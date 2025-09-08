México

CFE confirma apagones tras incendio en la subestación San Bernabé, en Monterrey provocado por un rayo

Personal de la Comisión empezó con trabajos para restablecer el servicio en las zonas afectadas

Por Luz Coello

Un rayo provocó el incendio
Un rayo provocó el incendio de la subestación en Monterrey (X/ @revistacodigo21)

Las tormentas eléctricas que se registraron esta tarde de domingo 7 de septiembre en el norte de Monterrey, Nuevo León, dejaron afectaciones. Un rayo cayó en la subestación San Bernabé, lo que dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico, además, la descarga eléctrica provocó un incendio en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Alrededor de las 16:30 horas de este domingo un rayo golpeó las instalaciones de la subestación ubicada en Avenida Pastizal y Júpiter, en la colonia Barrio Estrella al norte de Monterrey. Rápidamente el fuego se propagó por el lugar, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de protección civil y bomberos.

A través de redes sociales, vecinos cercanos al lugar empezaron a captar imágenes y video de cómo el fuego se propagó rápidamente, además, se apreció el flujo de agua que corría por las calles debido a la fuerte lluvia.

CFE evalúa daños tras incendio en la subestación San Bernabé en Monterrey

CFE evalúa daños tras incendio
CFE evalúa daños tras incendio en la subestación en Monterrey (X/ @saz2000)

Un incendio en el transformador T2 de la subestación San Bernabé, en Monterrey, provocó la interrupción del suministro eléctrico para 51 mil 875 usuarios. El siniestro tuvo lugar luego de que un rayo impactara la infraestructura, de acuerdo con información emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un comunicado.

Según el lo que compartió la CFE, la emergencia se desató a las 16:46 horas. Elementos de seguridad adscritos al área informaron que el incidente se originó tras escucharse un fuerte estruendo ligado a una descarga eléctrica natural. Una vez detectado el incendio en el transformador, personal de bomberos acudió al sitio y logró sofocar las llamas, como señalaron fuentes de la propia corporación.

Una vez que se controló el fuego, la CFE evaluó los daños y confirmó que 51 mil 875 usuarios se quedaron sin energía eléctrica tras este incidente en la zona metropolitana de Monterrey.

CFE evalúa daños tras explosión
CFE evalúa daños tras explosión en subestación (X/ @CFEmx)

El personal de la Distribuidora Metropolitana Poniente procedió a realizar una evaluación de los daños en la subestación para determinar la magnitud de los trabajos de reparación y definir las maniobras necesarias.De acuerdo con el personal de la Comisión Federal, tras el diagnóstico preliminar y la revisión del equipo afectado, se implementaron acciones para restablecer de forma progresiva el suministro eléctrico en el sector.

La Comisión Federal de Electricidad afirmó que la emergencia permaneció bajo control y no se reportaron personas lesionadas por el incendio ni durante el proceso de extinción realizado por bomberos. La tormenta eléctrica y la caída de ese rayo específico han sido el único factor oficial señalado como causa detonante del incidente, de acuerdo con lo informado por la empresa estatal.

La CFE mantiene en monitoreo la subestación San Bernabé para prevenir nuevas afectaciones, y técnicos especializados continúan con la valoración del transformador dañado. Conforme avance el restablecimiento del servicio, la Comisión actualizará a usuarios y medios sobre la recuperación plena del suministro eléctrico en la capital de Nuevo León.

