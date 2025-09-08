México

Regina Blandón revela que fue víctima de abuso infantil cuando tenía seis años

La actriz descubrió que había desarrollado algunos miedos debido a este suceso

Por Mariana L. Martínez

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz Regina Blandón compartió que a los seis años fue víctima de abuso sexual en la casa de sus abuelos en Acapulco, un episodio que permaneció oculto durante años y que marcó su vida.

Antes de alcanzar la popularidad con su papel de Bibi en La Familia P.Luche y consolidar su carrera en la serie Mentiras, Blandón enfrentó una experiencia traumática que definió su niñez.

Según relató en la entrevista, el abuso ocurrió cuando un hombre que trabajaba para la familia ingresaba a su habitación por las noches. “Tenía seis años… y nadie lo sabía”, expresó la actriz, quien detalló que su hermano dormía en el mismo cuarto, pero nunca supo lo que sucedía y que incluso, no recuerda nada.

El silencio se mantuvo hasta que, durante unas vacaciones, Blandón decidió confiarle lo ocurrido a un primo mayor. Fue este familiar quien finalmente informó a los padres de la actriz. La reacción en el entorno familiar fue de hermetismo: “En mi casa fue psicólogo, no se habla más, ya, cerrado. Entonces toda mi infancia dormía con la luz prendida, porque era mi lugar seguro”, relató la actriz.

Debido al abuso desarrolló miedos persistentes y episodios de ansiedad. Blandón reconoció que durante años no comprendió el origen de su pánico a la oscuridad ni su incapacidad para ver películas de terror. Solo con el tiempo, y a través de la actuación y la terapia, pudo identificar la raíz de estos temores. “Mi pánico a la oscuridad era tal que no podía ver películas de terror, no me di cuenta hasta muchos años después con otro psicólogo de lo que lo había causado”, confesó.

En la conversación con Rosado, la actriz reflexionó sobre la prevalencia de la violencia sexual infantil y la percepción errónea de que estos delitos solo ocurren en contextos marginales. “Las personas que estén viendo esto, que sean víctimas de abuso, pasa en todos los lugares, en cualquier estrato social, económico, y todo mundo piensa que una agresión sexual es en un callejón oscuro, pero no: es en tu casa, tu tío, tu primo, tu papá”, advirtió, haciendo hincapié en la necesidad de visibilizar la problemática.

El testimonio de Blandón se enlazó con su experiencia en la obra teatral Prima Facie, donde interpreta un monólogo que cuestiona el funcionamiento del sistema judicial en casos de agresión sexual. “La ley de agresión sexual gira sobre el eje incorrecto, porque te piden claridad y cronología, y si algo se sale de la historia entonces es no creíble. El agresor siempre sale libre porque hay una duda razonable”, denunció la actriz, señalando las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener justicia.

