México

Cómo aliviar el dolor de garganta con un poderoso remedio natural

En casos más severos o permanentes es necesario consultar a un profesional de la salud

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Este remedio ayuda a tratar
Este remedio ayuda a tratar casos leves o por usar mucho la voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de miel, limón y jengibre en una infusión caliente se ha consolidado como uno de los remedios caseros más utilizados para aliviar el dolor de garganta. Esta mezcla, de preparación sencilla y bajo costo, destaca por su capacidad para calmar las molestias asociadas a infecciones leves o irritaciones, sin provocar efectos secundarios relevantes.

El dolor de garganta suele presentarse con mayor frecuencia durante las épocas frías, en situaciones de cambios bruscos de temperatura o al inicio de infecciones virales como resfriados y gripes. Aunque en la mayoría de los casos no requiere intervención médica, este síntoma puede interferir con la rutina diaria, el apetito y el descanso nocturno.

El té elaborado con miel, limón y jengibre debe su eficacia a la acción conjunta de sus componentes. La miel actúa recubriendo la mucosa de la garganta, lo que contribuye a disminuir la irritación. Además, posee efectos antimicrobianos que ayudan a combatir la presencia de bacterias y, al mismo tiempo, aporta dulzor natural, facilitando su ingesta.

El dolor de garganta puede
El dolor de garganta puede interferir con la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón, por su parte, es una fuente importante de vitamina C, lo que fortalece el sistema inmunológico. Su acidez contribuye a desinfectar y desinflamar la zona afectada. El jengibre se distingue por su potente acción antiinflamatoria, su capacidad para reducir la congestión y el malestar general, así como por su efecto analgésico leve.

Cómo prepararlo paso a paso

Ingredientes:

  • 1 taza de agua (250 ml)
  • 1 cucharada de miel natural
  • Jugo de medio limón
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado (o una rodaja delgada)

Preparación:

  1. Calienta el agua hasta que comience a hervir.
  2. Agrega el jengibre y deja infusionar durante 5 a 10 minutos.
  3. Retira del fuego y deja reposar un par de minutos.
  4. Agrega el jugo de limón y la miel. Mezcla bien.
  5. Bebe lentamente mientras aún esté tibio.
Esta poderosa infusión ayuda a
Esta poderosa infusión ayuda a mejorar el estado de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los beneficios de este remedio natural, existen situaciones en las que resulta imprescindible consultar a un profesional de la salud. Entre los signos de alerta se encuentran el dolor de garganta que persiste por más de cuatro días, la presencia de fiebre alta o sostenida, dificultades para tragar o respirar, inflamación visible en el cuello o los ganglios, y la aparición de puntos blancos o pus en las amígdalas.

Estos síntomas pueden indicar una infección bacteriana, como la amigdalitis por estreptococo, que requiere tratamiento con antibióticos.

El té de miel, limón y jengibre representa una alternativa eficaz y segura para quienes buscan aliviar los primeros síntomas de una irritación leve o molestias derivadas del uso excesivo de la voz. Además de recurrir a este remedio, se recomienda mantener el reposo, asegurar una adecuada hidratación y vigilar la evolución de los síntomas.

Temas Relacionados

Remedios caserosDolor de gargantaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Amnistía en México: más de 400 personas fueron liberadas al revisar sus expedientes entre 2024 y 2025

El perfil de las y los beneficiarios va desde personas que no tuvieron acceso a una defensa legal digna hasta integrantes de la comunidad LGBT+ en el país

Amnistía en México: más de

La Casa de los Famosos México: Así fue la intensa sexta semana tras la salida de Mariana Botas

Con una casa dividida, heridas abiertas y alianzas cada vez más marcadas, la sexta gala de eliminación promete ser una de las más tensas y decisivas de la temporada

La Casa de los Famosos

Cuánto tiempo se debe guardar la carne en el refrigerador para evitar problemas sanitarios

Es indispensable verificar en qué estado se encuentra cualquier tipo de carne antes de consumirla para evitar riesgos que dañen la salud

Cuánto tiempo se debe guardar

¡Viva México y su fauna! Conoce a los animales más patrios y su importancia en la naturaleza

Este país cuenta con una extensa variedad de ecosistemas que son el hogar de un extenso número de especies que vale la pena proteger

¡Viva México y su fauna!

Muere menor de edad tras recibir un balazo en una panadería en Durango, iba a pedir trabajo

Sebastián fue trasladado a una unidad de la Cruz Roja para recibir atención, pero llegó sin signos vitales, por lo que los médicos confirmaron su fallecimiento

Muere menor de edad tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a militares

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Así fue la intensa sexta semana tras la salida de Mariana Botas

Así se vivió el show de Residente desde el Zócalo de la CDMX: setlist, invitados y todos los discursos de René

Facundo se sincera con Mar Contreras y revela que tiene miedo de dejarle de gustar a su novia Delia: “Quiero gustarle”

Lilo & Stitch live action conquista a los usuarios de Disney+ México en su semana de estreno

Los podcast de terror se apoderan del ranking de Spotify México este fin de semana

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”