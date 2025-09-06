México

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

La joven le dio 15 puñaladas a Valentina Gilabert, pero sólo estuvo 5 meses en prisión

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
La joven quedó en libertad
La joven quedó en libertad tras cinco meses presa. (@marianne_rc)

La reciente aparición pública de Marianne Gonzaga ha reavivado el debate sobre la justicia para menores en México, luego de que la joven relatara su experiencia tras el ataque que dejó a Valentina Gilabert en coma durante varios días.

En una entrevista concedida a Quequi en Redes, Marianne abordó las comparaciones que han surgido entre su caso y el del influencer Fofo Márquez, quien actualmente cumple una condena de 17 años de prisión por intento de feminicidio.

El ataque, motivado aparentemente por celos, llevó a Marianne a apuñalar al menos quince veces a la modelo, quien logró sobrevivir tras permanecer hospitalizada y en estado de coma. Tras el incidente, la agresora fue detenida y pasó un tiempo en prisión, aunque su situación legal difiere de la de Márquez debido a su edad al momento de los hechos.

El video de la agresión
El video de la agresión hacia el 'influencer' fue difundido a través de redes sociales. (Infobae México | Jovani Pérez)

Durante la entrevista, Marianne Gonzaga se refirió a las críticas y comparaciones con el caso de Fofo Márquez. La joven explicó: “He visto esa comparación, pero finalmente lo que la gente no entiende es que él es mayor de edad, dicen que él es hombre y yo por ser mujer por eso salí, pero no. Es al final por la edad. Las leyes cambian, no lo digo yo, lo dicen las leyes”. De este modo, subrayó que la diferencia en el tratamiento judicial no radica en el género, sino en la edad de los implicados.

La entrevistada también expresó su alivio por haber sido menor de edad cuando ocurrió el ataque, lo que le permitió acceder a un régimen legal distinto. “Tuve mucha suerte, justo agradezco haber tenido 17 años cuando pasó esto, la ley lo que busca en menores es evitar la reincidencia, la violencia a futuro y busca reinsertar a los adolescentes en la sociedad”, afirmó Gonzaga.

El caso de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga ha generado un intenso debate sobre la aplicación de la ley a menores de edad y la reinserción social, especialmente en comparación con otros procesos judiciales recientes en México.

La influencer fue liberada tras 5 meses Crédito: TikTok/mariannerc

Marianne confirma que ya no es amiga de Aintzane

Sobre Aintzane, otra menor de edad supuestamente implicada en el caso, Marianne dijo:"

“Ya no es mi amiga, después de todo lo que sucedió me di cuenta que hay que escoger mejor a las amistades, porque a veces manipulan o te meten ideas en la cabeza. Yo me di cuenta de que quería una relación con mi novio y de hecho estuvieron juntos, y era mi mejor amiga desde hace tres años. Siempre salíamos y siempre le tuve confianza tanto a ella como a él de que convivieran, pero al final de enero noté actitudes raras de ella”.

Temas Relacionados

Marianne GonzagaValentina GilabertFofo Márquezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.1 en Petatlan, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se

Cómo preparar un jugo de mango con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es refrescante e ideal para tomar después de una rutina de pesas en el gimnasio

Cómo preparar un jugo de

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

La iniciativa fue lanzada por el diputado López Hernández del PVEM para endurecer las sanciones en el uso de estos artefactos por el narco

Piden incrementar pena de prisión

Odalys Ramírez niega una supuesta rivalidad con Ninel Conde tras incómodo comentario en La Casa de los Famosos 3

La ex habitante protagonizó un tenso momento con la conductora durante una de las galas del reality show 24/7

Odalys Ramírez niega una supuesta

Atrapan a 15 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van varias mujeres rescatadas

Los operativos fueron llevados a cabo luego de recibir denuncias anónimas por parte de vecinos de las localidades

Atrapan a 15 en Zacatecas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atrapan a 15 en Zacatecas

Atrapan a 15 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van varias mujeres rescatadas

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

“En el Camino”, del director mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

DEPORTES

Óscar Valdez vs Ricky Medina:

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño