Ataque contra agentes de seguridad en Sinaloa deja ocho detenidos, uno estaría ligado con Los Chapitos

Los sujetos y armas aseguradas (SSP Sinaloa)

Autoridades de Sinaloa informaron el arresto de ocho personas, dos de las cuales resultaron heridas por un ataque en contra de elementos de seguridad. Además de las personas capturadas los agentes también incautaron inmuebles, vehículos y armas.

Los hechos sucedieron en Culiacán e informados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado los primeros minutos del 7 de septiembre. La dependencia detalló que recibieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de sujetos armados en Altana Residencial.

Cabe destacar que algunos reportes periodísticos señalan que uno de los detenidos sería Leonel V, alias el El LV, identificado como presunto integrante de Los Chapitos y al parecer uno de los sujetos heridos.

Cuando los uniformados llegaron al sitio se dieron cuenta que había tres inmuebles con gente armada, además de que había vehículos con reporte de robo.

Dos de los detenidos resultaron heridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de los individuos sospechosos fue atacar al personal de seguridad, dicha agresión fue repelida por los uniformados, lo que provocó que uno de los atacantes resultara lesionado en sus extremidades inferiores cuando intentó escapar usando una barda, pero cayó de la misma, mientras que otro también quedó herido

Dos de los agresores fueron trasladados para su atención médica

“Una vez que se controló la situación, se detuvo a 8 hombres. Asimismo, los inmuebles quedaron bajo resguardo. Durante el operativo, se prestó auxilio a los dos lesionados, quienes fueron trasladados para atención médica”, es parte del informe de la SSP Sinaloa. El resultado del operativo fue el aseguramiento de

Seis fusiles tipo AK-47

Un par de fusiles tipo M4

23 cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno

Un cargador tipo disco abastecido con 120 cartuchos

Seis cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno

Cinco cintas metálicas eslabonadas con 200 cartuchos

Una cinta metálica eslabonada con 60 cartuchos

8 chalecos tácticos

16 placas balísticas

Un vehículo Audi SQ5

Un vehículo Peugeot 2008 GT

Un vehículo Toyota Yaris

Un vehículo Toyota Corolla

La imagen compartida por las autoridades muestra que los chalecos asegurados cuentan con lo que parece ser la imagen de un ave envuelta en fuego, sin que haya datos sobre la célula a la que pertenecerían los detenidos.

Tanto las personas aseguradas como los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Publico para que sean realizadas alas averiguaciones pertinentes. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

Los sujetos arrestados en Loma Verde (SSP Sinaloa)

Apenas el 4 de septiembre pasado fueron detenidos en en la colonia Loma Verde de la capital de Sinaloa otros cinco sujetos armados y quienes trataron de escapar usando una camioneta Toyota Tacoma y un Jeep Gladiator.