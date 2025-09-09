¿Cómo combatir la gripa de la noche a la mañana? Este es el mejor remedio casero

El descanso es esencial, ya que el organismo necesita tiempo para recuperarse de la infección viral. (Crédito: Infobae | Visuales IA)

El resfriado común no cuenta con una cura definitiva, pero ciertas medidas pueden aliviar sus síntomas y favorecer la recuperación. Entre las estrategias con evidencia científica destacan la hidratación, el reposo y el mantenimiento de un ambiente húmedo.

Consumir líquidos como agua, jugos naturales, consomé o agua tibia con limón y miel contribuye a reducir la congestión y prevenir la deshidratación, mientras que bebidas con cafeína o alcohol pueden intensificar la pérdida de líquidos.

Descanso, esencial

El descanso es esencial, ya que el organismo necesita tiempo para recuperarse de la infección viral. Diversas culturas recomiendan líquidos calientes, como caldos, té o jugo de manzana tibio, para facilitar el flujo de mucosidad y aliviar temporalmente la congestión. La miel resulta útil para calmar la tos en adultos y en niños mayores de un año cuando se añade a bebidas calientes.

El dolor de garganta puede mitigarse mediante gárgaras de agua tibia con sal, disolviendo entre un cuarto y media cucharadita de sal en agua tibia. Esta práctica no es adecuada para niños menores de seis años. La congestión nasal puede tratarse con gotas o atomizadores de solución salina; en bebés se aplican unas gotas por fosa nasal y se extrae el moco con jeringa de bulbo, mientras que los niños mayores pueden usar atomizadores nasales.

Para el manejo de fiebre y dolor en adultos, se recomiendan acetaminofén, ibuprofeno o aspirina. No obstante, la aspirina está contraindicada en menores de 18 años por riesgo de síndrome de Reye. En niños, se deben emplear formulaciones pediátricas de acetaminofén o ibuprofeno.

Los medicamentos de venta libre para resfriado y tos, como descongestionantes, antihistamínicos y analgésicos, pueden aliviar síntomas en adultos y niños mayores de cinco años, pero no acortan la duración de la enfermedad ni previenen su aparición. Su uso indebido en menores puede provocar efectos adversos graves, por lo que se recomienda consultar al profesional de salud antes de administrarlos y evitar duplicidad de principios activos.

El uso de antibióticos no tiene efecto sobre los virus causantes del resfriado y puede generar resistencia bacteriana. En menores de cuatro años, estos fármacos no deben utilizarse, y en niños de cuatro a seis años su uso requiere supervisión médica.

Evidencia limitada contra la Vitamina C

Respecto a suplementos, la evidencia sobre vitamina C y zinc es limitada y contradictoria. La vitamina C no previene el resfriado, aunque su consumo previo a la infección puede reducir la duración en personas con alta exposición viral. El zinc ha mostrado resultados mixtos; la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. desaconseja su uso en forma nasal por riesgo de pérdida del olfato.

En general, la recuperación del resfriado suele ocurrir de manera espontánea. Las medidas más efectivas incluyen reposo, hidratación y humidificación del ambiente, mientras que una correcta higiene de manos contribuye a reducir la transmisión del virus.