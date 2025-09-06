México

Empresario hotelero es encontrado sin vida en Campeche; había sido secuestrado días atrás

La hija del empresario confirmó que su padre había sido encontrado sin vida, luego de que hombres encapuchados lo secuestraron mientras descansaba en un cuarto del Hotel Del Bosque, de su propiedad

Por Miguel Flores

El empresario fue encontrado sin
El empresario fue encontrado sin vida, tras haber sido secuestrado. (X @MLopezSanMartin)

El cuerpo sin vida de Manuel Grajales, empresario hotelero, fue encontrado el pasado viernes, dio a conocer la secretaria de Seguridad estatal Marcela Muñoz Martínez, quien aseguró que en la fiscalía del estado ya había avances en las investigaciones.

Una de las hijas de Grajales dio a conocer que su padre había sido secuestrado el pasado lunes 1 de septiembre, cuando hombres encapuchados los sacaron de uno de los cuartos del Hotel “Del Bosque”, ubicado en la ciudad de La Candelaria, en donde descansaba.

Al día siguiente, su camioneta fue encontrada abandonada en las vías del ferrocarril, cerca del puente del Tren Maya, en la carretera que conduce a Las Palmitas, señaló la mujer.

Por medio de redes sociales, corrió la versión de que presuntamente había sido privado ilegalmente de su libertad y su familia publicó la imagen de un sujeto con el rostro cubierto que ingresó al hotel, sin embargo, autoridades no proporcionaron información sobre esto.

De acuerdo con testigos, el
De acuerdo con testigos, el cuerpo del hombre fue encontrado en estado de putrefacción. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

El pasado viernes, Norma Grajales, hija del empresario, dio a conocer en sus redes sociales que el cuerpo sin vida de su padre había sido encontrado, y agradeció a las personas que se unieron a la búsqueda de su padre. De acuerdo con testigos, el cuerpo del hombre se encontraba en estado de putrefacción.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Campeche lanzó un comunicado el pasado viernes, en el que informó que se había sido localizado sin signos vitales el empresario hotelero que había sido reportado como privado de su libertad el pasado 1 de septiembre en el municipio de Candelaria.

El hallazgo, se informó, fue realizado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en una zona rural del municipio. Señaló que ya se cuenta con una línea de investigación que permitirá avanzar en la identificación y localización de los probables responsables.

La fiscalía reafirmó su compromiso con la verdad, la legalidad y la justicia, y dijo que seguirá informando conforme se obtengan nuevos avances en las investigaciones.

