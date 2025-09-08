México

Las mejores canciones de mariachi para tu playlist estas fiestas patrias

La música es parte esencial para organizar una fiesta mexicana y dar el grito con mucho orgullo

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El mariachi ha sido parte
El mariachi ha sido parte emblemática de las fiestas en México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las Fiestas Patrias no están completas sin el inconfundible sonido del mariachi. El 15 de septiembre, México celebra su independencia con orgullo, tradición y, por supuesto, música.

El mariachi —reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad— es el género que mejor representa la identidad nacional, y en estas fechas toma el protagonismo en plazas, casas, restaurantes y celebraciones por todo el país.

Por eso, aquí te presentamos una selección de las mejores canciones de mariachi que no pueden faltar en tu playlist para este 15 de septiembre. Desde clásicos atemporales hasta temas que invitan a cantar con el alma, esta lista hará vibrar cualquier fiesta con puro sabor mexicano.

15 de Septiembre – José Alfredo Jiménez

Una joya del ícono de la música ranchera. Esta canción es un homenaje directo a la fecha más importante de México, ideal para abrir la noche con sentimiento patrio y orgullo nacional.

México en la Piel – Luis Miguel

Una interpretación poderosa que rinde tributo a la identidad mexicana. Luis Miguel, acompañado de mariachi, canta al alma de México con pasión. Perfecta para elevar el ánimo y cantar a todo pulmón.

La música es esencial para
La música es esencial para los festejos de la independencia. Foto: (iStock)

El Viajero – Vicente Fernández

Con su característica nostalgia y fuerza interpretativa, Vicente Fernández nos recuerda las raíces, la tierra y el corazón de quien está lejos pero siempre vuelve. Una canción que toca a todos los mexicanos, estén donde estén.

El Rey – Vicente Fernández

Un clásico que nunca falta en ninguna celebración mexicana. Ya sea para cantar con orgullo o con tequila en mano, esta canción es sinónimo de fiesta.

Copa Tras Copa – Pedro Infante

Para cuando empiezan los brindis, nada como esta canción que celebra el despecho y el amor perdido, al estilo ranchero más puro.

Volver, Volver – Vicente Fernández

Imposible no cantarla a todo pulmón. Una canción de amor y arrepentimiento que ha unido generaciones y continúa siendo un himno en las fiestas mexicanas.

México Lindo y Querido – Jorge Negrete

El himno no oficial del orgullo mexicano. Esta canción es perfecta para cerrar la noche con el alma llena de México.

Estas son las mejores pistas
Estas son las mejores pistas de mariachi para planear tu fiesta mexicana. Foto: (iStock)

La Bikina – Luis Miguel (con mariachi)

Con una melodía poderosa y una historia envolvente, La Bikina es una de las canciones más representativas del mariachi moderno. Luis Miguel la transformó en un clásico contemporáneo que todos quieren cantar. Misteriosa y elegante, perfecta para darle un giro diferente a la fiesta.

Cielito Lindo – Mariachi Vargas de Tecalitlán / Jorge Negrete

¡Ay, ay, ay, ay, canta y no llores! Probablemente la canción mexicana más reconocida en el mundo. Este tema es ideal para cantar en grupo, ondear la bandera y gritar “¡Viva México!” a todo pulmón. Un clásico que nunca falla.

Si Nos Dejan – José Alfredo Jiménez / Luis Miguel

Una canción llena de esperanza, amor y romanticismo. Es un himno para los enamorados que sueñan con un futuro juntos. Su letra emotiva y su interpretación con mariachi hacen que se te enchine la piel.

Estos Celos – Vicente Fernández

Uno de los grandes éxitos tardíos de Don Vicente. Estos Celos habla del amor que duele, de los recuerdos que no se superan y de los celos que queman. Un tema ideal para cantar con el alma, especialmente con una copa en la mano.

Temas Relacionados

MúsicaCancionesMariachiPlaylistFiestas patrias15 de septiembremexico-noticias

Más Noticias

Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán el Grito de Independencia en esta alcaldía de CDMX

El ícono del reguetón y el príncipe del acordeón unirán fuerzas en un evento gratuito que ya es tema de conversación entre los amantes de la música urbana y regional mexicana

Nicky Jam y Remmy Valenzuela

Euro: cotización de cierre hoy 8 de septiembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, se suicida tras ser implicado en red de huachicol

La Semar confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos

Abraham Jeremías Pérez, titular de

INAH anuncia el cierre indefinido de la Zona Arqueológica de Iglesia Vieja en Chiapas

El cierre se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, precisó el Instituto

INAH anuncia el cierre indefinido

Línea B del Metro CDMX: qué ha pasado con la rehabilitación de las vías afectadas por hundimientos

Personal del STC ha continuado con trabajos de mantenimiento sin afectar a los usuarios

Línea B del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abraham Jeremías Pérez, titular de

Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, se suicida tras ser implicado en red de huachicol

Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

Departamento de EEUU sentencia a 31 años de prisión a “El Chelelo”, líder de Los Zetas, por narcotráfico y violencia en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Segundo confirmado de La Granja

Segundo confirmado de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán al nuevo participante de Azteca

Tras críticas a Aarón Mercury en LCDLFM, internautas reviven videos donde Facundo asesina insectos y lo llaman ‘incongruente’

Facundo: mensaje completo con el que se despidió y dejó en shock a los participantes de La Casa de los Famosos México 3

Entre tragos, Pepe Aguilar se conmueve sobre los retos de la paternidad: “Yo hice lo mejor que pude”

Galilea Montijo se burla de Ricardo Peralta por compararse con ella: “No tenemos la misma cintura, mana”

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento