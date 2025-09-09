México

Blindan a SSPC con nuevos rifles de asalto: ‘jubilan’ armamento de cuerpos de seguridad en Oaxaca tras 40 años de uso

La reciente modernización del equipo policial estatal responde a la necesidad de renovar el armamento obsoleto de las fuerzas de seguridad

Por Carlos Salas

Guardar
Armamento entregado a las fuerzas
Armamento entregado a las fuerzas de seguridad estatales durante un evento conmemorativo. (FOTO: @SESESP_GobOax)

La reciente entrega de 75 rifles de asalto modelo ARAD, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), a la policía de Oaxaca generó debate en el contexto internacional.

El acto, realizado en el Parque Primavera de la capital oaxaqueña, responde a la decisión del gobierno estatal de renovar el armamento obsoleto de las fuerzas de seguridad.

Durante la ceremonia, Karina Barón Ortiz, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, detalló que los fusiles semiautomáticos entregados cuentan con un cañón de 14,5 pulgadas y calibre 5,56.

Asimismo, la funcionaria explicó que la adquisición busca reemplazar equipo con más de cuatro décadas de antigüedad, el cual ya no resultaba operativo.

“Esto es para no poner en riesgo ni a los ciudadanos ni a los policías cuando estén en casos de operatividad, en alguna emergencia o alguna necesidad, cuenten con herramientas modernas y actualizadas. Es un remplazo del armamento ya obsoleto”, afirmó Barón Ortiz.

Elemento de la SSPC armado.
Elemento de la SSPC armado. (FOTO: @SESESP_GobOax)

Al ser consultada sobre la razón de optar por armamento israelí, la responsable del Sesesp aclaró que la compra se realizó mediante un proceso de licitación y que la responsabilidad recae en la Secretaría de la Defensa Nacional, única entidad autorizada para efectuar este tipo de adquisiciones.

“Hay un control del armamento que se compra y en los proveedores ahí se hace un concurso y la licitación se nos notifica a nosotros”, puntualizó.

El origen de las armas no pasó desapercibido en el acto oficial, especialmente ante la coyuntura internacional marcada por el conflicto en Gaza. Interrogada sobre la postura del gobierno estatal respecto a la situación en Palestina, Barón Ortiz subrayó: “Somos un gobierno humanista; en mi caso personal siempre estamos a favor de la construcción de la paz”.

Ante la insistencia sobre si condena la masacre en la franja de Gaza, reiteró: “Siempre estaremos en favor de la construcción de paz”.

Varias unidades móviles y motocicletas
Varias unidades móviles y motocicletas fueron entregadas a las autoridades estatales como parte de la nueva estrategia de seguridad. (FOTO: @SESESP_GobOax)

Israel Weapon Industries y el contexto internacional

Israel Weapon Industries, la empresa proveedora de los rifles ARAD, tiene su sede en el centro de Israel y se especializa en el diseño, desarrollo, producción y comercialización de armas.

Según información de la propia compañía, sus productos son utilizados tanto en diversos países como por las Fuerzas de Defensa de Israel, que han empleado este tipo de armamento en operaciones terrestres en la ciudad de Gaza.

En las últimas semanas, un número creciente de países ha anunciado sanciones y embargos de armas contra Israel, en respuesta a las acciones militares en la franja de Gaza. Ayer, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, incluyó entre las nuevas medidas de su administración un embargo de armas a Israel, que prohíbe legalmente la compra y venta de armas, munición y equipamiento militar al gobierno israelí.

Temas Relacionados

OaxacaArmasSSPCmexico-noticiasGazaIsrael

Más Noticias

Emiliano Aguilar pega donde más duele: crítica belleza de Aneliz Álvarez, esposa de su padre Pepe Aguilar

El rapero realizó una transmisión en vivo donde respondió preguntas de sus seguidores que reavivó las tensiones con su padre

Emiliano Aguilar pega donde más

Las Muertas de Luis Estrada: cuándo y por qué ver la serie de Netflix que narra el caso real de ‘Las poquianchis’

El primer trabajo televisivo del cineasta mexicano tuvo su premiere en la Cineteca Nacional con la presencia de un elenco estelar, directivos y figuras clave de la industria

Las Muertas de Luis Estrada:

Alejandro Moreno se reúne con presidenta Dina Boluarte en medio de tensiones México–Perú

El dirigente del PRI y presidente de la COPPPAL dialogó con la mandataria peruana sobre seguridad, democracia e integración regional; el encuentro ocurrió en un contexto marcado por la propuesta del Congreso de Perú de declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum

Alejandro Moreno se reúne con

Este es el plan de inversión para crecimiento económico en México de Carlos Slim Domit, el hijo del hombre más rico de México

El presidente de Grupo Carso y América Móvil presentó una estrategia nacional para elevar el ingreso per cápita a 20 mil dólares y alcanzar crecimiento económico superior al 4% anual

Este es el plan de

El exgobernador Ernesto Ruffo niega irregularidades tras ser señalado de huachicoleo fiscal en México

Empresarios y funcionarios se encuentran en la mira mientras se intensifican las acciones legales en el sector energético mexicano

El exgobernador Ernesto Ruffo niega
MÁS NOTICIAS

NARCO

El exgobernador Ernesto Ruffo niega

El exgobernador Ernesto Ruffo niega irregularidades tras ser señalado de huachicoleo fiscal en México

Aseguran 63 mil litros de huachicol en un tractocamión en Tabasco, hay un detenido

Rescatan a 11 de 12 personas desaparecidas en Jalisco, iban por oferta laboral desde Puebla | VIDEO

Rescatan 22 animales víctimas de maltrato en Ciudad Juárez, Fiscalía refuerza acciones para proteger a los ejemplares

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se pospone de nuevo en EEUU: sería hasta noviembre

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de la

El emotivo mensaje de la hija de Facundo tras quedar eliminado de La Casa de los Famosos

¿Facundo tachó de ‘idiotas’ al cuarto noche? Así fue su reacción a un día de su salida de LCDLFM

Adriana Louvier y Danna García dan inicio al melodrama “Hermanas, Un Amor Compartido” con emotiva misa en Televisa

Andy Benavides sorprende al revelar coqueteo de Aarón Mercury antes de su ingreso a La Casa de los Famosos

Jezzini reaparece en ‘Venga la Alegría’, cambia de nombre y revela por qué desapareció de redes

DEPORTES

Charros vs Diablos: estos son

Charros vs Diablos: estos son los precios para la Serie del Rey de la LMB

Gabriela Cuevas, representante mexicana en la FIFA explica cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico de Clásicos de la Liga MX Femenil

VAR llega a la lucha libre durante evento en Tijuana, así se definió la contienda | Video

“Realmente increíble”: David Faitelson se rinde en elogios ante el nivel de Messi y Ronaldo en el ocaso de su carrera