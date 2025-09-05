México

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Entre los detenidos hay dos menores de edad

Por Luis Contreras

Guardar
Los sujetos arrestados (SSP Sinaloa)
Los sujetos arrestados (SSP Sinaloa)

Elementos de seguridad en Sinaloa vieron a un hombre que llevaba un arma larga e intentó esconderse en un inmueble luego de que se dio cuenta de la presencia de los agentes. Sin embargo, en el lugar también había otras personas, al final cinco personas fueron detenidas.

Las acciones sucedieron en la colonia Loma Verde de Culiacán, lugar donde los sospechosos trataron de abordar un par de vehículos para huir del sitio.

A pesar de los intentos de escapar, los agentes de seguridad le marcaron el alto a las personas, entre las que había dos mujeres, una de ellas menor de edad. El resultado fue la incautación de diversas armas, así como

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa detalló que los cinco individuos trataron de usar una camioneta de la Toyota, línea Tacoma y un vehículo de la Jeep Gladiator para huir, además de que llevaban:

Parte de lo asegurado (SSP
Parte de lo asegurado (SSP Sinaloa)
  • Tres fusiles AK-47.
  • tres pistolas
  • Tres cargadores de plástico para fusil AK-47, 2 con 25 cartuchos y 1 con 21 cartuchos
  • Un cargador de disco calibre 7.62 x 39 mm desabastecido
  • Un cargador de disco con cinta metálica con 100 cartuchos
  • 232 cartuchos calibre 7.62×39 mm
  • 24 cartuchos calibre 9 mm
  • 4 cartuchos calibre .380

Los cinco individuos, las armas y vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas las investigaciones pertinentes.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, de la SSP estatal, quienes mantuvieron coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue un ataque directo el asesinato en El Diez; sería un jefe de plaza

El mismo 4 de septiembre, las autoriades estatales conformaron la muerte de un hombre en la localidad de El Diez, al sur de la capital del estado gobernado por Rubén Rocha Moya, lo que provocó movilización en la zona.

Reportes de medios locales señalan que la víctima fue identificada como Ángel “N”, un hombre apodado El Pichón y quien sería presunto jefe de plaza en la localidad. Información preliminar indican que dicho sujeto estaría relacionado con la célula identificada como Los Chimalis.

Dicha estructura brindaría seguridad a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y la cual fue fundada por Francisco Javier Zazueta Rosales, alias Pancho Chimal, un hombre protegía a Ismael El Mayo Zambada.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del agua de naranja con chía en ayunas

Esta bebida es ideal para tomar por las mañanas

Cuáles son las propiedades curativas

Cómo contratar el paquete de internet CFE de 100 GB para la casa

Estos planes de conexión están planteados para ser accesibles

Cómo contratar el paquete de

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Las personas capturadas estarían relacionadas con un grupo criminal

Detienen a tres hombres que

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

El actor y cantante se sinceró sobre varios aspectos de su familia previo al estreno de “De viaje con los Derbez”

Vadhir revela que la relación

Chofer de ruta de camión en Cuajimalpa intenta huir tras impactar a otros vehículos; así fue el percance

La Ruta 5 será puesta en revisión y se logró la detención de otros implicados

Chofer de ruta de camión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres que

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

Aseguran más de 13 millones de dólares en metanfetamina oculta entre brócolis en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Vadhir revela que la relación

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Tito Fuentes de Molotov confiesa que en su pausa musical estuvo en coma y enfrentó 11 cirugías tras duras adicciones

Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

DEPORTES

Canelo vs Crawford: quién impidió

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026