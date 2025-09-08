Paso a paso para obtener la pensión del IMSS a los 63 años bajo el régimen de la Ley 73

Aunque parezca increíble, en México hay miles de trabajadores que no reclaman sus ahorros. Foto: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite a los trabajadores afiliados bajo el régimen de la Ley 73 solicitar su pensión por Cesantía en Edad Avanzada al cumplir 63 años. Al hacerlo a esta edad, se obtiene el 90 por ciento del monto total de la pensión que correspondería si se optara por el retiro a los 65.

A continuación, se detalla el proceso necesario para acceder a esta pensión:

1. Verificar requisitos de edad y semanas cotizadas

Confirmar que tu edad sea al menos 63 años para tramitar la Cesantía en Edad Avanzada bajo la Ley 73.

Consultar tu historial laboral y asegurarte de cumplir con al menos 500 semanas reconocidas de cotización ante el IMSS.

2. Revisar situación laboral

Asegurarse de haber causado baja en el Régimen Obligatorio, lo que significa no estar laborando para ningún patrón formalmente inscrito al momento de la solicitud.

No contar con empleo remunerado registrado en el momento en que se solicita la pensión.

3. Comprobar vigencia de derechos

Revisar que sigas encontrándote dentro del periodo de conservación de derechos o que los derechos ante el IMSS estén vigentes.

4. Confirmar que correspondes al régimen de Ley 73

Debes haber estado inscrito en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y nunca haber cambiado al régimen de la Ley 97.

5. Reunir la documentación requerida

Identificación oficial con fotografía vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Documento bancario a nombre de quien solicita la pensión, que incluya número de cuenta y CLABE interbancaria.

Copia certificada del acta de nacimiento del solicitante.

Si aplican, llevar papeles probatorios de dependientes económicos como cónyuge o hijos.

6. Elegir la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente

Ubica la UMF que te corresponde según tu domicilio registrado en el IMSS.

7. Acudir al área de Control de Prestaciones

Presentarte en el área de Control de Prestaciones de la UMF con los documentos completos. Se recomienda llegar temprano para evitar contratiempos.

8. Solicitar el trámite

Indica al personal que deseas iniciar el proceso de pensión por Cesantía en Edad Avanzada conforme a la Ley 73 a los 63 años.

Entrega todos los documentos y espera a que se revisen tus datos.

Recibe la información sobre el monto mensual aproximado de tu pensión, considerando que recibirás el 90% del total que correspondería a los 65 años.

9. Seguir las indicaciones oficiales

El personal puede solicitar información adicional o confirmar algunos datos. Atiende todas las indicaciones para agilizar el proceso.

Si el trámite es procedente, el IMSS notificará el otorgamiento de tu pensión y los plazos para el primer pago.

10. Verificar pagos y resolver dudas

Al aprobarse la pensión, recibirás los pagos mensuales en la cuenta bancaria proporcionada. Cualquier duda posterior, deberás acudir a la UMF o comunicarte con el IMSS para aclaraciones.

Este instructivo permite reunir los requisitos necesarios y seguir el procedimiento oficial para acceder a la pensión del IMSS bajo la Ley 73, asegurando así cumplir con cada etapa hasta obtener el beneficio correspondiente.