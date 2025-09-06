La millonaria fortuna que perdió la sexta familia más rica de México con la llegada de Sheinbaum al poder

El millonario perdió más de 500 mdd - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listado anual de millonarios publicado por Forbes México se ha consolidado como un documento de referencia para entender la concentración de riqueza y las transformaciones dentro de la élite empresarial mexicana.

A través de esta selección, la revista reúne a figuras prominentes de sectores como telecomunicaciones, minería, banca, comercio y alimentos, pintando una imagen precisa sobre quiénes son los principales actores económicos del país y cuáles son las ramas productivas que encabezan la acumulación de patrimonio.

La publicación de Forbes México también pone en evidencia la variedad de sectores desde los que se construyen las más grandes fortunas del país, y cómo las tendencias nacionales e internacionales inciden en el valor de esos patrimonios.

En años recientes, algunos nombres han permanecido invariables. Sin embargo, tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, diversos millonarios experimentaron cambios importantes en el tamaño y la composición de sus fortunas, reflejo de los ajustes políticos, económicos y sociales en el país.

La familia Hank Rhon perdió todo este dinero en 2025

Carlos Hank Rhon (Foto: Cuartoscuro)

El año del arribo de Claudia Sheinbaum a la presidencia trajo consigo un ajuste notable en la fortuna de Carlos Hank Rhon y su familia, quienes experimentaron una disminución del -9,09% en su patrimonio, de 4 mil 400 millones de dólares en 2024 a 4 mil millones de dólares en 2025, según el ranking de Forbes. Este descenso posiciona actualmente al grupo en la sexta posición de las fortunas más grandes de México y en el lugar 902 a nivel global.

La familia Hank Rhon ha forjado su riqueza principalmente a través de participaciones clave en Banorte, el segundo banco más grande del país, y en Gruma, líder mundial en producción de tortillas. La influencia del grupo se amplía gracias a la propiedad de Grupo Hermes, fundado en 1978, un conglomerado industrial diversificado que incide en sectores como automotriz, infraestructura, energía, transporte y turismo. Entre sus filiales destacan Hermes Infraestructura, Cerrey, Grupo Transportes y Hermes Turismo.

Sheinbaum | Presidencia

Carlos Hank Rhon, ingeniero en Mecánica Eléctrica egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pertenece a una de las familias más influyentes de la élite empresarial y política nacional.

Es hijo del extinto político Carlos Hank González, quien desempeñó cargos de gran relevancia como gobernador del Estado de México, alcalde de la Ciudad de México y secretario federal en carteras como Agricultura y Turismo. La tradición familiar en el sector financiero se consolida con Carlos Hank González, hijo del actual líder del grupo, quien desde el 1 de enero de 2015 preside el Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte.