La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el sexto eliminado del reality?

Facundo y Aarón Mercury subirán a la silla giratoria y uno de ellos dos será el sexto eliminado del reality show.

Shiky se mete a la recta final de La Casa de los Famosos México luego de que el público lo salvara.

Tras 43 días de convivencia y por decisión del público, la primera persona nominada en regresar a la casa es Dalílah Polanco.

04:08 hs

(Televisa)

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 se vive con gran intensidad. La noche arrancó con Galilea Montijo anunciando que esta semana no solo conoceremos al sexto eliminado, sino que además la “moneda del destino” cerrará de manera definitiva uno de los dos cuartos de la casa, Día o Noche, decisión que quedará en manos del ganador.

Los nominados de esta semana son Shiky, Dalílah Polanco, Facundo y Aarón Mercury, después de que Elaine le robara el poder de la salvación a Guana y terminara rescatando a Abelito. Esto dejó la placa con cuatro habitantes en riesgo.

La noche de este domingo, los posicionamientos y sinceramientos no tardaron en encender los ánimos. Alexis abrió la ronda contra Dalílah Polanco, cuestionando fuertemente la vez que Cuarto Día se burló de su edad, cuando, supuestamente en broma, aseguraron que le quedaba poco tiempo de vida. Elaine se fue directo contra Facundo, a quien consideró un jugador fuerte, mientras que Mar Contreras pidió que Dalílah saliera para que pudiera “sanar afuera” luego de su accidente. Abelito también eligió a Facundo, recordando viejos roces en las nominaciones.

Más tarde llegaron los sinceramientos. Facundo inició frente a Aarón con reproches por la convivencia, y Aarón respondió señalando cambios de actitud y “doble moral”. El choque subió de tono cuando Facundo replicó que no lo mueve el miedo, sino el hartazgo. Dalílah se sinceró con Aarón al reconocer su crecimiento dentro de la casa, mientras que Shiky lo retó con frases duras, pero también con gestos de reconocimiento.