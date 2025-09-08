México

Localizan con vida a Marian Izaguirre en Morelia

La búsqueda movilizó a familiares y autoridades, sus fans desconocían el motivo de la ausencia de la influencer

Por Mariana L. Martínez

Foto: Instagram / Marian Izaguirre
Foto: Instagram / Marian Izaguirre

La influencer mexicana Marian Izaguirre, de 23 años y con casi 4 millones de seguidores en TikTok, fue localizada con vida en la ciudad de Morelia tras estar reportada como desaparecida durante cinco días. La joven fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

La localización de la creadora de contenido se produjo la noche del 6 de septiembre de 2025, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán la hallaron en una zona de Morelia.

La joven fue auxiliada por paramédicos y canalizada a un centro hospitalario, aunque no se han divulgado detalles sobre su estado físico ni sobre el lugar exacto donde fue encontrada. La confirmación pública de su hallazgo se realizó el 7 de septiembre, poniendo fin a la incertidumbre que rodeó su paradero desde el 1 de septiembre, fecha en la que se le vio por última vez en Uruapan.

Los antecedentes de la desaparición señalan que Marian Izaguirre, cuyo nombre completo es Flor Marian Izaguirre Pineda, salió de su domicilio en Uruapan tras una presunta discusión familiar.

Foto: Alerta Alba Michoacán
Foto: Alerta Alba Michoacán

De acuerdo con versiones oficiales y declaraciones del alcalde Carlos Manzo, la joven abandonó el municipio por voluntad propia y no llevó consigo su teléfono móvil, lo que dificultó cualquier intento de comunicación posterior. La última vez que se le observó fue alrededor de las 18:00 horas del 1 de septiembre, cuando abordó un automóvil KIA Río rojo en dirección a la carretera libre a Pátzcuaro.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia de Izaguirre solicitó la intervención de las autoridades, quienes activaron la Alerta Alba y emitieron una ficha de búsqueda con señas particulares y detalles sobre la vestimenta que llevaba el día de su desaparición. Paralelamente, se estableció contacto con el alcalde de Uruapan para coordinar acciones de búsqueda y recabar información sobre los hechos previos a la salida de la joven.

La investigación permitió determinar que Izaguirre se hospedó durante varios días en un hotel de Morelia. En el lugar, las autoridades localizaron también el vehículo en el que se desplazó desde Uruapan. Tras su hallazgo, la joven quedó bajo resguardo médico mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer los motivos de su desaparición y descartar la comisión de algún delito.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha proporcionado información adicional sobre la condición física de Izaguirre ni sobre las razones que la llevaron a permanecer incomunicada durante cinco días. La dependencia ha reiterado que la investigación continúa en curso y que se mantienen abiertas todas las líneas de indagación para determinar si existió algún ilícito relacionado con el caso.

Quién es Marian Izaguirre

Marian Izaguirre, nacida el 13 de noviembre de 2001, es una reconocida creadora de contenido en redes sociales. Su actividad principal se desarrolla en TikTok, donde comparte videos de moda, estilo de vida, humor y tendencias, y donde ha consolidado una comunidad de seguidores que supera los 4 millones. Además, cuenta con más de 321.000 seguidores en Instagram y ha incursionado en la música con el sencillo pop ‘Boom Boom’ en 2023. Entre sus proyectos destaca la serie ‘Súper agente Izaguirre’, en la que interpreta a una policía en situaciones cómicas, y su participación en diversos trends virales.

Mientras la atención pública permanece sobre el caso, las autoridades han reiterado su compromiso de avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon la desaparición y localización de la joven influencer.

