Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

Elementos de seguridad de la Ciudad de México, llevaron a cabo la liberación de un hombre en la alcaldía Cuajimalpa

Por Guadalupe Fuentes

(Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), dieron a conocer la detención de dos hombres, por el secuestro de un tercero, que había sido privado de la libertad en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con la dependencia de seguridad, los hechos ocurrieron cuando un hombre notablemente nervioso, solicitó ayuda a oficiales que realizaban un recorrido por la zona. El hombre les informó que su compañero de trabajo había sido secuestrado por dos hombres, en un inmueble ubicado en la calle Bosque de Radiatas.

El hombre denunció que él también había sido retenido por los mismos sujetos, de aparentemente 54 años de edad, quienes lo soltaron en libertad a cambio de conseguir la cantidad de 50 mil pesos en efectivo. Dinero que de igual manera sería utilizado para que su compañero fuese liberado.

Luego de escuchar los hechos, los policías se encargaron de pedir ayuda a otras unidades para realizar un operativo en la zona donde se ubicaba el inmueble, y momentos después ingresaron al departamento que también sería utilizado como oficina.

(Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México)

Al ingresar al lugar, encontraron al hombre en lo que sería utilizado como una sala de juntas, lugar en el que los presuntos secuestradores lo mantenían privado de su libertad. En tanto a los dos hombres detenidos, se les aseguraron cuatro celulares, además del dinero en efectivo, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

<b>Secuestros en la Ciudad de México</b>

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2023 se registró una tasa de 0.3 secuestros por cada 100 mil habitantes, lo que significa un descenso significativo del 93.7% en comparación con 2004.

En cuanto al nivel de inseguridad que es percibida por la población, de a cuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada durante el segundo trimestre de este 2025, el 63.2% de la población de más de 18 años, en las más de 91 áreas del país, considera inseguro vivir en su ciudad.

En la Ciudad de México, las alcaldías donde se registró un aumento en la percepción de la inseguridad son: Xochimilco, Iztacalco, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azcapotzalco, Benito Juárez y Magdalena Contreras. Mientras que las alcaldías donde hubo disminución de la percepción de inseguridad fueron Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Tláhuac.

