Facundo rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “También fui lacra con otros y generé malas vibras”

Facundo, el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México)

La noche del domingo 7 de septiembre marcó un nuevo giro en La Casa de los Famosos México 2025 con la eliminación de Facundo, quien se despidió del reality tras 43 días de competencia.

Al quedar fuera por voto del público, Facundo ingresó al foro junto a Galilea Montijo. En su primer mensaje reconoció el impacto emocional al dejar el encierro: “Siento que estoy en un sueño”, afirmó ante cámaras.

Desde el set, con el permiso de La Jefa, el comediante envió palabras a los habitantes de la casa: “Está increíble estar acá afuera. Alexis, como quedamos, me pongo de pie”, y luego agregó para el Cuarto Día: “nuestras historias acá afuera son un fenómeno. Es una locura despertar de este sueño que estábamos allá adentro, los voy a extrañar, echen desmadre y que sean felices”.

(Captura de pantalla)

Momentos después, en la post gala, Facundo profundizó sobre su paso en el reality y explicó que la presión y la dinámica de la casa lo llevaron a cuestionar su propia conducta: “También fui lacra con otros y generé malas vibras, porque de repente tú estás platicando a la cámara sin nadie a tu alrededor y lo que hablas luego lo ponen en el cine, entonces siempre crecen las malas vibras”.

Estrés, rivalidad y el desgaste en el encierro

La eliminación de Facundo sucedió tras semanas de fricción interna, donde la convivencia aumentó los roces entre equipos y participantes. El propio conductor describió en la Post Gala los efectos del encierro: “En este reality no eres dueño de tu tiempo en ningún momento. Todo el tiempo estás en tensión. Todo el tiempo estás tenso por las pruebas, por el presupuesto, la prueba del líder, todo el tiempo la casa juega a que estés en máxima alerta y eso es complicado de vivir”.

Facundo relató los momentos de conflicto, en especial con Alexis Ayala: “Al principio decía: ‘Qué divertido está este juego de tirarnos, porque Alexis aguanta y yo también’. Hasta que ya sentí que ya no me está gustando. Yo siento que yo era el que me estaba pasando, a lo que Alexis aguantaba”. Sobre los “posicionamientos” semanales, consideró: “Los posicionamientos son horribles. Oyes lo que le dicen a los demás. Esos momentos son pesadilla”.

(Captura de pantalla)

Las dinámicas del reality, dijo, radicalizaban la convivencia y la forma en la que los equipos se percibían: “El juego está hecho para que todo lo que digas sea usado en tu contra”.

Facundo habló también de lo que le molestaba de otros concursantes y que no pudo decir. Expresó que le producía incomodidad cuando Mar se metía en conversaciones donde no la habían invitado. Sobre Elaine, le desesperaban los constantes cantos y la energía permanente que dominaba la casa, señalando que no siempre coincidía con su ánimo.

De Shiky, mencionó que la insistencia sobre cómo debían actuar dentro del juego le resultaba excesiva y que a veces sentía presión por tener que acatar las ideas y dinámicas planteadas desde ese sector del grupo. De Aarón Mercury resaltó hábitos de convivencia, especialmente de higiene, y ciertas actitudes que interpretó como descuido hacia el espacio compartido

El ambiente, recalcó, estaba marcado por las malas energías: “Todo el tiempo la casa te está jugando a aventarte gasolina y chispas. Siempre hay gasolina y de repente unas chispas ahí. Todo el tiempo se están conectando las malas vibras, muchas energías”.

En sus reflexiones, Facundo compartió que contempló jugar solo, aunque reconoció el impulso positivo al recibir a Guana en su equipo: “Varias veces quise jugar en solitario, pero sabía que me quedaba en desventaja porque el otro cuarto sí me tiraba como parte del Cuarto Día. La llegada de Guana también me subió un poco el ánimo, porque era de los que más me llevaba del otro cuarto”.

¿Quién cree que ganará?

Predice que Abelito ganará. (Infobae México / Jovani Pérez)

Al referirse al futuro de la competencia, Facundo compartió sus predicciones y afectos: “Abelito apagará las luces de esa casa. Creo que va a ganar él, porque él alburea, y todo mundo dice ‘a qué tierno’. Entonces siento que a Abelito se le perdona todo. Me encantaría que llegaran a la final Dalílah, Shiky, Guana, Abelito y Aldo”.

Facundo remarcó que su límite personal ya estaba cerca: “Sabía que yo no iba a ganar la final, pero sí tenía la ilusión de llegar. También no está mal estar afuera, yo ya no tenía mucho más qué dar, ya no me aguantaba ni a mí mismo”, confesó.