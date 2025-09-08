Emiliano Aguilar revela la triste razón que lo orilló a alejarse de su padre e impedir que vea a sus nietas: “La neta, sí duele”

(IG: @emiliano_aguilar.t // @gordoelpugarguilar)

El conflicto familiar en la dinastía Aguilar volvió a estallar luego de que Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, decidiera contar públicamente su versión sobre el distanciamiento con su padre.

A través de un video en Instagram, el joven rompió el silencio y aseguró que la falta de comunicación no fue su decisión, como el cantante ha afirmado en entrevistas, sino consecuencia de una relación marcada por el desinterés.

“Vengo aquí a decir mis cosas como yo siento y mis verdades. Acabo de ver la entrevista de mi apá y la neta ya estoy harto de que diga que yo soy el que no lo busco”, expresó Emiliano.

El joven explicó que, durante años, buscó acercarse a Pepe Aguilar a través de mensajes y videos en los que compartía su trabajo en construcción y plomería en Estados Unidos. “Todas las mañanas y todas las noches le mandaba: ‘Buenos días, apá, te quiero mucho’. ‘Buenas noches, apá, te quiero mucho’. Nunca me contestaba”, relató.

Emiliano Aguilar negó que sea su culpa que no se haya dado una reconciliación entre él y su padre, Pepe Aguilar Crédito: @emiliano.aguilar.t, Instagram

Ante la falta de respuesta, decidió alejarse por salud emocional. “Mejor ya no le voy a decir nada, porque es mucho mejor yo estar bien mentalmente… en vez de estar mandándole mensaje, mandándole mensaje y que no me conteste. La neta sí duele, sí duele esa madre”, confesó con evidente molestia.

Pepe Aguilar reveló que tiene una segunda nieta. (Pepe Garza, YouTube)

“No tienes derecho de hablar de mi hija”

Aunque no aludió directamente al reclamo de su padre por o ver a sus nietas, Emiliano reprochó que las mencionara en entrevista: “Ese vato no tiene ningún derecho de hablar de mi hija en el internet. Ni la conoces, carnal. ¿Cómo vas a hablar de ella si ni la conoces?”, reclamó.

Estas declaraciones surgieron después de que Pepe Aguilar admitiera en entrevista con Pepe Garza que desconocía la existencia de su segunda nieta. “No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”, señaló el intérprete de “Por mujeres como tú”.

El cantante también atribuyó la falta de contacto a su hijo: “No me habla porque él no quiere, el cabr*. O sea, no me ha hablado en dos años”, dijo, aunque aseguró que siempre le desea lo mejor. “Siempre le estoy echando porras al cabr** y siempre me da gusto cuando le va bien”.

Pepe Aguilar junto a sus hijos Emiliano, Leonardo y Ángela. (Captura YT: Pepe Aguilar)

Una relación marcada por desencuentros

El distanciamiento entre padre e hijo no es nuevo. En agosto pasado, tras meses de aparente calma, Emiliano estalló contra su padre luego de que este responsabilizara a Carmen Treviño, expareja del cantante y madre de Emiliano, de impedir un vínculo más estrecho.

El joven, quien en 2023 incursionó en el rap, ha reiterado que siente exclusión dentro de la familia Aguilar, acusando incluso a sus medios hermanos de promover posturas contra migrantes en Estados Unidos.

Mientras tanto, Pepe Aguilar insiste en que no cierra la puerta a una reconciliación. En su charla con Garza, envió un consejo directo a su hijo: “Tranquilo, no pasa nada. Tú síguele en tu friega, síguele componiendo como le compones”.

El intercambio de declaraciones públicas mantiene a la familia Aguilar bajo la mirada del público y la prensa, en una disputa que expone la fragilidad de los vínculos familiares detrás de una de las dinastías más influyentes de la música mexicana.