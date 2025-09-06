México

Usuarios en México celebran en redes la nueva edición de Barbie y Ken de Día de Muertos 2025

Esta versión trae a la icónica pareja vistiendo atuendos representativos la moda mexicana de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX

Por Jesús Tovar Sosa

Mexicanos celebraron la nueva versión
Mexicanos celebraron la nueva versión de la clásica muñeca adaptada a la tradicional festividad. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tradición y la cultura mexicana vuelven a cobrar vida en la nueva entrega de la línea Barbie Signature, dedicada al Día de Muertos. Con un diseño que celebra profundamente esta festividad, Barbie y Ken regresan con atuendos inspirados en el México de finales del siglo XIX y principios del XX, rindiendo homenaje a las figuras del charro y la adelita, y, por supuesto, a los elementos más representativos de esta celebración ancestral.

“La colección Barbie Día de Muertos honra esta festividad con moda y detalles que celebran la cultura, los rituales y símbolos tradicionales, ofreciendo una pieza única para coleccionistas y amantes de la tradición mexicana”, señala la descripción oficial en la página de Mattel.

La muñeca de este año destaca por su vestido largo color crema, confeccionado con volados que evocan la textura del lino y la manta tradicional. Listones en rosa mexicano y naranja cempasúchil adornan el atuendo, mientras que un elaborado tocado floral y joyería dorada complementan su look. Su rostro, maquillado como una catrina, resalta por su detallado arte y colorido.

Usuarios de redes en México
Usuarios de redes en México recibieron con entusiasmo la nueva edición de Barbie Día de Muertos. Foto: (Barbie LATAM)

Por su parte, Ken luce un traje de charro en tonos oscuros con vivos dorados. Su camisa de lino color crema está acompañada de un moño en rosa mexicano y detalles bordados de flores de cempasúchil en mangas y cuello. Al igual que Barbie, su rostro está maquillado como una calavera tradicional, completando el dúo con elegancia y simbolismo.

Una de las mejoras más destacadas en esta edición es la mayor cantidad de puntos de articulación, lo que permite que ambas figuras adopten más poses, ideales para exhibiciones creativas. Además, cada muñeco incluye una base, certificado de autenticidad y un empaque vibrante con diseño de cempasúchil, perfecto tanto para colección como para regalo.

Al respecto de este lanzamiento, usuarios en redes sociales destacaron los diseños de ambos personajes como una buena adaptación a la tradición mexicana, pues apuntaron que dicho proyecto no solo luce bien, sino que es respetuoso con la cultura mexicana, ensalzando la diversidad cultural del país.

“Está muy bonita, cada vez están más detalladas”, se lee entre los comentarios.

(Fotos: Mattel)
(Fotos: Mattel)

El precio de la Barbie Día de Muertos 2025 ronda los 2 mil pesos y ya está disponible en tiendas como El Palacio de Hierro, Juguetrón y en la plataforma de Mattel Creations.

Desde su primera edición en 2019, esta línea ha ganado un lugar especial entre los coleccionistas, tanto en México como en el extranjero. Aunque su debut generó cierta polémica por presunta apropiación cultural, las críticas se disiparon rápidamente tras el éxito en ventas y la participación de diseñadores mexicanos en el proceso creativo.

Ante las críticas, Mattel ha buscado diversificar en la innovación de sus muñecas, por lo que ha establecido colaboraciones con diseñadores mexicanos para la producción de estas nuevas versiones.

