El PVEM busca respeto, “no sometimiento”: Armando Melgar sobre posible alianza con Morena

Tras una publicación en ‘X’ donde, el senador Luis Armando Melgar Bravo expresó su respaldo al coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) donde supuestamente éste afirmó que tienen la capacidad política para competir en solitario.

El senador subrayó la importancia de la congruencia y la honestidad en la vida política, al afirmar que la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena deben basarse en el respeto mutuo, no en la sumisión.

Las declaraciones de Melgar surgieron durante un diálogo en el programa televisivo Ya nadie está dormido, esto tras los sucesos políticos en el estado de Tamaulipas, donde el PVEM mostró su apoyo a la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez para competir contra Morena en la elecciones del 2028 para la gobernatura del estado.

Según el propio Melgar, la postura del PVEM responde a lo que consideró una muestra inequívoca de fuerza política ante sus aliados de Morena.

El senador señaló que la dirigencia del PVEM decidió respaldar candidatos propios en distintas entidades, pero ocurrió una situación que calificó como ofensiva cuando varios diputados locales, antes integrantes del Verde en Tamaulipas, pasaron a las filas de Morena. "Eso es una ofensa“, declaró Melgar, citando el respaldo a Ortiz como ejemplo de la autonomía política que espera de su partido en futuras alianzas.

En la misma intervención, Melgar puntualizó que su partido respeta la alianza legislativa y ha respaldado a la presidenta Claudia Sheinbaum en todas las decisiones relevantes en el Congreso.

"Hemos sido aliados en las decisiones legislativas, hemos sido buenos aliados en las cámaras, eso es una cosa, pero que no tengamos derecho a expresiones nuestras y poder manifestarnos con libertad, ya somos un partido político“, dijo el senador.

Finalmente, Melgar cuestionó a los legisladores aliados de Morena por considerar ofensivo que el PVEM haga preparativos y menciones anticipadas de posibles candidaturas. “Nosotros hemos jalado con la presidenta Sheinbaum (...) pero que no tengamos derecho a expresiones nuestras y poder manifestarnos con libertad, ya somos un partido político”, insistió.

Sheinbaum su reacción a la separación del PVEM y Morena

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que la decisión sobre alianzas rumbo a las elecciones de 2027 corresponde únicamente a Morena, no a la presidencia, luego de que el PVEM analizara la posibilidad de separarse de la coalición.

La mandataria subrayó que los partidos aliados han respaldado políticas en el Congreso, lo que ha permitido el avance de la transformación nacional.

Reacción del PVEM

En la cuenta de ‘X’ del Partido Verde Ecologista de México, han reposteado tres publicaciones, relacionadas a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del senador Melgar.

La primera, es de Arturo Escobar, donde reafirma su compromiso con la presidenta de México, “Es cierto que existe un distanciamiento muy marcado con Morena en el estado de Tamaulipas (...) estamos firmes de aquí al final de su administración–Claudia Sheinbaum—“.

En otra publicación se ve un video donde la senadora Karen Castrejón Trujillo, expresó a Sheinbaum contar con el apoyo del PVEM “para seguir mejorando y transformando la vida de las y los mexicanos”.

La tercer publicación fue del senador Manuel Velasco, donde afirmó que tanto él como sus compañeras y compañeros del partido han respaldado a la jefa del Ejecutivo desde su campaña y continuarán haciéndolo durante su gobierno.