional.

Los multivitamínicos son combinaciones de vitaminas y minerales diseñados para cubrir distintas necesidades del organismo.

Tipo de multivitamínicos

Vitamínicos para adultos mayores (Freepik)

Existen presentaciones generales y otras específicas según la edad, el sexo o condiciones de salud particulares. Entre los más comunes se encuentran los prenatales, los dirigidos a adultos mayores, los destinados a fortalecer el sistema inmunológico y aquellos enfocados en mejorar el rendimiento físico.

De acuerdo con especialistas en nutrición, estas formulaciones pueden ser de gran utilidad en ciertos momentos de la vida.

Durante el embarazo, por ejemplo, el ácido fólico es indispensable para prevenir defectos en el desarrollo del bebé, mientras que en la tercera edad la vitamina D y el calcio ayudan a prevenir la osteoporosis.

Asimismo, en personas con dietas restrictivas o con dificultades para absorber nutrientes, los suplementos representan un apoyo importante.

Tomar precauciones

El exceso de vitamina A puede dañar el hígado (AdobeStock)

No obstante, advierten que el uso indiscriminado puede provocar efectos adversos. El exceso de vitamina A, por ejemplo, puede dañar el hígado; demasiado hierro genera problemas gastrointestinales y riesgo de intoxicación; mientras que un consumo elevado de vitamina D puede alterar los niveles de calcio en la sangre.

Por ello, recomiendan evitar la automedicación y consultar con un especialista antes de iniciar cualquier suplemento.

“Los multivitamínicos no sustituyen una dieta equilibrada; son un complemento y deben usarse de manera estratégica”, explicó la nutrióloga clínica Laura Hernández, quien subrayó que lo fundamental sigue siendo mantener una alimentación variada que incluya frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables.

La creciente oferta en farmacias y supermercados ha llevado a que muchas personas consuman estos productos sin conocer realmente sus necesidades nutricionales. Frente a ello, los expertos hacen un llamado a priorizar la educación alimentaria y fomentar el acceso a dietas balanceadas, reservando los suplementos para casos específicos.

En conclusión, los multivitamínicos pueden ser aliados valiosos de la salud, pero solo si se emplean con responsabilidad y acompañados de una adecuada supervisión médica. Su verdadero beneficio radica en complementar, no sustituir, los hábitos de vida saludable que incluyen una buena alimentación, ejercicio regular y descanso suficiente.