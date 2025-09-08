Las mejores canciones de mariachi para tu playlist estas fiestas patrias

El mariachi ha sido parte emblemática de las fiestas en México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las Fiestas Patrias no están completas sin el inconfundible sonido del mariachi. El 15 de septiembre, México celebra su independencia con orgullo, tradición y, por supuesto, música.

El mariachi —reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad— es el género que mejor representa la identidad nacional, y en estas fechas toma el protagonismo en plazas, casas, restaurantes y celebraciones por todo el país.

Por eso, aquí te presentamos una selección de las mejores canciones de mariachi que no pueden faltar en tu playlist para este 15 de septiembre. Desde clásicos atemporales hasta temas que invitan a cantar con el alma, esta lista hará vibrar cualquier fiesta con puro sabor mexicano.

15 de Septiembre – José Alfredo Jiménez

Una joya del ícono de la música ranchera. Esta canción es un homenaje directo a la fecha más importante de México, ideal para abrir la noche con sentimiento patrio y orgullo nacional.

México en la Piel – Luis Miguel

Una interpretación poderosa que rinde tributo a la identidad mexicana. Luis Miguel, acompañado de mariachi, canta al alma de México con pasión. Perfecta para elevar el ánimo y cantar a todo pulmón.

La música es esencial para los festejos de la independencia. Foto: (iStock)

El Viajero – Vicente Fernández

Con su característica nostalgia y fuerza interpretativa, Vicente Fernández nos recuerda las raíces, la tierra y el corazón de quien está lejos pero siempre vuelve. Una canción que toca a todos los mexicanos, estén donde estén.

El Rey – Vicente Fernández

Un clásico que nunca falta en ninguna celebración mexicana. Ya sea para cantar con orgullo o con tequila en mano, esta canción es sinónimo de fiesta.

Copa Tras Copa – Pedro Infante

Para cuando empiezan los brindis, nada como esta canción que celebra el despecho y el amor perdido, al estilo ranchero más puro.

Volver, Volver – Vicente Fernández

Imposible no cantarla a todo pulmón. Una canción de amor y arrepentimiento que ha unido generaciones y continúa siendo un himno en las fiestas mexicanas.

México Lindo y Querido – Jorge Negrete

El himno no oficial del orgullo mexicano. Esta canción es perfecta para cerrar la noche con el alma llena de México.

Estas son las mejores pistas de mariachi para planear tu fiesta mexicana. Foto: (iStock)

La Bikina – Luis Miguel (con mariachi)

Con una melodía poderosa y una historia envolvente, La Bikina es una de las canciones más representativas del mariachi moderno. Luis Miguel la transformó en un clásico contemporáneo que todos quieren cantar. Misteriosa y elegante, perfecta para darle un giro diferente a la fiesta.

Cielito Lindo – Mariachi Vargas de Tecalitlán / Jorge Negrete

¡Ay, ay, ay, ay, canta y no llores! Probablemente la canción mexicana más reconocida en el mundo. Este tema es ideal para cantar en grupo, ondear la bandera y gritar “¡Viva México!” a todo pulmón. Un clásico que nunca falla.

Si Nos Dejan – José Alfredo Jiménez / Luis Miguel

Una canción llena de esperanza, amor y romanticismo. Es un himno para los enamorados que sueñan con un futuro juntos. Su letra emotiva y su interpretación con mariachi hacen que se te enchine la piel.

Estos Celos – Vicente Fernández

Uno de los grandes éxitos tardíos de Don Vicente. Estos Celos habla del amor que duele, de los recuerdos que no se superan y de los celos que queman. Un tema ideal para cantar con el alma, especialmente con una copa en la mano.