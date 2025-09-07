México

Muere menor de edad tras recibir un balazo en una panadería en Durango, iba a pedir trabajo

Sebastián fue trasladado a una unidad de la Cruz Roja para recibir atención, pero llegó sin signos vitales, por lo que los médicos confirmaron su fallecimiento

Por Jesús Tovar Sosa

El menor había acudido a
El menor había acudido a ofrecer su servicio como mandadero. Foto: (iStock Ilustrativa)

La tarde de este sábado 6 de septiembre, un episodio de violencia sacudió el centro de Gómez Palacio, Durango, cuando un adolescente de 14 años, identificado como José Sebastián y conocido como “Chechito”, falleció tras recibir un disparo en el pecho dentro de la panadería “Durango”.

El incidente, que también dejó a un hombre de 30 años herido, ha movilizado a las autoridades locales, quienes ya han identificado al presunto responsable y mantienen abiertas las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Durango, los hechos se desarrollaron alrededor de las 12:20 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle 5 de Febrero, entre las avenidas Aldama y Bravo, en el barrio “El Ranchito”. José Sebastián residía en la calle Bravo, en la misma colonia donde ocurrió el suceso.

Autoridades ya identificaron al agresor
Autoridades ya identificaron al agresor y realizan labres de búsqueda para dar con su captura. Foto: (iStock)

Según los testimonios recabados, el menor ingresó a la panadería y ofreció realizar un mandado a los presentes a cambio de unas monedas, entre quienes se encontraban Isaac Ramos, de 39 años, Dante “N” y Uriel “N”.

Las declaraciones de los involucrados y testigos citadas por las autoridades señalan que, tras la negativa de Dante a la propuesta del menor, este último instó a Isaac y Uriel a sujetar a José . En ese momento, Dante tomó un revólver calibre .38, que se encontraba en el local como supuesta medida de seguridad contra asaltos, y lo preparó para disparar.

Isaac sujetó al adolescente por la espalda, lo que permitió que Dante colocara el arma en el pecho de la víctima y accionara el gatillo en varias ocasiones. Solo uno de los disparos se detonó, impactando a José Sebastián en el tórax.

El proyectil atravesó el cuerpo del menor y se alojó en el abdomen de Isaac, quien resultó herido. Tras el disparo, Dante huyó del lugar a bordo de una camioneta, mientras que Uriel “N” trasladó a José Sebastián a la Cruz Roja local. Los médicos confirmaron que el adolescente llegó sin signos vitales.

El cuerpo del menor fue
El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense. (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Isaac Ramos fue llevado por familiares a un hospital privado, donde ingresó al área de urgencias y fue sometido a cirugía.

En el lugar de los hechos, los agentes investigadores localizaron un revólver y un casquillo percutido, elementos que fueron asegurados como evidencia. La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente y comenzó las primeras indagatorias. El cuerpo de José Sebastián fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Asimismo, las autoridades ministeriales informaron que Isaac Ramos quedó bajo custodia de la Policía Investigadora de Delitos (PID), ya que será investigado por su probable participación en el homicidio. Mientras tanto, el presunto responsable, Dante “N”, permanece prófugo, aunque su identidad ha sido plenamente establecida y es buscado activamente por las fuerzas de seguridad.

Entre los datos recabados, se destaca que el disparo que terminó con la vida de José Sebastián ingresó por el pecho y salió por la espalda, lesionando posteriormente a Isaac Ramos. Uriel “N” fue quien trasladó al menor a la Cruz Roja, donde los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. La panadería “Durango”, escenario del crimen, se encuentra bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

