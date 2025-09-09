México

Dalílah Polanco lima asperezas con Mar Contreras: “Te ofrezco una disculpa de todo corazón”

Las dos concursantes de La Casa de los Famosos México han protagonizado momentos de tensión

Por Anayeli Tapia Sandoval

Mar Contreras y Dalílah Polanco.
Mar Contreras y Dalílah Polanco. (Captura de pantalla)

Por semanas, Dalílah Polanco y Mar Contreras mantuvieron una relación marcada por la tensión dentro de La Casa de los Famosos México, hasta que finalmente este lunes lograron limar asperezas.

Polanco tomó la iniciativa y ofreció una disculpa pública a Contreras al reconocer su comportamiento y mostrar arrepentimiento por la forma en que la ha tratado.

Durante la conversación, Dalílah Polanco admitió haber sido percibida como “grosera” y se dirigió de manera directa a Mar Contreras para ofrecerle una disculpa completa. “Te ofrezco una disculpa de todo corazón, si en algún momento he sido grosera”, le dijo la actriz, quien le aseguró que no intentaba justificar sus acciones, ni buscaba atribuir sus actitudes a un trastorno.

“No me estoy justificando. No quiero quedar bien con nadie. Ya viste que no soy de hacer equipos. Así las cosas de este lado. Sí se puede”, puntualizó.

El gesto de Dalílah Polanco se produjo después de que en semanas anteriores su comportamiento fuera tema de conversación entre otros concursantes, quienes la señalaron por su manera frontal y directa. Esta actitud también fue tema de conversación en redes sociales, en donde los internautas han tachado han tomado bandos entre Dalílah y Mar,

El intercambio entre las actrices se desarrolló en un ambiente de respeto. Mar Contreras recibió el gesto con apertura y enfatizó que nunca tomó tales actitudes como algo personal. “Te lo agradezco, ni siquiera es personal, creo que para mí era parte del juego, parte de la reacción de cada persona al juego… Pero sabiendo ya ciertas cosas más a detalle, nunca lo sentí personal”, respondió.

Mar Contreras y Dalílah Polanco.
Mar Contreras y Dalílah Polanco. (Captura de pantalla)

La charla sirvió para que ambas reflexionaran sobre el impacto que tiene el encierro del reality en las emociones y relaciones personales. Polanco compartió con Contreras algunas de sus dificultades, incluida la percepción de sí misma, marcada por frases como “grosera”, “tosca” y “parca”, que ha escuchado repetidamente de sus compañeros.

“Sé que es lo que sienten porque es lo que me han dicho, que soy grosera, soy tosca, soy hosca, no me estoy justificando”, reconoció la famosa.

Contreras, por su parte, aceptó la disculpa y destacó la importancia de ver estos roces como parte del aprendizaje en medio de tensiones en donde son vistos 24/7 por la gente: “En su momento sentí que fue una mamad*. Yo ya le di vuelta a la página, es algo para mí que es un aprendizaje poder tomar las cosas a la ligera, ser menos aprensiva en muchas cosas, cada quien viene a romper sus miedos, sus barreras, cada quien viene a confrontar sus monstruos, unos más grandes que otros”, expresó.

A lo largo del programa, La Casa de los Famosos México ha sido escenario de distintas confrontaciones y alianzas, pero la relación entre Dalílah Polanco y Mar Contreras se había presentado como una de las tensiones constantes que más llamaron la atención de la audiencia.

Durante la charla, Dalílah Polanco abordó problemas personales que han incidido en su convivencia, como su intolerancia al gluten y al azúcar. Relató cómo estos padecimientos le provocan dolor físico y requieren medicación diaria para procesar los alimentos.

Mar y Dalílah Polanco hacen
Mar y Dalílah Polanco hacen las paces. (Captura de pantalla)

Polanco explicó que incluso comer pasta puede causarle inflamación y molestias articulares. “Si yo como pasta, a mí me duelen los dedos. Se me inflama a nivel celular”, relató la actriz.

Además, mencionó que ante un exceso de azúcar ha experimentado episodios de taquicardia y sudoración. “Hay gente que se pone mal, mal”, detalló. Estas condiciones de salud, sumadas al entorno de encierro y presión constante, influyeron en el carácter percibido por sus compañeras y el estado anímico que mostró ante la audiencia.

La actriz reconoció la dificultad de vivir con estas limitaciones bajo la mirada de los demás: “Te acostumbras a tus monstruos y ya no quieres compartirlos con nadie porque te ves señalada”, expresó Polanco. Expuso el peso del juicio social y el autojuicio, afirmando que a veces el reto más grande es lidiar con una misma antes que con las opiniones externas.

Ambas reconocieron la diferencia entre encajar socialmente y la profundidad de las amistades, y cómo la adultez transforma los vínculos personales. “No soy de formar equipo porque no sé hacerlo. Nunca lo supe”, confesó Polanco.

También compartieron reflexiones sobre la rapidez con la que otros emiten juicios y la necesidad de dejar ir esas percepciones, sin cargar con el peso de las opiniones ajenas por mucho tiempo. “Los juicios de los demás se me van rápido”, dijo Dalílah, aunque también reconoció que a veces olvida considerar cómo sus acciones afectan a otros.

El acto de arrepentimiento de Dalílah Polanco no solo representó un alivio emocional para las involucradas, sino que tuvo consecuencias sobre la atmósfera del reality, al disolver una de las rivalidades visibles de la temporada.

