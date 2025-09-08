México

Cómo usar el bicarbonato correctamente para eliminar manchas de la cara

El cuidado de la piel del rostro es importante para evitar imperfecciones

Por Luz Coello

Cómo usar el bicarbonato correctamente para eliminar manchas de la cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio se emplea en el hogar como un ingrediente para mascarillas faciales debido a sus propiedades abrasivas y su capacidad para absorber aceites, este uso se ha vuelto más común, por lo que diversos portales de salud y belleza, como Healthline y Mayo Clinic, señalan que su uso puede ser con fines exfoliantes, aunque advierten sobre posibles riesgos para la piel.

Una de las formas más comunes de utilizar el bicarbonato de sodio en mascarillas consiste en mezclar una cucharadita de este componente con agua filtrada hasta formar una pasta espesa.

Esta mezcla puede aplicarse sobre el rostro limpio en una capa delgada y homogénea, evitando el área de los ojos y la boca. Se recomienda dejarla actuar entre cinco y diez minutos y retirarla con abundante agua tibia. El portal indica que, debido a su naturaleza alcalina y exfoliante, el bicarbonato puede provocar sequedad, enrojecimiento o irritación, sobre todo en pieles sensibles.

¿Cómo hacer una mascarilla de bicarbonato de sodio?

¿Cómo hacer una mascarilla de bicarbonato de sodio? (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es un producto de uso doméstico que algunas personas emplean como remedio casero para tratar manchas en la piel del rostro. Sin embargo, hasta el momento, no existen avales científicos sólidos que respalden su eficacia ni su seguridad dermatológica para este fin.

Clínicas especializadas y asociaciones médicas han señalado que el bicarbonato puede resultar abrasivo y alterar el pH natural de la piel, lo cual favorece irritaciones o reacciones adversas, sobre todo en pieles sensibles.

A pesar de estas advertencias, y bajo responsabilidad personal, algunas personas aplican el bicarbonato de la siguiente manera:

  • Se mezcla una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio (una cucharadita) con agua hasta obtener una pasta homogénea.
  • Se limpia el rostro previamente y se aplica la mezcla sobre el área de la mancha, evitando el contacto con ojos, mucosas o zonas irritadas.
  • Se deja actuar durante unos minutos (no más de cinco) y luego se enjuaga con abundante agua tibia.
  • Se recomienda usar una crema hidratante suave después del procedimiento.
El bicarbonato de sodio es un producto de uso doméstico que algunas personas emplean como remedio casero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales fuentes de salud como la Academia Americana de Dermatología y expertos consultados en medios especializados recomiendan evitar el uso frecuente de bicarbonato en la piel, ya que el riesgo de daño supera los posibles beneficios cosméticos. Para tratar manchas en la cara, se aconseja consultar con un dermatólogo que pueda indicar el tratamiento más seguro y adecuado según el tipo de piel y la naturaleza de la mancha.

