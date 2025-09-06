Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

La joven quedó en libertad tras cinco meses presa. (@marianne_rc)

La reciente aparición pública de Marianne Gonzaga ha reavivado el debate sobre la justicia para menores en México, luego de que la joven relatara su experiencia tras el ataque que dejó a Valentina Gilabert en coma durante varios días.

En una entrevista concedida a Quequi en Redes, Marianne abordó las comparaciones que han surgido entre su caso y el del influencer Fofo Márquez, quien actualmente cumple una condena de 17 años de prisión por intento de feminicidio.

El ataque, motivado aparentemente por celos, llevó a Marianne a apuñalar al menos quince veces a la modelo, quien logró sobrevivir tras permanecer hospitalizada y en estado de coma. Tras el incidente, la agresora fue detenida y pasó un tiempo en prisión, aunque su situación legal difiere de la de Márquez debido a su edad al momento de los hechos.

Durante la entrevista, Marianne Gonzaga se refirió a las críticas y comparaciones con el caso de Fofo Márquez. La joven explicó: “He visto esa comparación, pero finalmente lo que la gente no entiende es que él es mayor de edad, dicen que él es hombre y yo por ser mujer por eso salí, pero no. Es al final por la edad. Las leyes cambian, no lo digo yo, lo dicen las leyes”. De este modo, subrayó que la diferencia en el tratamiento judicial no radica en el género, sino en la edad de los implicados.

La entrevistada también expresó su alivio por haber sido menor de edad cuando ocurrió el ataque, lo que le permitió acceder a un régimen legal distinto. “Tuve mucha suerte, justo agradezco haber tenido 17 años cuando pasó esto, la ley lo que busca en menores es evitar la reincidencia, la violencia a futuro y busca reinsertar a los adolescentes en la sociedad”, afirmó Gonzaga.

El caso de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga ha generado un intenso debate sobre la aplicación de la ley a menores de edad y la reinserción social, especialmente en comparación con otros procesos judiciales recientes en México.

Marianne confirma que ya no es amiga de Aintzane

Sobre Aintzane, otra menor de edad supuestamente implicada en el caso, Marianne dijo:"

“Ya no es mi amiga, después de todo lo que sucedió me di cuenta que hay que escoger mejor a las amistades, porque a veces manipulan o te meten ideas en la cabeza. Yo me di cuenta de que quería una relación con mi novio y de hecho estuvieron juntos, y era mi mejor amiga desde hace tres años. Siempre salíamos y siempre le tuve confianza tanto a ella como a él de que convivieran, pero al final de enero noté actitudes raras de ella”.