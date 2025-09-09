México

Fortalecen seguridad en Edomex con la adhesión de Coacalco, Cuautitlán e Izcalli al Mando Unificado Oriente

Se registra una baja en el robo de vehículos y homicidios dolosos por este plan

Por Jorge Contreras

Cuautitlán Izcalli se une al
Cuautitlán Izcalli se une al plan de seguridad Mando Unificado Oriente (Gob. Izcalli)

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, realizó la Mesa de Construcción de Paz estatal, en la que se formalizó la integración de los municipios de Coacalco, Cuautitlán e Izcalli al Plan Oriente de Seguridad.

Con esta adhesión, ya suman 15 municipios bajo el esquema de Mando Único, que busca reducir los delitos de alto impacto en estas localidades.

El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, señaló que la integración de su municipio permitirá homologar tareas operativas y administrativas, además de fortalecer el estado de fuerza con un incremento proyectado del 20% en elementos policiales en el mediano plazo.

Asimismo, adelantó que en los próximos meses Izcalli lanzará su convocatoria para sumar más personal de seguridad, tomando en cuenta que la capacitación debe pagarlos los gobiernos locales.

Destacan disminución de delitos

Mesa por la Paz en
Mesa por la Paz en Cuautitlán Izcalli y Mando Unificado Oriente (Gob. Izcalli)

Durante la sesión, la mandataria mexiquense destacó los resultados alcanzados en los 166 días de operación del Mando Unificado, entre los que resalta la disminución del 50% en el robo de vehículos y una reducción del 18.05% en homicidios dolosos. Estas cifras, subrayó, reflejan el compromiso de su administración con la seguridad y la coordinación interinstitucional.

En su conferencia matutina del pasado 1 de septiembre, Serrano Palacios destacó que los delitos de alto impacto han mostrado una tendencia a la baja en comparación con la administración de Karla Fiesco.

De acuerdo con las cifras, entre enero y julio de 2024 se registraron 4 mil 278 incidentes, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra descendió a 3 mil 675, lo que refleja una reducción significativa.

En el análisis mes contra mes, el comparativo de julio de 2024 con el mismo mes de 2025 también muestra una disminución importante, al pasar de 668 a 493 delitos, es decir, una reducción del 26% en la incidencia.

Dentro de las acciones anunciadas para los municipios que pertenecen al Plan Oriente, se encuentra el aumento de patrullas, equipamiento y la implementación de cuadrantes de vigilancia, con el objetivo de contar con estadísticas específicas por zona y tomar decisiones basadas en la incidencia delictiva registrada.

Municipios en Plan Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la presentación del Mando único en el Oriente del Estado de México el pasado 16 de julio (Foto: Juan Carlos Buenrostro /Presidencia)

Los municipios que conforman este plan de seguridad son: Ecatepec, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Naucalpan, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

Este esfuerzo interinstitucional forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual busca consolidar una estrategia sólida en materia de seguridad y justicia.

Con la adhesión de estos municipios, el Estado de México busca reforzar el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, priorizando la paz, la tranquilidad ciudadana y la reconstrucción del tejido social en las zonas con mayor incidencia delictiva.

“Estrategia coordinada, pero no hay mando único, esquemas de cuadrantes, tratar de las causas, mecanismo de evaluación de cuadrantes, intercambio de estrategias”, fue lo expresado por Serrano.

