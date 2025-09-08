México

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris del 7 de septiembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Todos los días la Lotería
Todos los días la Lotería Nacional realiza cinco sorteos de Tris (Infobae/Jovani Pérez)

Pronósticos para la Asistencia Pública ha hablado: los resultados de los sorteos de Tris han sido publicados. Estos son los números de la suerte de este domingo 7 de septiembre.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 34773

Resultado: 16906

Tris De las Tres

Sorteo: 34774

Resultado: 84481

Tris Extra

Sorteo: 34775

Resultado: 35035

Tris De las Siete

Sorteo: 34776

Resultado: 90529

Tris Clásico

Sorteo: 34777

Resultado: 38751

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Facundo es el sexto eliminado del reality show

Se vive una noche de tensiones por la sexta gala de nominación

La Casa de los Famosos

¿Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

El anuncio del eliminado del reality show sorprendió a la audiencia y a los habitantes

¿Quién fue el sexto eliminado

Frida Muñoz, exnuera de ‘El Chapo’ Guzmán, reacciona a la marcha por la paz en Culiacán

La ahora esposa de Julio César Chávez Jr. publicó un mensaje en sus redes sociales

Frida Muñoz, exnuera de ‘El

Buscan a Daira Valentina Sánchez Rodríguez, menor desaparecida en Jalisco

Hay al menos 15 mil denuncias de desaparición en el estado

Buscan a Daira Valentina Sánchez

Rescatan a perrito en casa abandonada de Azcapotzalco en la CDMX, llevaba nueva días sin comida

Personal de la PAOT acudió al lugar para llevarse al animal, pero el dueño tanto del hogar como del lomito no apareció

Rescatan a perrito en casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Frida Muñoz, exnuera de ‘El

Frida Muñoz, exnuera de ‘El Chapo’ Guzmán, reacciona a la marcha por la paz en Culiacán

Ataque contra agentes de seguridad en Sinaloa deja ocho detenidos, uno estaría ligado con Los Chapitos

Caen 11 personas, aseguran armas y drogas durante búsqueda de personas desaparecidas en Puebla

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Facundo es el sexto eliminado del reality show

¿Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: así fue el posicionamiento y sinceramiento de la noche de eliminación

“Golden” de HUNTR/X sigue a la cabeza del ranking k-pop en México: descubre lo más popular en iTunes

Este es el nuevo récord que Shakira rompió en México

DEPORTES

José Ramón Fernández menospreció a

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol