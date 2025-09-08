México

El PVEM busca respeto, “no sometimiento”: Armando Melgar sobre posible alianza con Morena

Dirigentes del partido verde reiteran su apoyo a Sheinbaum pese a distanciamientos con Morena en Tamaulipas

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Izquierda (Morena) | Derecha
CRÉDITO: Izquierda (Morena) | Derecha X(@LAMelgar)

Tras una publicación en ‘X’ donde, el senador Luis Armando Melgar Bravo expresó su respaldo al coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) donde supuestamente éste afirmó que tienen la capacidad política para competir en solitario.

El senador subrayó la importancia de la congruencia y la honestidad en la vida política, al afirmar que la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena deben basarse en el respeto mutuo, no en la sumisión.

Las declaraciones de Melgar surgieron durante un diálogo en el programa televisivo Ya nadie está dormido, esto tras los sucesos políticos en el estado de Tamaulipas, donde el PVEM mostró su apoyo a la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez para competir contra Morena en la elecciones del 2028 para la gobernatura del estado.

Según el propio Melgar, la postura del PVEM responde a lo que consideró una muestra inequívoca de fuerza política ante sus aliados de Morena.

El senador señaló que la dirigencia del PVEM decidió respaldar candidatos propios en distintas entidades, pero ocurrió una situación que calificó como ofensiva cuando varios diputados locales, antes integrantes del Verde en Tamaulipas, pasaron a las filas de Morena. "Eso es una ofensa“, declaró Melgar, citando el respaldo a Ortiz como ejemplo de la autonomía política que espera de su partido en futuras alianzas.

En la misma intervención, Melgar puntualizó que su partido respeta la alianza legislativa y ha respaldado a la presidenta Claudia Sheinbaum en todas las decisiones relevantes en el Congreso.

"Hemos sido aliados en las decisiones legislativas, hemos sido buenos aliados en las cámaras, eso es una cosa, pero que no tengamos derecho a expresiones nuestras y poder manifestarnos con libertad, ya somos un partido político“, dijo el senador.

Finalmente, Melgar cuestionó a los legisladores aliados de Morena por considerar ofensivo que el PVEM haga preparativos y menciones anticipadas de posibles candidaturas. “Nosotros hemos jalado con la presidenta Sheinbaum (...) pero que no tengamos derecho a expresiones nuestras y poder manifestarnos con libertad, ya somos un partido político”, insistió.

Sheinbaum su reacción a la separación del PVEM y Morena

Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)
Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que la decisión sobre alianzas rumbo a las elecciones de 2027 corresponde únicamente a Morena, no a la presidencia, luego de que el PVEM analizara la posibilidad de separarse de la coalición.

La mandataria subrayó que los partidos aliados han respaldado políticas en el Congreso, lo que ha permitido el avance de la transformación nacional.

Reacción del PVEM

Claudia Sheinbaum recibe el cobijo
Claudia Sheinbaum recibe el cobijo del Partido Verde Ecologista de México Crédito: X @Es_Claudia4T

En la cuenta de ‘X’ del Partido Verde Ecologista de México, han reposteado tres publicaciones, relacionadas a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del senador Melgar.

La primera, es de Arturo Escobar, donde reafirma su compromiso con la presidenta de México, “Es cierto que existe un distanciamiento muy marcado con Morena en el estado de Tamaulipas (...) estamos firmes de aquí al final de su administración–Claudia Sheinbaum—“.

En otra publicación se ve un video donde la senadora Karen Castrejón Trujillo, expresó a Sheinbaum contar con el apoyo del PVEM “para seguir mejorando y transformando la vida de las y los mexicanos”.

La tercer publicación fue del senador Manuel Velasco, donde afirmó que tanto él como sus compañeras y compañeros del partido han respaldado a la jefa del Ejecutivo desde su campaña y continuarán haciéndolo durante su gobierno.

Temas Relacionados

MorenaPVEMArturo EscobarLuis Armando MelgarClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

De Guasave a la frontera y de regreso a Sinaloa: EEUU deporta a Omar Alberto “N” y enfrenta cargos por violación agravada

Las autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del acusado de 29 años de edad por abusar de una menor de edad

De Guasave a la frontera

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

Un exservidor público y varios integrantes enfrentan cargos tras investigación que reveló conexiones de operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación

Vinculan a proceso a célula

Departamento de EEUU sentencia a 31 años de prisión a “El Chelelo”, líder de Los Zetas, por narcotráfico y violencia en la frontera

Medina-Rojas también pagará una multa de 26.5 millones de dólares tras comprobar su responsabilidad en el control de rutas de contrabando y actos violentos en la frontera sur

Departamento de EEUU sentencia a

Hoy desaparecerán los cuartos Día y Noche en La Casa de los Famosos México 3: ésta será la razón y cómo se llamará la nueva habitación

¿Team eclipse? Fans muestran incertidumbre ante la nueva dinámica que empezará esta noche

Hoy desaparecerán los cuartos Día

Delia García revela la identidad del hombre que contestó la llamada de Facundo en LCDLFM

El episodio telefónico dentro del reality desencadenó especulaciones, declaraciones públicas y confesiones sobre inseguridades en la pareja

Delia García revela la identidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a célula

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

Departamento de EEUU sentencia a 31 años de prisión a “El Chelelo”, líder de Los Zetas, por narcotráfico y violencia en la frontera

Detienen a viuda e hija de “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac

Clausuran centro de rehabilitación en Jalisco tras denuncia de maltrato infantil

Autoridades federales identificaron desde 2020 mini-refinería ligada a “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Hoy desaparecerán los cuartos Día y Noche en La Casa de los Famosos México 3: ésta será la razón y cómo se llamará la nueva habitación

Delia García revela la identidad del hombre que contestó la llamada de Facundo en LCDLFM

“Ahí vas a abrir la bocota”: Emiliano explota contra Pepe Aguilar por revelar secreto de sus hijas y lanza amenaza

¿Cuándo iniciará La Granja VIP? El reality de Azteca que se enfrentará a ¿Quién es la Máscara? de Televisa

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento