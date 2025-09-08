México

Frida Muñoz, exnuera de ‘El Chapo’ Guzmán, reacciona a la marcha por la paz en Culiacán

La ahora esposa de Julio César Chávez Jr. publicó un mensaje en sus redes sociales

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Frida Muñoz lanza mensaje y
Frida Muñoz lanza mensaje y pide paz para Culiacán. (Redes sociales/Cuartoscuro)

Miles de ciudadanos exigieron el fin de la violencia en Sinaloa durante la marcha por la paz en Culiacán, movilización realizada este domingo que generó eco en redes e impulsó mensajes de diversas figuras, como Frida Muñoz Román, exnuera de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La capital sinaloense vivió el 7 de septiembre una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años. Entre 30 mil y 50 mil personas caminaron desde el Santuario de La Lomita hasta la Catedral de Culiacán.

Familias, personal médico, colectivos de búsqueda y víctimas colaterales que ha dejado la guerra interna del Cártel de Sinaloa alzaron la voz frente a una ola de homicidios y enfrentamientos que marcó la vida de la entidad desde mediados de 2024.

Organizaciones ciudadanas como Coparmex Culiacán, Ciudadanos Unidos A.C. y México Digno A.C. encabezaron la convocatoria, que se difundió en redes sociales y medios locales durante semanas previas. La marcha se desarrolló bajo consignas como “Pedimos paz”, “En Culiacán los buenos somos más” y “Sinaloa es nuestro hogar”, acompañadas por el despliegue de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Marcha por la Paz, en
Marcha por la Paz, en Culiacán, reúne a miles de personas. Foto: x.com/@1Libelula1971

De acuerdo con las cifras oficiales, desde la caída de Ismael El Mayo Zambada, que dio paso a la guerra interna del Cártel de Sinaloa entre Chapitos y la Mayiza, en la entidad se han registrado 1,632 homicidios entre julio de 2024 y junio de 2025, en una tendencia al alza que ha dejado víctimas de todas las edades, incluidas niñas, niños y personal de salud.

Durante el acto, familiares de desaparecidos y asesinados compartieron testimonios en el micrófono. La presencia de menores, médicos y colectivos subrayó el alcance social del reclamo. “Un Culiacán lleno de violencia no va a ganar, porque los buenos somos más”, expresó un niño ante la multitud.

Diversos episodios violentos tuvieron lugar en la víspera de la marcha, incluyendo ataques armados, hallazgos de restos humanos y asesinatos en distintas zonas de Culiacán y municipios aledaños.

Frida Muñoz lanza mensaje

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El alcance de la protesta tuvo eco en diversos personajes originarios de Sinaloa, pero entre ellos llamó la atención el mensaje de Frida Muñoz Román.

La exesposa de Édgar Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo que fue asesinado en 2008 en medio de la disputa con los Beltrán Leyva, compartió una imagen aérea de la movilización a través de su cuenta de Instagram.

La publicación incluyó las palabras: “Señor, rompe cadenas de violencia y derrama tu amor sobre Culiacán”, junto a los hashtags #EsperanzaEnCristo y #CuliacánLibre.

El apoyo de la exnuera de Joaquín Guzmán Loera cobró relevancia por el peso simbólico de su figura entre los núcleos afectados por la violencia de los cárteles en la región.

De la relación entre Frida Muñoz y Édgar Guzmán López nació Frida Sofía Guzmán Muñoz. Luego de ese episodio, Muñoz Román mantuvo bajo perfil hasta retomar la exposición pública junto a Julio César Chávez Jr., con quien contrajo matrimonio y cuyo personaje actualmente se encuentra bajo investigación, acusado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Frida Muñoz y Édgar Guzmán
Frida Muñoz y Édgar Guzmán López, junto a su hija Frida Sofía. (Redes sociales)

La publicación, difundida entre sus más de 91 mil seguidores, ha dividido opiniones en redes.

Según la información, Frida Muñoz conoció a Édgar Guzmán López en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La muerte violenta del hijo de El Chapo en 2008 dejó a Frida viuda y madre de una hija. “Fue víctima por pertenecer a su familia”, declaró Muñoz en entrevista en 2019.

Tras ese periodo, Muñoz inició una relación con Julio César Chávez Jr., hijo del célebre boxeador. El entorno familiar ha sido objeto de investigaciones y controversias en México y Estados Unidos, potencializadas por el congelamiento de cuentas bancarias en 2015 y los señalamientos en documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Temas Relacionados

Frida MuñozCuliacánSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Facundo es el sexto eliminado del reality show

Se vive una noche de tensiones por la sexta gala de nominación

La Casa de los Famosos

¿Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

El anuncio del eliminado del reality show sorprendió a la audiencia y a los habitantes

¿Quién fue el sexto eliminado

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris del 7 de septiembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Buscan a Daira Valentina Sánchez Rodríguez, menor desaparecida en Jalisco

Hay al menos 15 mil denuncias de desaparición en el estado

Buscan a Daira Valentina Sánchez

Rescatan a perrito en casa abandonada de Azcapotzalco en la CDMX, llevaba nueva días sin comida

Personal de la PAOT acudió al lugar para llevarse al animal, pero el dueño tanto del hogar como del lomito no apareció

Rescatan a perrito en casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra agentes de seguridad

Ataque contra agentes de seguridad en Sinaloa deja ocho detenidos, uno estaría ligado con Los Chapitos

Caen 11 personas, aseguran armas y drogas durante búsqueda de personas desaparecidas en Puebla

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Facundo es el sexto eliminado del reality show

¿Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: así fue el posicionamiento y sinceramiento de la noche de eliminación

“Golden” de HUNTR/X sigue a la cabeza del ranking k-pop en México: descubre lo más popular en iTunes

Este es el nuevo récord que Shakira rompió en México

DEPORTES

José Ramón Fernández menospreció a

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol