Crueldad animal: comida envenenada cobra vida de dos perros e intoxica a un vagabundo en Puebla

Mascotas fueron envenenadas. (Foto: Composición Infobae)

En Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, un caso de intoxicación alimentaria generó preocupación entre la población. Un hombre en situación de calle fue hospitalizado después de consumir salchichas envenenadas que habían sido colocadas en la vía pública. De acuerdo con testimonios, estos alimentos estaban destinados a eliminar perros callejeros, hechos que derivaron también en la muerte de dos perros.

El incidente ocurrió en el barrio de Santiago Mihuacán, donde un residente dejó embutidos contaminados en el Callejón del Triunfo, aparentemente para controlar la población de animales sin dueño. Fue Ángel “N”, sin hogar y con hambre, quien halló el alimento, lo ingirió y poco después fue localizado con convulsiones en la vía pública. Testigos lo auxiliaron y alertaron a los servicios de emergencia, lo que permitió su traslado al Hospital de Izúcar de Matamoros.

Médicos del hospital confirmaron que presentaba síntomas graves de intoxicación por una sustancia tóxica aún no precisada. En informes preliminares, el pronóstico médico de Ángel se mantuvo bajo reserva mientras recibe tratamiento especializado. Autoridades de Protección Civil y la Policía Municipal desplegaron un operativo en la zona para identificar y retirar cualquier otro alimento sospechoso, con el objetivo de proteger a más personas y animales.

El envenenamiento también afectó a la fauna local ante el desconocimiento. Dos perros murieron tras consumir las salchichas colocadas en la calle, según constataron medios locales, mientras que un tercer perro se salvó gracias a la rápida intervención de sus dueños, quienes lograron provocar el vómito del animal.

Las investigaciones continúan para localizar a quienes colocaron los alimentos envenenados. Las autoridades analizan la posibilidad de presentar cargos por maltrato animal, tentativa de homicidio y posesión de sustancias peligrosas, de acuerdo a los resultados de la indagatoria y a los peritajes.

La colocación de veneno en la vía pública representa un riesgo no solo para los animales, sino también para cualquier persona en situación vulnerable. La Fiscalía General del Estado de Puebla exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier señal de peligro en espacios comunitarios y advirtió consecuencias legales para quienes utilicen venenos o sustancias prohibidas en lugares públicos. Actualmente el país ya cuenta con legislación en contra de la crueldad animal.

Las autoridades de Izúcar de Matamoros reiteraron el llamado a la responsabilidad social en el trato hacia los animales y subrayaron que estas acciones pueden desencadenar emergencias de salud pública. La comunidad mantiene la atención en el avance del caso y en la recuperación de Ángel “N”.