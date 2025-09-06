Residente en CDMX: las canciones que podrían sonar en su concierto gratuito en el Zócalo

Residente en el Zócalo de l CDMX. (Infobae México)

El próximo 6 de septiembre, el rapero puertorriqueño Residente se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México con un espectáculo gratuito enmarcado dentro de los grandes eventos culturales de la capital.

El concierto, programado para las 20 horas, promete congregar a miles de asistentes que esperan presenciar un recorrido sonoro por las distintas etapas de su carrera. Desde Calle 13 hasta sus últimos lanzamientos en solitario.

El repertorio de Residente podría incluir algunos de los éxitos más representativos escritos durante su paso por Calle 13, una agrupación que fusionó géneros urbanos y tradicionales de América Latina.

Entre los temas esperados destacan “Atrévete-te-te”, pieza que se ha consolidado como himno generacional por su ritmo y sus letras audaces. También “Latinoamérica”, reconocida por su mensaje de unidad continental y sus arreglos con influencia folklórica, sin duda sería una buena inclusión para este show.

A lo largo de la presentación, el público también podría corear canciones como “La vuelta al mundo”, que explora la libertad personal y el deseo de trascender las fronteras, o “Muerte en Hawaii”, recordada por su tono desenfadado y su mezcla de estilos.

No deberían faltar temas con fuerte carga de denuncia social y reflexión política como “El Aguante”, “No hay nadie como tú” o “Calma Pueblo”.

Ya como solista, Residente se ha distinguido por su contenido introspectivo y su experimentación musical. En el Zócalo, probablemente compartirá canciones como “René”, reconocida por su carga emocional y su visión autobiográfica, así como “Desencuentro” y “Pecador”, piezas que permiten al artista mostrar una faceta más personal y vulnerable.

También se esperan interpretaciones de “Ron en el piso” y otras mucho más populares como su colaboración “BZRP Music Session #49”, que exhiben su búsqueda por nuevas estructuras musicales y colaboraciones internacionales.

A continuación su posible setlist completo para su presentación en el Zócalo, de acuerdo con sus últimas presentaciones y la duración estimada de su concierto:

“René”

“Atrévete-te-te”

“Latinoamérica”

“Muerte en Hawaii”

“El Aguante”

“Calma Pueblo”

“No hay nadie como tú”

“Ojos color sol”

“Pecador”

“Ron en el piso”

“BZRP Music Session #49”

“La vuelta al mundo”

“Desencuentro”

“Esto no es América”

“Bellacoso”

Recomendaciones y cómo ver desde casa

Dada la relevancia del evento y el carácter gratuito del concierto, se anticipa una afluencia masiva que podría competir con récords recientes del Zócalo como espacio cultural. Los organizadores aconsejan a los asistentes llevar ropa adecuada para la ocasión, dado que el evento se realizará al aire libre y se contempla la posibilidad de lluvias durante la noche.

Para quienes prefieran seguir la presentación desde casa, el espectáculo también será transmitido por señales públicas, como Capital 21 y Canal Catorce, y a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Esta estrategia garantiza que un mayor público acceda al concierto, sin importar su ubicación.

La cita de Residente en el Zócalo será una oportunidad para explorar distintos momentos de su trayectoria y para fortalecer el vínculo con sus seguidores mexicanos, en un espacio emblemático de la vida cultural de la capital.