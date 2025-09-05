Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Los sujetos arrestados (SSP Sinaloa)

Elementos de seguridad en Sinaloa vieron a un hombre que llevaba un arma larga e intentó esconderse en un inmueble luego de que se dio cuenta de la presencia de los agentes. Sin embargo, en el lugar también había otras personas, al final cinco personas fueron detenidas.

Las acciones sucedieron en la colonia Loma Verde de Culiacán, lugar donde los sospechosos trataron de abordar un par de vehículos para huir del sitio.

A pesar de los intentos de escapar, los agentes de seguridad le marcaron el alto a las personas, entre las que había dos mujeres, una de ellas menor de edad. El resultado fue la incautación de diversas armas, así como

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa detalló que los cinco individuos trataron de usar una camioneta de la Toyota, línea Tacoma y un vehículo de la Jeep Gladiator para huir, además de que llevaban:

Parte de lo asegurado (SSP Sinaloa)

Tres fusiles AK-47.

tres pistolas

Tres cargadores de plástico para fusil AK-47, 2 con 25 cartuchos y 1 con 21 cartuchos

Un cargador de disco calibre 7.62 x 39 mm desabastecido

Un cargador de disco con cinta metálica con 100 cartuchos

232 cartuchos calibre 7.62×39 mm

24 cartuchos calibre 9 mm

4 cartuchos calibre .380

Los cinco individuos, las armas y vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas las investigaciones pertinentes.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, de la SSP estatal, quienes mantuvieron coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue un ataque directo el asesinato en El Diez; sería un jefe de plaza

El mismo 4 de septiembre, las autoriades estatales conformaron la muerte de un hombre en la localidad de El Diez, al sur de la capital del estado gobernado por Rubén Rocha Moya, lo que provocó movilización en la zona.

Reportes de medios locales señalan que la víctima fue identificada como Ángel “N”, un hombre apodado El Pichón y quien sería presunto jefe de plaza en la localidad. Información preliminar indican que dicho sujeto estaría relacionado con la célula identificada como Los Chimalis.

Dicha estructura brindaría seguridad a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y la cual fue fundada por Francisco Javier Zazueta Rosales, alias Pancho Chimal, un hombre protegía a Ismael El Mayo Zambada.