México

Multivitamínicos: qué tipos existen, beneficios y riesgos de su consumo

Especialistas advierten que no debe sustituirse la dieta balanceada

Por Jorge Contreras

Guardar
Multivitamínicos, tipos y cuidados a
Multivitamínicos, tipos y cuidados a tomarlos (Freepik)

En un contexto donde el ritmo acelerado de vida y los hábitos alimenticios poco saludables afectan cada vez más a la población, los multivitamínicos se han convertido en una alternativa popular para complementar la dieta y reforzar el bienestar general.

Sin embargo, médicos y nutriólogos coinciden en que su consumo debe hacerse de manera informada y, preferentemente, bajo supervisión profesional.

Los multivitamínicos son combinaciones de vitaminas y minerales diseñados para cubrir distintas necesidades del organismo.

Tipo de multivitamínicos

Vitamínicos para adultos mayores (Freepik)
Vitamínicos para adultos mayores (Freepik)

Existen presentaciones generales y otras específicas según la edad, el sexo o condiciones de salud particulares. Entre los más comunes se encuentran los prenatales, los dirigidos a adultos mayores, los destinados a fortalecer el sistema inmunológico y aquellos enfocados en mejorar el rendimiento físico.

De acuerdo con especialistas en nutrición, estas formulaciones pueden ser de gran utilidad en ciertos momentos de la vida.

Durante el embarazo, por ejemplo, el ácido fólico es indispensable para prevenir defectos en el desarrollo del bebé, mientras que en la tercera edad la vitamina D y el calcio ayudan a prevenir la osteoporosis.

Asimismo, en personas con dietas restrictivas o con dificultades para absorber nutrientes, los suplementos representan un apoyo importante.

Tomar precauciones

El exceso de vitamina A
El exceso de vitamina A puede dañar el hígado (AdobeStock)

No obstante, advierten que el uso indiscriminado puede provocar efectos adversos. El exceso de vitamina A, por ejemplo, puede dañar el hígado; demasiado hierro genera problemas gastrointestinales y riesgo de intoxicación; mientras que un consumo elevado de vitamina D puede alterar los niveles de calcio en la sangre.

Por ello, recomiendan evitar la automedicación y consultar con un especialista antes de iniciar cualquier suplemento.

“Los multivitamínicos no sustituyen una dieta equilibrada; son un complemento y deben usarse de manera estratégica”, explicó la nutrióloga clínica Laura Hernández, quien subrayó que lo fundamental sigue siendo mantener una alimentación variada que incluya frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables.

La creciente oferta en farmacias y supermercados ha llevado a que muchas personas consuman estos productos sin conocer realmente sus necesidades nutricionales. Frente a ello, los expertos hacen un llamado a priorizar la educación alimentaria y fomentar el acceso a dietas balanceadas, reservando los suplementos para casos específicos.

En conclusión, los multivitamínicos pueden ser aliados valiosos de la salud, pero solo si se emplean con responsabilidad y acompañados de una adecuada supervisión médica. Su verdadero beneficio radica en complementar, no sustituir, los hábitos de vida saludable que incluyen una buena alimentación, ejercicio regular y descanso suficiente.

Temas Relacionados

MultivitamínicosriesgosSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Usuarios estallan contra comerciante de Tepito por aprovecharse de influencer extranjero que compró sus mochilas

El tiktoker Alex Serrano compró mochilas por 3 mil pesos, pero la interacción generó críticas en redes sociales

Usuarios estallan contra comerciante de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 9 de septiembre: angustia total tras el cierre del cuarto Noche

Conoce el minuto a minuto de lo que sucede en el reality de Televisa: desde peleas, chismes y retos que están disponibles en ViX Premium

La Casa de los Famosos

Así se llamará el nuevo cuarto de La Casa de los Famosos México 3 tras el cierre de Noche y la próxima desaparición de Día

Los nueve participantes viven la séptima semana de transmisiones

Así se llamará el nuevo

Feminicidio en CDMX: mujer embarazada es asesinada dentro de hotel en la alcaldía Benito Juárez

La mujer entró al hotel, ubicado en Eje Central, con un hombre en una camioneta, quien presuntamente sería el responsable del feminicidio

Feminicidio en CDMX: mujer embarazada

Regreso de OASIS dispara turismo internacional en CDMX para septiembre: se prevé ocupación récord de extranjeros

Liam y Noel Gallagher reúnen admiradores de Reino Unido, Estados Unidos y América Latina generando récord de vuelos y reservas hoteleras durante las fechas de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Regreso de OASIS dispara turismo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a 11 de 12

Rescatan a 11 de 12 personas desaparecidas en Jalisco, iban por oferta laboral desde Puebla | VIDEO

Rescatan 22 animales víctimas de maltrato en Ciudad Juárez, Fiscalía refuerza acciones para proteger a los ejemplares

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se pospone de nuevo en EEUU: sería hasta noviembre

Degollaban a víctimas para sus altares: cae “El Santero” con dos cómplices en Tijuana, ligados a tres homicidios

Cuentas y bienes de “El Mayo” Zambada ya fueron asegurados por UIF y el gobierno mexicano, según Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Regreso de OASIS dispara turismo

Regreso de OASIS dispara turismo internacional en CDMX para septiembre: se prevé ocupación récord de extranjeros

Cuánto cuesta el cinturón de metal que Galilea Montijo lució en ‘La Casa de los Famosos México’

“Está solo”: Ceriani asegura que Nodal ya no habla con sus padres y ellos buscan ‘recuperarlo’ de los Aguilar

Sandra Cuevas habría adquirido restaurante de Carmen Salinas para un proyecto ambicioso, revela Jorge Carbajal

“Quiero mucho a mi papá”: Emiliano Aguilar manda inesperado mensaje a Pepe Aguilar tras conflicto familiar

DEPORTES

“Realmente increíble”: David Faitelson se

“Realmente increíble”: David Faitelson se rinde en elogios ante el nivel de Messi y Ronaldo en el ocaso de su carrera

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Andrea Maya Becerra logra el oro en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025

México vs Corea del Sur: La vez que los ‘Leones de Asia’ ayudaron al ‘Tricolor’ a seguir con vida en el Mundial 2018

Cuauhtémoc Blanco da a conocer la ‘clave’ para que la Selección Mexicana llegue lejos al Mundial 2026