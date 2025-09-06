México

Cómo hacer el paso de la araña: tutorial del baile más viral de TikTok

Influencers explican los tres pasos básicos para replicar el movimiento que ha conquistado a millones de usuarios

Por Jesús F. Beltrán

La creadora @yourmother1997 convirtió un momento improvisado en un fenómeno viral con tutorial oficial. (TikTok /@yourmother1997)

TikTok ha vuelto a demostrar su capacidad para convertir simples momentos en fenómenos virales. La más reciente tendencia que ha capturado la atención de millones de usuarios es conocida como el “paso de la araña”, un baile que surgió de manera espontánea durante una boda y que rápidamente se ha consolidado como uno de los contenidos más compartidos en la plataforma.

El origen de esta tendencia se atribuye a la creadora @yourmother1997, quien en un evento nupcial improvisó un movimiento que consiste en recostarse boca abajo y girar sobre el piso, imitando el desplazamiento de una araña. Lo que comenzó como un acto lúdico y creativo pronto se convirtió en un fenómeno digital masivo, acumulando más de 80 millones de reproducciones y 11 millones de “me gusta” en el video original.

“Wow you’re such a good spider”, they say in unison #spider

El impacto del “paso de la araña” fue tan grande que su autora decidió publicar un tutorial oficial, explicando paso a paso cómo replicar el movimiento. Influencers y usuarios de TikTok, como totifruttt, se unieron al fenómeno, compartiendo consejos sobre la coordinación de brazos y piernas, la fuerza necesaria y la manera correcta de girar para simular el desplazamiento de una araña.

Influencers como totifruttt explicaron los tres pasos básicos para replicar el movimiento que ha conquistado a millones de usuarios. (TikTok / @totifruttt)

Para realizar correctamente el paso de la araña, los usuarios deben seguir tres pasos fundamentales: recostarse boca abajo en el piso, mover brazos y piernas coordinadamente para impulsarse, y girar de un lado a otro con movimientos rápidos y fluidos. Aunque aparentemente sencillo, la dificultad del movimiento ha generado una avalancha de videos en los que los intentos fallidos también se volvieron virales, sumando humor y creatividad al fenómeno.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios han comparado el paso de la araña con otras danzas virales, como el “baile de la iguana” en México, y han resaltado la originalidad de los movimientos. Algunos internautas se mostraron sorprendidos: “Estoy en shock, ¿cómo se le ocurrió hacer eso?”; mientras que otros celebraron la creatividad humana frente a la inteligencia artificial, asegurando que “los humanos siempre ganándole a la IA”.

El fenómeno no se limita únicamente a TikTok; otros usuarios compartieron sus propios videos en Instagram, Twitter y YouTube, lo que ayudó a extender la moda a nivel global. Además, la tendencia ha servido como un ejemplo de cómo las redes sociales pueden convertir momentos cotidianos en virales, impulsando la participación masiva y la interacción entre usuarios de distintas partes del mundo.

