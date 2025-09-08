México

Explosión de castillo pirotécnico deja 28 personas lesionadas en San Sebastián Xolalpa, Teotihuacán

Protección Civil del Edomex señala que cuatro abanicaos cayeron de la estructura con pirotecnia

Por Luis Contreras

Al lugar acudieron cuerpos de
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia (X/@adn40)

Autoridades del Estado de México informaron, de manera preliminar, el traslado de 28 personas hospitales debido a la explosión de pirotecnia por la caída de abanicos en Teotihuacán.

"En la localidad de San Sebastián Xolalpa, municipio de #Teotihuacán, se registró una explosión ocasionada por la caída de cuatro abanicos de un castillo pirotécnico", es parte del informe de Protección Civil mexiquense compartido el 7 de septiembre.

Los primeros informes señalan que la explosión ocurrió durante la tarde del domingo en inmediaciones del campo de futbol de la comunidad, lo que derivó en la movilización de elementos de la Cruz Roja.

De igual manera, al sitio acudieron Bomberos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, quienes continúan con trabajos en la zona para resguardar a la población.

28 personas fueron trasladadas para su atención médica

Una grabación compartida en redes sociales muestra el momento en que cuerpos de emergencia acuden al sitio mientras diversas personas intentan entender la situación y algunas hasta contactar con seres queridos.

Permitan el acceso a las unidades de emergencia, abran paso por favor”, indica una voz con acceso a un micrófono en el sitio.

Al momento de la explosión diversas personas que se encontraban en el evento se alejan del sitio donde comenzó a salir humo por las explosiones.

Parte del informe de las
Parte del informe de las autoridades (PC Edomex)

Hasta el momento no han sido compartidos los nombres de las personas que resultaron heridas ni otros detalles como sus edades.

Polvorines en el Edomex

Cabe recordar que a mediados de abril pasado fue registrada una explosión en el municipio de Tultepec, específicamente en la colonia Trigotenco, al parecer de un polvorín clandestino. Hechos que no dejaron personas heridas.

La explosión de un polvorín clandestino en Tultepec ocasionó una enorme columna de humo (X)

El fuego provocado en el inmueble ubicado sobre la avenida de Los Parajes, en la colonia Paraje Trigotenco también generó afectaciones en construcciones aledañas, sin que esto provocara personas afectadas.

Sin embargo en junio pasado hubo otra explosión también en Tultepec y la cual provocó la muerte de una persona y otras nueve lesionadas.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

