México

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 6 de septiembre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Por Infobae Noticias

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo.

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 6 de septiembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 6 de septiembre

La nubosidad remanente del ciclón post-tropical Lorena interactuará con el monzón mexicano, condiciones que generarán lluvias puntuales intensas en Sonora; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en altura sobre el oriente y sur del país, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur de México y con posible caída de granizo en el centro del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

La onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el occidente del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región. Se prevé que la onda tropical núm. 30 continúe avanzando hacia el oeste y deje de afectar al país al finalizar el día.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes en dicha región y la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y la península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Viernes 05 de septiembre:

ARCHIVO - Las lluvias puedes
Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz; además de costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

