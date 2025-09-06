Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

Los nueve detenidos podrían pertenecer al CJNG y van desde un líder criminal hasta operadores financieros | FGJEM

Autoridades de seguridad del Estado de México lograron la detención de nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Los arrestados podrían estar implicados en homicidio, extorsión, robo de vehículos y delitos contra la salud.

La operación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad (SSEM) y la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tras labores de inteligencia que permitieron identificar los puntos donde los ahora detenidos realizaban actividades ilícitas.

Una vez localizada la información, las fuerzas de seguridad implementaron despliegues estratégicos en Coacalco y Melchor Ocampo, así como con presencia simultánea en varias colonias como Villa de las Flores, Fraccionamiento Bosques del Valle, Los Héroes, El Laurel y el conjunto urbano Álamos III.

Entre los aprehendidos destacan "El Tío", "Voltios", "Grillo", "Anita" y otros presuntos criminales más | FGJEM

Los operativos combinaron vigilancia encubierta, patrullajes coordinados y revisiones en puntos específicos. Todo esto para garantizar la captura de los sospechosos sin poner en riesgo a la población.

Las identidades de los detenidos y lo decomisado

Entre los arrestados por las autoridades de justicia mexiquense, destacan los siguientes perfiles:

Objetivo prioritario:

Rubén “N” alias “Tío”: de 52 años de edad e identificado como objetivo prioritario.

Operadoras criminales:

Juana “N” y Yutlleli “N” : podrían operar directamente en las actividades del grupo.

David “N” : de 25 años de edad.

Vania “N”, Julio “N” alias “Voltios” y Roberto “N”, “Grillo”: habrían apoyado diversas operaciones delictivas.

Operadora financiera:

Andrea “N”, “Anita”: presunta operadora financiera;

Logística:

Yuliana “N”, “Yuli”: vinculada con la logística y coordinación interna del grupo.

Las autoridades mexiquenses también les decomisaron armas largas, cartuchos y paquetes con presunta marihuana y cocaína | FGJEM

Durante los operativos, las autoridades también aseguraron tres vehículos, así como armas de diferentes calibres. Se decomisaron igualmente bolsas y envoltorios con aparente marihuana y cocaína, evidencias que formarán parte de la carpeta de investigación.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados a la Agencia del Ministerio Público, donde se iniciaron las investigaciones para definir su situación jurídica.

Lo decomisado quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la fiscalía mexiquense | FGJEM

Hallan red de tráfico de armas del CJNG tras cateos simultáneos en Nayarit y Jalisco

En una serie de operativos realizados en los estados de Nayarit y Jalisco, autoridades mexicanas desmantelaron una red de tráfico de armas vinculada al también llamado “Cártel de las Cuatro Letras”. Los operativos fueron ejecutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante los cateos, se logró la detención de Héctor Agustín Díaz Velázquez, apodado como “Cachorro”, presunto jefe de plaza del CJNG, y nueve operadores criminales más:

Luis Diego Díaz Barajas: principal operador financiero de la estructura de la célula. Adily Paola Cañedo Padilla: operadora financiera. Bernardo Enrique Castañeda Duarte: encargado de la estructura logística. Javier Othón López Ornelas, “Jalisquillo”: dedicado a la compra y venta de arma para su distribución. Héctor Alejandro Arenas Mendoza: encargado de modificar y elaborar piezas de armas. Kevin Darío Marcial Rivera: dedicado a la compra y venta de armas. Salvador López Rodríguez: encargado de distribuir y modificar armamento. Santiago de Jesús Sandoval Ponce: vendedor minorista de armas en Nayarit. Fernando Israel Aboytes Pérez: dedicado a la compraventa de los objetos para su distribución.

"Cachorro" y otros presuntos sicarios del CJNG cayeron como traficantes y modificadores de armas en una serie de cateos en Nayarit y Jalisco | SSPC

A todos los detenidos se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y posible tráfico de armas. La red desmantelada se dedicaba a la compra, modificación y venta de armas, con presencia en tres estados del país.

Además de las detenciones, se aseguraron armas de fuego de alto poder, cartuchos útiles y vehículos utilizados para el traslado del armamento.