Blindan a SSPC con nuevos rifles de asalto: ‘jubilan’ armamento de cuerpos de seguridad en Oaxaca tras 40 años de uso

Armamento entregado a las fuerzas de seguridad estatales durante un evento conmemorativo. (FOTO: @SESESP_GobOax)

La reciente entrega de 75 rifles de asalto modelo ARAD, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), a la policía de Oaxaca generó debate en el contexto internacional.

El acto, realizado en el Parque Primavera de la capital oaxaqueña, responde a la decisión del gobierno estatal de renovar el armamento obsoleto de las fuerzas de seguridad.

Durante la ceremonia, Karina Barón Ortiz, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, detalló que los fusiles semiautomáticos entregados cuentan con un cañón de 14,5 pulgadas y calibre 5,56.

Asimismo, la funcionaria explicó que la adquisición busca reemplazar equipo con más de cuatro décadas de antigüedad, el cual ya no resultaba operativo.

“Esto es para no poner en riesgo ni a los ciudadanos ni a los policías cuando estén en casos de operatividad, en alguna emergencia o alguna necesidad, cuenten con herramientas modernas y actualizadas. Es un remplazo del armamento ya obsoleto”, afirmó Barón Ortiz.

Elemento de la SSPC armado. (FOTO: @SESESP_GobOax)

Al ser consultada sobre la razón de optar por armamento israelí, la responsable del Sesesp aclaró que la compra se realizó mediante un proceso de licitación y que la responsabilidad recae en la Secretaría de la Defensa Nacional, única entidad autorizada para efectuar este tipo de adquisiciones.

“Hay un control del armamento que se compra y en los proveedores ahí se hace un concurso y la licitación se nos notifica a nosotros”, puntualizó.

El origen de las armas no pasó desapercibido en el acto oficial, especialmente ante la coyuntura internacional marcada por el conflicto en Gaza. Interrogada sobre la postura del gobierno estatal respecto a la situación en Palestina, Barón Ortiz subrayó: “Somos un gobierno humanista; en mi caso personal siempre estamos a favor de la construcción de la paz”.

Ante la insistencia sobre si condena la masacre en la franja de Gaza, reiteró: “Siempre estaremos en favor de la construcción de paz”.

Varias unidades móviles y motocicletas fueron entregadas a las autoridades estatales como parte de la nueva estrategia de seguridad. (FOTO: @SESESP_GobOax)

Israel Weapon Industries y el contexto internacional

Israel Weapon Industries, la empresa proveedora de los rifles ARAD, tiene su sede en el centro de Israel y se especializa en el diseño, desarrollo, producción y comercialización de armas.

Según información de la propia compañía, sus productos son utilizados tanto en diversos países como por las Fuerzas de Defensa de Israel, que han empleado este tipo de armamento en operaciones terrestres en la ciudad de Gaza.

En las últimas semanas, un número creciente de países ha anunciado sanciones y embargos de armas contra Israel, en respuesta a las acciones militares en la franja de Gaza. Ayer, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, incluyó entre las nuevas medidas de su administración un embargo de armas a Israel, que prohíbe legalmente la compra y venta de armas, munición y equipamiento militar al gobierno israelí.