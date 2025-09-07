Mauricio Tabe respalda a alcaldesa atacada en Veracruz y pide justicia

CRÉDITO: Izquierda (X@mauriciotabe) | Derecha (X@mauriciotabe)

El edil de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echearte subió un mensaje en redes sociales para solidarizarse con la alcaldesa de Santiago Sochiapan, Veracruz, María Isela López Álvarez, quien sobrevivió a un segundo ataque armado la tarde del 5 de septiembre de 2025.

El incidente ocurrió en la carretera Tuxtepec–Palomares, cerca de la entrada del municipio que encabeza.

Reportes de seguridad indican que una camioneta blanca interceptó el vehículo oficial en el que viajaba la alcaldesa y abrió fuego en repetidas ocasiones.

Gracias a la reacción de sus escoltas, López resultó ilesa. Las fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables, pero no se han realizado detenciones.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una investigación por el atentado y colabora con autoridades de Oaxaca y la Guardia Nacional.

Tabe manda mensaje de apoyo

El alcalde de la Miguel Hidalgo se solidariza con María López. (X/@mauriciotabe)

En reacción a la nueva agresión, Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo y dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), manifestó su apoyo a López Álvarez y exhortó al Estado a reforzar la seguridad.

“Quiero expresar mi solidaridad y la de todos los alcaldes de la asociación de alcaldes de Acción Nacional con nuestra amiga Mari López, quien sufrió un ataque armado el día de ayer. Gracias a Dios está a salvo y en buen estado de salud”, afirmó Tabe, de acuerdo con el video difundido tras el atentado.

El funcionario además reprobó “todos los actos de violencia y más estos atentados cobardes” y resaltó la valentía de la alcaldesa.

Tabe exigió que tanto el Gobierno federal como la administración de Veracruz “garanticen las condiciones de seguridad para todos los habitantes, para que la gente pueda vivir en paz”.

El alcalde capitalino subrayó que los integrantes de la asociación se mantienen unidos y “levantan la voz para que se haga justicia”.

El aumento de ataques armados y agresiones selectivas contra figuras políticas y sus familias preocupa a funcionarios y a organizaciones civiles, quienes demandan acciones de protección más eficaces y la interrupción de la cadena de impunidad en zonas de alta conflictividad.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido el 5 de septiembre, el PAN de Veracruz también condenó el ataque armado contra la alcaldesa y exige medidas al gobierno de Veracruz.

La fuerza política calificó el atentado como un reflejo de la crisis de inseguridad que afecta a la entidad y llamó al gobierno estatal a garantizar la protección de los servidores públicos.

En el comunicado difundido desde Xalapa, el PAN advirtió que el desmantelamiento de los cuerpos de policía municipales ha dejado desprotegida a la ciudadanía, lo que se tradujo en 53 ataques contra actores políticos entre enero y septiembre de 2025 en Veracruz.