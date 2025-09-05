Sheinbaum pide a Marco Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos en EEUU

(X/@LuisaAlcalde)

Durante la visita del embajador estadunidense Marco Rubio a nuestro país, sostuvo encuentros diplomáticos con la presidenta Claudia Sheinbaum y secretarios de Estado mexicanos. Entre los temas que se trataron, la presidenta también pidió el reconocimiento a los trabajadores mexicanos que radican en territorio de Estados Unidos.

La mandataria reiteró el principio inviolable que es la soberanía nacional y recientemente reveló dicha petición a Rubio. Asimismo aprovechó para agradecer que haya tratado a México “con mucho respeto”. Esto lo dio a conocer en la víspera de la gira para dar a conocer el primer informe de gobierno y rendir cuentas al pueblo de México.

Sheinbaum explicó el tono de la conversación, en donde se mencionó que “es muy importante para todas y para todos nosotros le dijimos, reconozca nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, porque no sólo ayudan a sus familias en México, sino que han crecido también la economía de los Estados Unidos”.

Al igual que en otras ocasiones, Sheinbaum repitió que los paisanos cuentan con su respaldo “su gobierno está siempre para protegerlos y para abrazar y sobre todo lo más importante que es el valor que se tiene cuando se gobierna para el pueblo”

Entre vitoreos, la funcionaria recordó las fiestas patrias y señaló que su gira comenzará en Guanajuato.

Información en desarrollo...